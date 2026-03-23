Điểm danh 4 tuổi được Thần Tài "bấm quẻ" rọi trúng, tiền tài viên mãn suốt 4 mùa, đỉnh nhất là năm Ngọ

Guồng quay cơm áo gạo tiền nhiều lúc khiến chúng ta mệt mỏi rã rời. Đôi khi đêm hôm khuya khoắt, vừa ru con ngủ xong, lướt điện thoại đọc vài dòng tử vi cũng chỉ mong tìm thấy một tia hy vọng cho những ngày tháng vất vả phía trước. Có những người bao năm sống tốt đời đẹp đạo, cặm cụi làm ăn, vun vén gia đình nhưng may mắn dường như vẫn cứ tắc đường ở đâu đó chưa tới. Thế nhưng đừng vội nản lòng! Phong thủy luân lưu, vạn vật đều có thời điểm tỏa sáng của riêng mình.

Giống như một quy luật bất biến của đất trời, những hạt mầm ấp ủ qua mùa đông giá rét gắt gao rồi cũng đến ngày đón nắng ấm. Sắp tới đây, cục diện tử vi sẽ có sự thay đổi ngoạn mục, đặc biệt gọi tên 4 con giáp may mắn. Những tuổi này sẽ đón nhận hồng phúc tề thiên, 4 mùa luân chuyển đều ngập tràn vượng khí, đường công danh sự nghiệp sáng bừng rực rỡ.

Tuổi Tuất: Cứ sống chân thành, trời xanh ắt tự an bài

Nói đến người tuổi Tuất là nói đến sự chân thành, ngay thẳng và tận tụy hết lòng vì gia đình. Chị em tuổi này đa phần đều là những người giỏi gánh vác, việc nhà việc cửa đến việc cơ quan đều một tay chu toàn đâu ra đấy. Khi bước vào chu kỳ may mắn mới, vận trình của người tuổi Tuất giống như chồi non vươn lên đón gió xuân nhẹ nhàng mà đầy sức sống.

Bắt đầu từ mùa xuân, sự xông xáo giúp họ ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên, đặt nền móng vững chắc cho cả năm. Sang hè, sự bền bỉ, kiên gan giúp tuổi Tuất xông pha qua mọi rào cản, gia đạo êm ấm nương tựa vào nhau. Đến thu, thành quả gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn. Còn mùa đông, chính nhờ cái tính xởi lởi, hay giúp người lúc trước mà nay gặp khó khăn là có quý nhân giang tay tương trợ ngay lập tức.

Đặc biệt, khi bước sang năm Ngọ, con đường của tuổi Tuất không chỉ dừng lại ở ấm no mà là thăng hoa thực sự. Bao nhiêu nút thắt công việc được tháo gỡ, cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt, một tương lai xán lạn chỉ còn cách một tầm tay.

Tuổi Mùi: Tâm thiện vạn sự lành, lộc lá đủ đầy quanh năm

Người tuổi Mùi vốn sinh ra đã mang bản tính hiền hòa, bao dung và sở hữu một trái tim vô cùng ấm áp. Họ chẳng mấy khi thích sân si, cự cãi, cứ lặng lẽ làm tốt phần việc của mình. Và chính cái tâm lương thiện ấy lại là thỏi nam châm thu hút phúc khí dồi dào nhất.

Vào mùa xuân, sự êm ái, khéo léo của tuổi Mùi giúp họ kết giao được muôn vàn mối quan hệ chất lượng. Hè sang, những ý tưởng sáng tạo tuôn trào giúp họ ghi dấu ấn đậm nét trong công việc. Mùa thu lại là thời điểm "thu hoạch" rực rỡ khi tài vận hanh thông, đầu tư đâu trúng đó, chất lượng cuộc sống nhờ thế mà nâng lên một tầm cao mới.

Mùa đông là lúc họ sống chậm lại, an yên vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Lấy đà từ đó, năm Ngọ sắp tới sẽ là một năm bùng nổ không tả xiết. Phúc lộc từ những người bạn, người quý nhân sẽ nâng đỡ tuổi Mùi bay cao, mở ra một chân trời mới rực rỡ ánh hào quang.

Tuổi Dần: Bản lĩnh vững vàng, xông pha là ắt thắng lớn

Khác với vẻ nhẹ nhàng của Mùi, những người tuổi Dần lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ, quyết đoán và không bao giờ chịu cúi đầu trước khó khăn. Đã không làm thì thôi, chứ một khi đã ra tay là tuổi Dần làm đến nơi đến chốn.

Mùa xuân mang đến cho họ sức mạnh uy mãnh của chúa tể rừng xanh, mở ra nhiều cơ hội bứt phá ngoạn mục. Mùa hè, ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy dẫu có đôi chút chông gai nhưng trí tuệ và sự dũng cảm sẽ ủi phẳng mọi rào cản ngáng đường. Mùa thu chính là đỉnh cao danh vọng, tiền tài và địa vị thi nhau gõ cửa nhà tuổi Dần.

Mùa đông là khoảng lặng cần thiết để mài sắc thêm ý chí. Và khi năm Ngọ đến, vận thế của tuổi Dần sẽ thực sự bùng nổ, khí thế ngút ngàn như mặt trời ban trưa. Chỉ cần nhạy bén nắm bắt thời cơ, mọi mục tiêu to lớn hay những dự định dang dở đều sẽ được hiện thực hóa một cách vô cùng xuất sắc.

Tuổi Ngọ: Gặp thời như cá gặp nước, tỏa sáng rực rỡ vạn người mê

Cuối cùng, không thể không nhắc đến những chú ngựa phóng khoáng, tự do và luôn căng tràn nhựa sống. Vốn dĩ bản mệnh tuổi Ngọ đã mang trong mình sự nhiệt huyết, nay vào đúng thời điểm hoàng kim lại càng như cá gặp nước.

Đầu xuân, sự hăng hái mang lại vạn sự khởi đầu nan nhưng kết thúc rực rỡ. Giữa hè, các mối quan hệ xã giao nở rộ, giúp tuổi Ngọ xây dựng được một mạng lưới vững chắc để phát triển sự nghiệp bền lâu. Sang thu, đường tài lộc hanh thông rực rỡ, dù là làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán thì tiền bạc cũng ùa vào túi đếm không xuể.

Mùa đông là lúc họ tận hưởng thành quả với nụ cười mãn nguyện trên môi. Và đặc biệt, trong chính năm bản mệnh hay những năm hợp tuổi như năm Ngọ, những vất vả, muộn phiền sẽ bị bỏ lại hoàn toàn phía sau. Bằng chính tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tuổi Ngọ sẽ tạo ra những kỳ tích vang dội, khẳng định vị thế vững chắc và đón nhận một cuộc sống viên mãn, sung túc đúng nghĩa.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)