Điểm danh 18 ngân hàng từ Big 4 đến tư nhân đã có mặt trong VNeID để người dân nhận hỗ trợ an sinh xã hội

Thảo Vân |

Tính đến hết ngày 28/8, đã có 18 ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng hoàn tất việc tích hợp với ứng dụng VNeID để sẵn sàng chi trả khoản hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 100.000 đồng cho người dân trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Danh sách này bao gồm nhiều ngân hàng lớn, có mạng lưới rộng khắp như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank – nhóm ngân hàng quốc doanh dẫn đầu thị trường.

Bên cạnh đó là các ngân hàng tư nhân có thế mạnh công nghệ và dịch vụ số như MB, ACB, TPBank, Sacombank, HDBank và LPBank.

Các ngân hàng khác cũng tham gia triển khai gồm PVcomBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, KienlongBank, BVBank, Viiki Bank và Co-opBank.

Ngoài hệ thống ngân hàng, người dân còn có thể nhận tiền qua tài khoản Mobile Money do VNPT cung cấp – hình thức phù hợp với người chưa có tài khoản ngân hàng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.

Để nhận được khoản trợ cấp, người dân cần có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp độ 2 và tài khoản ngân hàng đã liên kết. Dữ liệu định danh sẽ được chia sẻ giữa hệ thống xác thực điện tử, Napas và ngân hàng nhằm đảm bảo tính an toàn và minh bạch trong quá trình chi trả.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã tiếp nhận và chuyển sang trạng thái chờ xử lý. Thời gian xác nhận thông thường khá nhanh, tuy nhiên có thể kéo dài hơn khi lượng người truy cập tăng đột biến.

