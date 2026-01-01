Chúng ta đang đứng ở những giờ khắc cuối cùng của năm 2025. Ngoài kia phố xá đông vui, người người hối hả tổng kết năm cũ. Có người thở phào vì một năm bình an, có người vẫn còn chút tiếc nuối vì những dự định dang dở. Thế nhưng, vận thế của đời người cũng như bốn mùa, đông qua thì xuân tới, hết bĩ cực tới hồi thái lai. Theo dự báo của tử vi phương Đông, ngay từ thời điểm chuyển giao này kéo dài đến tận đầu năm mới Bính Ngọ, dòng chảy tài lộc sẽ bất ngờ đổi chiều, đổ dồn về phía 4 con giáp may mắn nhất. Đây là lúc công sức tích lũy bao lâu nay hóa thành "quả ngọt", giúp họ không chỉ có một cái Tết ấm no mà còn mở ra một năm 2026 rực rỡ tiền tài. Hãy xem danh sách "vàng" này có tên bạn hay người thân không nhé!

1. Tuổi Tý

Nếu ví thương trường như một khu rừng rậm rạp thì những người cầm tinh con Chuột chính là những thợ săn nhanh nhẹn và tinh quái nhất. Không phải ngẫu nhiên mà tuổi Tý đứng đầu 12 con giáp, sự thông minh và nhạy bén thiên bẩm giúp họ luôn nhìn thấy "mùi tiền" ở những nơi người khác bỏ qua. Thời điểm chuyển giao từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026 được dự báo là giai đoạn "Thiên thời, Địa lợi" cho tuổi Tý, đặc biệt ở mảng tài lộc và đầu tư.

Khác với sự cần mẫn làm công ăn lương thông thường, đây là lúc "máu kinh doanh" trong người tuổi Tý phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất. Những cơ hội kiếm tiền nhanh, những dự án ngắn hạn hay thậm chí là các lĩnh vực mới nổi như sáng tạo nội dung, kinh doanh online sẽ là "mỏ vàng" để họ khai thác. Điểm đặc biệt của người tuổi Tý trong giai đoạn này là khả năng "lấy nhỏ thắng lớn". Họ không cần phải bỏ ra quá nhiều vốn liếng ban đầu, mà chủ yếu dùng sự khôn khéo và óc phán đoán để xoay chuyển tình thế. Khoản tiền thưởng cuối năm hay một chút vốn tích lũy nho nhỏ, nếu biết cách đặt đúng chỗ, sẽ sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân. Một cái Tết "bánh chưng có thịt", thậm chí là dư dả để sắm sửa những món đồ xa xỉ là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của những chú Chuột chăm chỉ.

2. Tuổi Mão

Nếu tuổi Tý kiếm tiền bằng sự sắc sảo, thì tuổi Mão lại giàu lên nhờ chính sự tử tế và khí chất ôn nhu của mình. Người cầm tinh con Mèo bước vào giai đoạn cuối năm với một vầng hào quang của sự may mắn tỏa ra từ các mối quan hệ xã hội. Người xưa hay bảo "giàu vì bạn, sang vì vợ", câu này vận vào tuổi Mão lúc này không sai một ly. Sự hiền lành, khéo léo trong giao tiếp giúp họ thu hút được những "quý nhân", đó có thể là một người sếp cũ bỗng nhiên đề bạt, một đối tác làm ăn tin cậy, hay thậm chí là một người bạn sơ giao mang đến cơ hội đổi đời.

Dòng tiền của tuổi Mão trong giai đoạn này mang tính chất "thụ động" và bền vững. Những khoản đầu tư từ lâu bỗng nhiên sinh lời, cổ tức về tài khoản, hoặc bất động sản, nhà cửa cho thuê bỗng được giá... tất cả tạo nên một nguồn thu nhập dồi dào mà không cần phải vất vả bon chen. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn và cách sống "biết trước biết sau" của tuổi Mão. Thay vì lao tâm khổ tứ chạy đôn chạy đáo, họ chỉ cần ngồi yên, giữ tâm thế bình thản và mở rộng lòng mình đón nhận những cơ hội hợp tác từ các buổi tất niên, họp mặt. Chính những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình ấy sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa kho báu cho năm 2026.

3. Tuổi Ngọ

Chuẩn bị bước vào năm tuổi (năm Bính Ngọ 2026), nhưng ngay từ những ngày cuối năm 2025 này, khí thế của người tuổi Ngọ đã hừng hực như lửa. Bản tính của loài Ngựa là không chịu đứng yên, càng khó khăn, càng biến động thì họ lại càng phấn khích. Trong khi nhiều người chọn cách nghỉ ngơi, thu mình lại để "trú đông" chờ Tết, thì tuổi Ngọ lại chọn cách phi nước đại về phía trước. Chính sự dũng cảm và năng lượng dồi dào này đã kích hoạt cung Chính Tài của họ sáng bừng lên.

Tài lộc của tuổi Ngọ giai đoạn này đến từ sự đột phá và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Có thể là một quyết định nhảy việc táo bạo, một ý tưởng kinh doanh đi ngược số đông, hay việc nhận thêm những trọng trách mới tại công sở. Những kinh nghiệm xương máu tích lũy suốt năm qua giờ đây như được "kích nổ", tạo ra những bước nhảy vọt về thu nhập. Tiền bạc với tuổi Ngọ lúc này không phải là sự chắt chiu từng đồng, mà là những khoản thu lớn, những hợp đồng béo bở đến từ sự xông pha. Họ giống như những vị tướng tiên phong ra trận và mang về chiến lợi phẩm rực rỡ nhất, biến khoảng thời gian giáp Tết trở thành sân khấu độc diễn của riêng mình.

4. Tuổi Hợi

Người ta thường nói tuổi Hợi sướng từ trong trứng, nhưng thực ra cái sướng của tuổi Hợi đến từ cái tâm thiện lương và sự hào sảng. Cuối năm là lúc quy luật nhân quả vận hành rõ ràng nhất với người tuổi Hợi: Gieo nhân lành thì gặt quả ngọt. Bao nhiêu sự giúp đỡ, bao nhiêu sự tử tế mà họ đã trao đi trong năm qua, giờ đây quay trở lại đền đáp họ gấp bội phần. Không cần toan tính quá nhiều, tài lộc cứ tự nhiên chảy vào túi tuổi Hợi như nước chảy về chỗ trũng.

Giai đoạn này, tuổi Hợi sẽ thấy mình như "con cưng của vũ trụ". Thu nhập chính tăng trưởng ổn định đã đành, mà những nguồn thu phụ, những khoản tiền "từ trên trời rơi xuống" cũng thi nhau gõ cửa. Đó có thể là một khoản nợ khó đòi bỗng dưng được trả, một vé số trúng thưởng, hay đơn giản là được người thân, bạn bè biếu tặng quà cáp giá trị. Sự sung túc của tuổi Hợi toát lên một vẻ an nhàn, viên mãn khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Nhưng sâu thẳm bên trong, đó là thành quả của một lối sống vô tư, không so đo tính toán. "Xởi lởi trời cho", tuổi Hợi chính là minh chứng sống động nhất cho câu nói ấy trong những ngày đón chào năm mới này.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)