Điểm danh 3 tuổi may mắn nhất đúng ngày 21/3: Trúng quả đậm, tình duyên viên mãn

Gạt đi những âu lo thường nhật, ngày 21/3 tới đây theo tử vi học sẽ là một điểm sáng chói lọi dành riêng cho 3 con giáp có tên trong "bảng vàng". Đây là thời điểm các chòm sao tốt hội tụ mạnh mẽ, xua tan đi lớp sương mù xui xẻo, nhường chỗ cho tài lộc, bình an và những cơ hội đổi đời hiếm có. Không chỉ con đường công danh sự nghiệp hanh thông, ví tiền rủng rỉnh nứt chỉ mà ngay cả đường tình duyên, gia đạo cũng êm ấm ngọt ngào đến lạ.

Tuổi Thìn - Rồng cuộn hổ ngồi, tiền tài ào ạt như thác đổ

Thời gian qua chắc hẳn mọi người đã phải lao tâm khổ tứ không ít. Công việc nhiều lúc cứ ngỡ là xong xuôi chốt hạ đến nơi rồi lại đứt gánh giữa đường, tiền bạc có lúc ra lúc vào nhưng chẳng giữ lại được bao nhiêu. Thế nhưng, ông trời vốn rất công bằng, những giọt mồ hôi và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị em trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng đến lúc đơm hoa kết trái.

Đúng vào ngày 21/3 này, vận trình của người tuổi Thìn sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, rực rỡ đến mức chính các bà cũng phải ngỡ ngàng. Những cơ hội hợp tác làm ăn béo bở tự nhiên gõ cửa, khách hàng cũ quay lại ủng hộ ầm ầm, ai làm kinh doanh buôn bán thì đơn chốt mỏi tay không kịp nghỉ.

Riêng với những chị em làm dân văn phòng, công sức bao lâu nay cống hiến sẽ được sếp lớn ghi nhận, một khoản thưởng nóng hay tin cất nhắc lên vị trí mới là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chuyện tình cảm ngày 21/3 cũng vô cùng viên mãn, vợ chồng đồng lòng thấu hiểu, anh xã tự nhiên tâm lý lạ thường, có khi lại còn ting ting ting một khoản cho vợ đi spa làm đẹp nữa đấy.

Tuổi Ngọ - Chân đi không mỏi, nay dừng lại đón lộc trời cho

Tuổi Ngọ lúc nào cũng mang trong mình năng lượng dồi dào, bản tính thích tự do, làm việc gì cũng xông xáo và nhiệt tình hết mình. Cũng chính vì cái tính "chân đi không mỏi" này mà đôi khi các bà phải ôm đồm quá nhiều việc, dẫn đến mệt mỏi và dễ dính vào thị phi chốn công sở.

Nhưng đừng lo lắng quá, bước sang ngày 21/3, mọi đám mây đen sẽ tự động tản đi hết để nhường chỗ cho vầng thái dương tỏa sáng. Thần Tài dường như đã chấm trúng tên tuổi Ngọ trong sổ nam tào, mang đến những vận may bất ngờ về mặt tài chính. Những khoản đầu tư tưởng chừng như nằm im lìm bỗng nhiên sinh lời ngoài sức tưởng tượng, có người còn may mắn trúng thưởng hoặc đòi được món nợ cũ đã lâu.

Tâm trạng vui vẻ, tiền bạc rủng rỉnh giúp chị em tuổi Ngọ tự tin hơn hẳn. Về mặt gia đạo, những mâu thuẫn nhỏ nhặt dạo trước sẽ được giải quyết êm đẹp, hai vợ chồng lại ríu rít như thuở mới yêu. Lời khuyên nhỏ cho tuổi Ngọ ngày này là hãy cứ mở lòng đón nhận sự giúp đỡ từ quý nhân, đừng cố gắng gánh vác mọi thứ một mình, lộc lá đang chờ sẵn ngoài cửa rồi, chỉ việc giang tay ra đón thôi.

Tuổi Hợi - Phúc khí rạng ngời, ngồi mát ăn bát vàng là có thật

Tuổi Hợi vốn nổi tiếng là những người hiền lành, dĩ hòa vi quý, lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác nên đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Người ta cứ hay trêu tuổi Hợi là sướng từ trong trứng sướng ra, nhưng thực tế chị em cũng có những nỗi niềm riêng, những lo toan thầm kín giấu nhẹm đi không muốn ai biết.

Đừng buồn phiền nữa nhé, ngày 21/3 này chính là lúc phúc khí của tuổi Hợi bùng nổ rực rỡ nhất. Mọi khó khăn, trắc trở đều tự động lùi bước, nhường chỗ cho một con đường trải đầy hoa hồng. Tài lộc tự tìm đến cửa, có khi chẳng cần bon chen giành giật mà cơ hội kiếm tiền vẫn cứ rơi trúng đầu. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay triển khai một dự án mới, đây là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa để chị em bắt tay vào làm.

Không chỉ rủng rỉnh về mặt tiền nong, tuổi Hợi còn đón nhận nhiều niềm vui từ gia đình và con cái. Những đứa trẻ ngoan ngoãn, học hành giỏi giang chính là liều thuốc tinh thần vô giá giúp các bà mẹ tuổi Hợi luôn rạng rỡ. Cứ giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời, rồi may mắn sẽ luôn mỉm cười với chị em.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)