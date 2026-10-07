Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 8/10

Ngày 8/10 mang năng lượng của ngày Ất Mão, được đánh giá là ngày khá thuận lợi. Đặc biệt, 3 con giáp dưới đây dễ đón vận may ở công việc, tài chính và các mối quan hệ.

Theo lịch Can Chi, ngày 8/10/2026 là ngày Ất Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, tương ứng ngày 28/8 Âm lịch. Xét riêng mối quan hệ địa chi, Mão nằm trong nhóm tam hợp Hợi - Mão - Mùi, trong khi Mão và Tuất tạo thế lục hợp. Từ những yếu tố này, có thể chọn Hợi, Mùi và Tuất là 3 con giáp có vận trình đáng chú ý nhất trong ngày 8/10.

1. Tuổi Hợi: Công việc có người hỗ trợ, tài lộc rộng đường

Ngày 8/10 mang đến cho người tuổi Hợi một trạng thái khá thuận lợi. Vốn nằm trong thế tam hợp với Mão, bản mệnh dễ cảm nhận rõ sự trôi chảy trong công việc, đặc biệt ở những nhiệm vụ cần phối hợp với đồng nghiệp, đối tác hoặc cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Điểm sáng lớn nhất của tuổi Hợi trong ngày này nằm ở quý nhân. Một lời giới thiệu, một cuộc trò chuyện đúng lúc hoặc sự chủ động giúp đỡ từ một người có kinh nghiệm có thể giúp bạn tháo gỡ vấn đề vốn đang khiến mình băn khoăn. Vì vậy, thay vì tự mình ôm hết mọi việc, người tuổi Hợi nên cởi mở chia sẻ ý tưởng và mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.

Tài chính cũng có tín hiệu tích cực. Người làm kinh doanh có thể gặp khách hàng tiềm năng hoặc nhận được phản hồi tốt từ một mối quan hệ đã xây dựng trước đó. Người làm công ăn lương có khả năng nhận tin vui liên quan đến công việc, khoản thưởng, hoa hồng hoặc một cơ hội giúp cải thiện thu nhập.

Tuy nhiên, vận may tốt không có nghĩa là nên chi tiêu thoải mái. Ngày này phù hợp hơn với việc tạo thêm nguồn thu và củng cố nền tài chính, thay vì mua sắm theo cảm hứng.

2. Tuổi Mùi: Được trao cơ hội, càng chủ động càng dễ có lộc

Nếu đang chờ một tín hiệu tích cực trong công việc, người tuổi Mùi có thể kỳ vọng vào ngày 8/10. Mùi nằm trong tam hợp Hợi - Mão - Mùi, vì vậy năng lượng của ngày Mão tương đối thuận với bản mệnh.

Điều đáng chú ý là cơ hội có thể không xuất hiện theo cách quá rõ ràng ngay từ đầu. Đó có thể chỉ là một lời đề nghị, một cuộc gặp, một nhiệm vụ mới hoặc một ý tưởng tưởng như rất bình thường. Nhưng nếu biết nắm bắt, người tuổi Mùi có thể biến nó thành bước tiến đáng kể trong thời gian tới.

Công việc càng chủ động, vận may càng dễ mở ra. Nếu có việc muốn đề xuất với cấp trên, muốn thương lượng với đối tác hoặc đang ấp ủ một kế hoạch cá nhân, đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu nói ra thay vì tiếp tục chờ đợi.

Tài lộc của tuổi Mùi trong ngày này cũng khá sáng. Có thể chưa phải kiểu "tiền từ trên trời rơi xuống", nhưng những khoản thu đến từ năng lực, công sức hoặc các mối quan hệ sẵn có lại đáng kỳ vọng hơn. Người làm nghề tự do, kinh doanh hoặc có nguồn thu phụ càng nên tận dụng ngày này để mở rộng kết nối.

Về tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ một người đã quen biết từ trước. Các cặp đôi nếu đang có chuyện chưa thống nhất cũng nên chọn cách nói chuyện thẳng thắn nhưng mềm mỏng, tránh để một chuyện nhỏ trở thành khoảng cách lớn.

3. Tuổi Tuất: Có lộc từ quan hệ, dễ gặp người mang đến tin vui

Tuổi Tuất là con giáp thứ ba được dự báo có nhiều điểm sáng trong ngày 8/10 nhờ Mão - Tuất lục hợp. Đây là yếu tố đáng chú ý bởi nó thường được xem là dấu hiệu thuận lợi cho các mối quan hệ, hợp tác và sự kết nối giữa người với người.

Trong công việc, tuổi Tuất có thể gặp một người giúp mình mở ra hướng giải quyết mới. Nếu đang xử lý một vấn đề khó, đừng ngại tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm. Đôi khi chỉ một góc nhìn khác cũng đủ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Tài chính cũng có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt với những người đang làm việc dựa nhiều vào khách hàng, đối tác hoặc mạng lưới quan hệ. Một cuộc gặp tưởng chỉ mang tính xã giao có thể đem đến cơ hội hợp tác hoặc thông tin hữu ích. Người tuổi Tuất cũng nên chú ý đến những tin nhắn, cuộc gọi hoặc lời mời trong ngày. Không phải lời đề nghị nào cũng trở thành cơ hội lớn, nhưng trong số đó có thể xuất hiện một kết nối đáng để bạn tiếp tục duy trì.

Về chuyện tình cảm, ngày này khá thích hợp để chủ động làm hòa, hẹn hò hoặc dành thời gian cho người thân. Với người độc thân, sự chân thành và tự nhiên sẽ có sức hút hơn việc cố gắng gây ấn tượng bằng những màn thể hiện quá mức.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo