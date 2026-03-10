Điểm danh 3 con giáp 'trúng mánh' ngày 10/3: Sự nghiệp hanh thông, bước ra cửa là gặp Thần Tài

Tháng 3 gõ cửa mang theo những cơn mưa lất phất và chút nắng ấm áp mơn man của đất trời đang độ giao mùa. Trong nhịp điệu hối hả của cuộc sống thường nhật, có lẽ sâu thẳm bên trong, ai mà chẳng mang tâm thế của một chiếc lá nhỏ đợi mùa xuân, luôn ấp ủ những hy vọng về một sự khởi sắc rực rỡ sau những chuỗi ngày chật vật, ảm đạm. Tử vi phương Đông tiết lộ rằng, ngày 10/3 tới đây sẽ là một điểm trạm trung chuyển năng lượng tuyệt vời, nơi những dồn nén mỏi mệt nhường chỗ cho vận may bung nở. Đặc biệt, có 3 con giáp sẽ được ơn trên soi đường chỉ lối, đón nhận một ngày ngập tràn tin vui từ tài chính đến tình cảm. Hãy cùng xem vũ trụ đang gọi tên ai để sẵn sàng mở cửa đón lộc nhé.

Tuổi Sửu: Vượt qua gian khó, hái quả ngọt ngào

Đứng đầu trong danh sách những người được Thần Tài ưu ái trong ngày 10/3 chính là những người tuổi Sửu. Vốn mang bản tính cần mẫn, chăm chỉ và luôn âm thầm nỗ lực không ngừng nghỉ, tuổi Sửu đôi khi khiến người ta xót xa vì sự vất vả gánh vác mà chẳng mấy khi mở lời than vãn hay đòi hỏi quyền lợi. Thế nhưng, đất trời rất công bằng, những giọt mồ hôi bạn rơi xuống suốt thời gian qua giờ là lúc kết tinh thành quả ngọt vô cùng xứng đáng. Trong ngày 10/3, một luồng sinh khí mới mẻ sẽ thổi bùng lên vận trình sự nghiệp của bạn, giúp những dự án tưởng chừng đang lâm vào ngõ cụt bỗng chốc tìm thấy lối ra tươi sáng.

Sếp trên bắt đầu nhìn nhận lại năng lực thực sự của bạn, đồng nghiệp xung quanh cũng dành cho bạn một sự nể trọng đặc biệt nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp. Điểm sáng chói lọi nhất phải kể đến phương diện tài lộc, khi mà những nỗ lực đầu tư hoặc thậm chí là một công việc làm thêm ngoài giờ bỗng đem lại nguồn thu nhập vượt ngoài sức tưởng tượng. Những nút thắt về mặt tiền bạc khiến bạn đau đầu, trằn trọc những đêm trước đây sẽ được tháo gỡ nhẹ nhàng, mang lại một cảm giác an tâm và rủng rỉnh hiếm có. Lời khuyên cho tuổi Sửu là hãy cứ giữ vững sự lương thiện và chân thành vốn có, bởi chính cái tâm trong sáng ấy là thỏi nam châm mạnh mẽ nhất thu hút quý nhân đến bên đời bạn.

Tuổi Mùi: Quý nhân phù trợ, tình tiền đều viên mãn

Nối gót tuổi Sửu trên bảng vàng may mắn ngày 10/3 chính là những người tuổi Mùi, những tâm hồn ôn hòa, bao dung và luôn biết cách dĩ hòa vi quý trong mọi mối quan hệ xung quanh. Ngày 10/3, tử vi dự báo bạn sẽ bước vào một cục diện vô cùng rực rỡ, nơi mọi bước đi đều có người nâng đỡ, mọi khó khăn đều có người kề vai sát cánh chỉ đường. Trên con đường công danh sự nghiệp, sự nhạy bén và khéo léo trong giao tiếp sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối tác, những bản hợp đồng giá trị hay những thỏa thuận hợp tác béo bở sẽ được ký kết một cách suôn sẻ, nhanh chóng đến mức chính bạn cũng phải ngỡ ngàng.

Đừng ngạc nhiên nếu ngày 10/3 bạn liên tục nhận được những lời mời ăn uống hay những món quà nhỏ bất ngờ, bởi đó chính là lộc lá mà vũ trụ gửi gắm qua những người xung quanh để tưởng thưởng cho sự tốt bụng của bạn. Không dừng lại ở đó, khu vườn tình cảm của tuổi Mùi cũng sẽ nở rộ những bông hoa ngọt ngào nhất. Những hiểu lầm vụn vặt với nửa kia bỗng dưng tan biến như bọt xà phòng, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và những cái ôm xiết chặt đầy yêu thương, giúp cả hai nhận ra tầm quan trọng của đối phương. Dành cho những ai còn lẻ bóng, một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy duyên nợ có thể sẽ khiến trái tim bạn lỗi nhịp, mở ra một chương mới rực rỡ và ấm áp hơn.

Tuổi Hợi: Trút bỏ áp lực, đón lộc lá đầy tay

Khép lại top 3 con giáp vượng vận nhất ngày 10/3 gọi tên những người tuổi Hợi, những người luôn mang trong mình trái tim lạc quan và nụ cười rạng rỡ bất chấp những giông bão của cuộc đời. Thời gian vừa qua, có lẽ những áp lực vô hình từ công việc và những lo toan cơm áo gạo tiền đã khiến nụ cười ấy đôi phần gượng gạo, nhường chỗ cho những tiếng thở dài lúc đêm muộn. Nhưng hãy yên tâm vì ngày 10/3 sẽ là dấu mốc hoàn hảo để bạn trút bỏ mọi muộn phiền, đón lấy những luồng gió mát lành của sự may mắn. Vận khí hanh thông mang đến cho bạn một ngày làm việc vô cùng nhẹ nhàng, não bộ hoạt động linh hoạt giúp bạn nảy ra vô số ý tưởng sáng tạo độc đáo, giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng bao lâu nay.

Tài vận của tuổi Hợi cũng rực rỡ không kém khi những khoản tiền bất ngờ cứ lần lượt gõ cửa, có thể là tiền thưởng nóng từ cấp trên, lợi nhuận từ một khoản đầu tư cũ hay đơn giản là một khoản nợ khó đòi nay được hoàn trả sòng phẳng. Nhưng điều tuyệt vời nhất không chỉ nằm ở những con số nhảy múa trong tài khoản, mà chính là sự bình yên tĩnh tại sâu thẳm trong tâm hồn. Bạn học được cách buông bỏ những muộn phiền không đáng có, trân trọng những niềm vui giản dị hiện tại và biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Một buổi tối thư thái bên mâm cơm ấm cúng, lắng nghe một bản nhạc quen thuộc sẽ là cái kết hoàn mỹ cho ngày dập dìu tin vui của người tuổi Hợi.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)