Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 5/9

Ngày 5/9, tuổi Dần, Ngọ, Tuất cùng hợp thế tam hợp Hỏa cục, tài lộc và cơ duyên đều thuận.

Ngày 5/9 rơi đúng vào ngày Nhâm Ngọ, nhằm 24/7 âm lịch, giữa tiết Xử Thử khi nắng hè bắt đầu dịu lại nhường chỗ cho những cơn gió mát đầu thu. Ngũ hành nạp âm của ngày là Dương Liễu Mộc, mềm mại mà bền bỉ như cành liễu rủ bên ao nước. Đặc biệt, chi Ngọ của ngày bắt tay cùng Dần và Tuất tạo thành thế tam hợp Hỏa cục vững chãi, đưa ba con giáp này bước vào một ngày vận trình khởi sắc rõ rệt.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là chủ nhân thật sự của ngày này, khi chi Ngọ chính là gốc tạo nên toàn bộ thế hợp. Vận trình nổi bật nhất rơi vào công việc và sự nghiệp. Một dự án tưởng chừng giậm chân tại chỗ bỗng có tín hiệu được thông qua, hoặc một ý tưởng đưa ra từ lâu bất ngờ được cấp trên để mắt và giao cho cơ hội thể hiện rõ ràng hơn. Người tuổi Ngọ đang làm kinh doanh riêng cũng dễ gặp một mối liên hệ mới giúp công việc thông suốt hơn, có thể là một đối tác chủ động tìm đến hoặc một khách hàng quay lại sau thời gian im ắng.

Ngay cả những việc từng bị trì hoãn nhiều ngày cũng có xu hướng được giải quyết nhanh gọn hơn hẳn bình thường. Tuy vậy, đúng vào lúc vận đang lên, tuổi Ngọ cũng dễ nôn nóng muốn ôm hết mọi việc vào mình cùng một lúc. Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là: Chọn ra một, hai việc quan trọng nhất trong ngày để dồn sức, thay vì dàn trải làm tất cả cùng lúc. Một thứ tự ưu tiên rõ ràng sẽ giữ được đà thuận lợi này lâu hơn là cố ôm nhiều việc rồi đuối sức giữa chừng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một góc của thế tam hợp Hỏa cục, mang đến vận trình nổi bật ở tài lộc. Một khoản thu nhập phụ có thể xuất hiện bất ngờ, chẳng hạn tiền hoa hồng từ một hợp đồng cũ, một khoản thưởng đến sớm hơn dự kiến, hoặc đơn giản là một món đồ bán lại được giá tốt hơn mong đợi. Với người tuổi Dần đang có ý định đầu tư hay mở rộng công việc kinh doanh, đây cũng là thời điểm các con số có xu hướng nghiêng về phía thuận lợi hơn thường ngày, một cuộc thương lượng có thể chốt được mức giá tốt hơn dự tính ban đầu.

Điều cần lưu tâm là dòng tiền đến nhanh cũng dễ khiến người ta chi tiêu nhanh theo, hào hứng quá mà quên mất kế hoạch dài hơi. Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Chia khoản tiền bất ngờ này thành ba phần rõ ràng: Một phần giữ lại dự phòng, một phần dùng cho nhu cầu thiết thực trước mắt, phần còn lại mới nghĩ đến chuyện chi tiêu cho bản thân. Giữ được nhịp chia này, lộc mới ở lại lâu chứ không trôi qua tay chỉ trong một, hai ngày.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là góc còn lại của thế tam hợp, vận trình nổi bật thiên về quý nhân và các mối quan hệ. Một người quen cũ lâu ngày không liên lạc có thể chủ động nhắn tin hỏi thăm, hoặc một đồng nghiệp âm thầm giới thiệu tuổi Tuất với một cơ hội mà bản thân không ngờ tới. Trong chuyện tình cảm, người đang độc thân dễ có duyên gặp gỡ mới qua lời giới thiệu của người quen, còn người đã có đôi có cặp thì dễ tìm lại được sự ăn ý sau một khoảng thời gian hơi xa cách, chỉ một câu nói đúng lúc cũng đủ làm không khí ấm lại.

Cái khó của tuổi Tuất trong ngày này là dễ ngại ngùng, ngại chủ động mở lời trước dù cơ hội đang ở rất gần. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Đừng chờ đối phương nhắn trước, hãy là người chủ động gửi một lời hỏi thăm hoặc lời cảm ơn tới người từng giúp đỡ mình. Một câu nói giản dị đúng lúc có thể mở ra một mối quan hệ hoặc cơ hội mà tuổi Tuất chưa từng nghĩ tới, và biết đâu lại là khởi đầu cho một chặng đường dài phía sau.

Cả ba tuổi Ngọ, Dần và Tuất đều đang cùng đứng trong một thế hợp hiếm khi lặp lại, nhưng một ngày đẹp không tự thành một đời đẹp nếu không biết giữ. Buổi sáng ngày 5/9, mỗi người có thể dành ít phút liệt kê ba việc quan trọng nhất cần làm, thay vì để cả ngày trôi theo những việc phát sinh không tên. Một cuộc gọi cảm ơn tới người từng giúp mình, một lần chậm lại trước khi đồng ý một điều gì đó quan trọng, hay đơn giản là kiểm tra lại giấy tờ trước khi ký kết, đều là những hành động nhỏ giúp giữ vận may ở lại lâu hơn thay vì trôi qua trong một ngày rồi thôi. Tam hợp Hỏa cục mang đến sức nóng và tốc độ, nhưng biết chậm đúng lúc mới là cách để lộc không chỉ đến mà còn ở lại.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.