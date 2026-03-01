Điểm danh 3 tuổi cẩn trọng tháng 2 Âm: Tiền bạc dễ hao hụt, thị phi bủa vây, cứ lầm lũi mà làm cho êm chuyện

Dân gian hay bảo "tháng Giêng là tháng ăn chơi", thì sang tháng 2 là lúc ai nấy đều phải xốc lại tinh thần để cày cuốc. Thế nhưng, sự chuyển dịch năng lượng trong tháng mới đôi khi lại mang đến một vài "cơn gió độc" cản bước tiến của chúng ta. Dù biết rằng sướng khổ hay thành bại ở đời là do đôi bàn tay và khối óc của mình quyết định, tử vi cũng chỉ là một hệ quy chiếu để tham khảo cho vui, nhưng các cụ nhà ta đã dạy "có kiêng có lành".

Việc biết trước những rủi ro để cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, thắt chặt lại chi tiêu rốt cuộc vẫn là điều tốt. Tháng này, có 3 con giáp được "điểm danh" cần phải hết sức dè chừng nạn hao tài tốn của và họa thị phi rớt trúng đầu. Cùng xem có tên mình trong danh sách này không để còn biết đường mà né nhé!

Tuổi Dậu: Tiền kiếm xông xênh nhưng tiêu xài như "nước chảy chỗ trũng"

Nói đi cũng phải nói lại, người tuổi Dậu vốn nổi tiếng là những người chăm chỉ, tháo vát và cực kỳ nhạy bén với những cơ hội kiếm tiền. Thế nhưng, nhược điểm chí mạng của các chị em tuổi Dậu trong tháng 2 Âm lịch này lại nằm ở cái tính "thích là nhích", mua sắm bốc đồng.

Cảm xúc lên xuống thất thường cộng thêm áp lực công việc dễ khiến người tìm đến việc chốt đơn như một cách để giải tỏa căng thẳng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như các món đồ mua về thực sự hữu ích, đằng này đa phần lại là những thứ vô thưởng vô phạt, săn sale cho vui mồm vui tay rồi vứt xó.

Lời khuyên chân thành nhất dành cho tuổi Dậu lúc này là hãy tạm thời xóa bớt mấy ứng dụng mua sắm trên điện thoại đi. Trước khi định xuống tiền mua một món đồ có giá trị, hãy tự đặt quy tắc "chờ đợi 48 giờ". Nếu qua hai ngày mà vẫn thấy thèm thuồng, cần thiết thì hẵng mua. Giai đoạn này, kiếm tiền không khó bằng việc giữ tiền. Những khoản chi tiêu không tên nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ tạo thành một lỗ hổng lớn, khiến người cuối tháng nhìn lại ví móp méo mà chẳng hiểu tiền đi đâu về đâu. Tập trung tích lũy phòng thân, bớt những chầu cà phê dạo hay những bữa ăn hàng xa xỉ sẽ giúp tuổi Dậu an toàn bước qua tháng "giông tố" này.

Tuổi Tuất: Cẩn thận cái miệng "hại" cái thân, họa từ trên trời rơi xuống

Tuổi Tuất xưa nay sống chân thật, thẳng thắn, thấy chuyện chướng tai gai mắt là ít khi chịu để yên. Tuy nhiên, cái sự bộc trực ấy trong tháng 2 Âm lịch này lại chính là con dao hai lưỡi rước họa thị phi về. Môi trường công sở vốn đã phức tạp, tháng này lại càng dễ nảy sinh những lời đồn thổi, xì xào bàn tán sau lưng. Tuổi Tuất đôi khi chỉ tiện miệng hùa theo một câu chuyện phiếm bên bình nước lọc, hay lỡ lời góp ý quá thẳng thắn với đồng nghiệp, sếp lớn, thế là vô tình tự biến mình thành tâm điểm của những rắc rối không đáng có.

Thực tế thì, làm tốt việc của mình đã là một sự nỗ lực lớn rồi, hơi sức đâu mà đi bao đồng chuyện thiên hạ đúng không? Sống trong tháng này, tuổi Tuất hãy cứ niệm thần chú "im lặng là vàng". Thấy đám đông đang tụ tập buôn dưa lê bán dưa chuột chuyện đời tư của ai đó, tốt nhất là nên mỉm cười lịch sự rồi đi chỗ khác. Đừng chia sẻ quá nhiều chuyện cá nhân của mình cho người chưa đủ thân thiết, cũng đừng đứng ra làm "bao công" phân xử chuyện nhà người ta. Cứ lầm lũi, chăm chỉ làm đúng phần việc của mình, hết giờ thì xách túi về nấu cơm cho chồng con hoặc đi tập yoga thư giãn. Né được những ánh mắt dòm ngó, soi mói thì công việc tự nhiên sẽ hanh thông, nhẹ đầu biết bao nhiêu.

Tuổi Mão: Cả nể rước buồn phiền, dễ bị lợi dụng lòng tin

Người tuổi Mão trời sinh có bản tính hiền hòa, bao dung và rất hay mềm lòng trước lời than vãn của người khác. Đặc điểm này vừa là ưu điểm nhưng cũng là điểm yếu chết người trong tháng 2 Âm. Bạn sẽ thấy có rất nhiều người đột nhiên tìm đến mình, người thì vay mượn dăm ba triệu làm ăn, người thì nhờ vả đứng tên giùm thứ này thứ nọ, hoặc đơn giản là trút bầu tâm sự rồi nhờ giải quyết hộ những rắc rối của họ. Vì nể nang, vì sợ mất lòng, tuổi Mão rất dễ gật đầu đồng ý mà không lường trước được hậu quả.

Tiền bạc đem cho vay trong tháng này tỷ lệ "đội nón ra đi" là rất cao, thậm chí mất luôn cả tiền lẫn bạn. Đã thế, việc ôm rơm rặm bụng, gánh vác hộ trách nhiệm của người khác còn khiến tuổi Mão kiệt sức, mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất công việc của chính mình. Bí kíp sinh tồn của tuổi Mão bây giờ là học cách nói "Không" một cách phũ phàng nhưng khéo léo. Hãy nhớ rằng, ranh giới cá nhân là thứ cực kỳ quan trọng. Giúp đỡ đúng người, đúng việc là tốt, nhưng nếu điều đó đe dọa đến tài chính và sự bình yên của gia đình mình thì dứt khoát phải từ chối. Không ai có quyền trách móc bạn vì bạn đã bảo vệ chính mình trước tiên.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)