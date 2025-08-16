Điểm danh 10 siêu đô thị lớn nhất Hưng Yên: Ecopark, Vinhomes dẫn đầu, bất ngờ xuất hiện tân binh 5 tháng tuổi so kè cùng các "ông lớn" tỷ đô

Chỉ trong vài năm gần đây, tỉnh Hưng Yên liên tục lọt vào tầm ngắm của các “ông lớn” bất động sản, thu hút nguồn vốn hàng tỷ USD từ những tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước.

Tận dụng lợi thế giáp Thủ đô Hà Nội, hạ tầng giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện và quỹ đất rộng, Hưng Yên đang trở thành một trong những điểm đến đầu tư sôi động nhất miền Bắc.

Đứng vị trí đầu bảng là Khu đô thị Ecopark, một trong những dự án khu đô thị lớn nhất miền Bắc và lớn nhất tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư lên đến 10 tỷ USD, quy mô diện tích khoảng 500 ha.

Tại Hưng Yên, “ông lớn” Vinhomes cũng đã đổ bộ và ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3. Trong đó, Vinhomes Ocean Park 2 được triển khai xây dựng từ năm 2021, có vốn đầu tư lên đến 1,6 tỷ USD, quy mô 460 ha; Vinhomes Ocean Park 3 tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD với quy mô trên 290 ha.

Bên cạnh dấu ấn của Ecopark và Vinhomes, thị trường Hưng Yên thời gian qua tiếp tục ghi nhận loạt dự án “khủng” khác được triển khai, cho thấy sức hút đặc biệt của địa phương này đối với các nhà đầu tư.

Mở đầu cho làn sóng khởi công năm 2025 là dự án khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang (tên thương mại là Centerville) của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư - Xây dựng Bách Giang (DCI). Dự án được triển khai từ cuối tháng 2/2025, có quy mô khoảng 50 ha, tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng (khoảng 650 triệu USD).

Điểm đặc biệt của dự án là nằm giữa các khu đô thị lớn là Ecopark và Ocean Park, tiếp giáp đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Đến đầu tháng 3, cũng tại khu vực Văn Giang, Hưng Yên, Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings đã khởi công Khu đô thị nhà vườn sinh thái Alluvia City. Dự án có tổng diện tích gần 200 ha, với tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD).

Sau đó, tháng 5, khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu - tên thương mại là Trump International Hưng Yên cũng được khởi công có số vốn đầu tư trên 39.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1,5 tỷ USD).

Dự án này do Tập đoàn Trump Organization -Ttập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Công ty Hưng Yên - thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) hợp tác triển khai.

Một dự án tại Hưng Yên.

Song song với các dự án đã động thổ, Hưng Yên cũng nhanh chóng xúc tiến thủ tục cho những dự án mới chuẩn bị triển khai. Vào cuối tháng 6, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 thuộc Khu đô thị Phố Nối.

Nhà trúng thầu là Công ty Cổ phần Phát triển Khu đô thị Xanh được thành lập vào ngày 18/3/2025. Tính đến nay, doanh nghiệp này mới thành lập được 4 tháng.

Được biết, khu đô thị này có quy mô khoảng 262 ha, tổng mức đầu tư của dự án gần 35.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp nhiều loại hình sản phẩm, trong đó: Khoảng 11.800 căn chung cư; 8.666 căn nhà ở xã hội; 3.800 căn liền kề; gần 400 căn biệt thự… Quy mô dân số khoảng 45.000 người.

Khu vực tỉnh Thái Bình (cũ) cũng xuất hiện 3 dự án lớn, tất cả đều chuẩn bị triển khai. Trong đó, lớn nhất là Khu đô thị mới Kiến Giang có diện tích gần 100 ha, vốn đầu tư gần 9.700 tỷ đồng (khoảng 370 triệu USD), chủ đầu tư dự án là Liên danh DECV-THT-GIP LAND-ZUP, bao gồm: Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển THT, Công ty TNHH GIP Land và Công ty TNHH ZUP Invest.

Cùng với đó, Eurowindow cũng nhanh chóng đánh dấu sự hiện diện của mình tại khu vực này với dự án Khu đô thị mới xã Tân Bình và phường Tiền Phong, có tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng. Với quy mô 125 ha - dự kiến tại đây sẽ có hơn 1.500 căn nhà ở thấp tầng, ngoài ra còn có công trình chung cư nhà ở xã hội và công trình hỗn hợp, dự kiến dân số khoảng 11.500 người.

Cuối cùng là khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An (thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ). Dự án có quy mô trên 122 ha, với vốn đầu tư trên 4.200 tỷ đồng (khoảng 160 triệu USD) do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) làm chủ đầu tư. Đây là dự án được đánh giá là một “đại đô thị” của tỉnh Thái Bình (cũ) với hơn 2.000 lô liền kề, hàng trăm căn biệt thự…

Về vị trí, đáng chú ý, 5/10 dự án bất động sản lớn nhất Hưng Yên là: Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2 & 3, Alluvia City, Centerville - đều tập trung tại khu vực huyện Văn Giang (cũ) – nơi sở hữu vị trí giáp ranh với Hà Nội, hạ tầng đồng bộ và tốc độ đô thị hóa cao. Đồng thời, khu vực này còn được hưởng trọn nguồn cầu từ thị trường Hà Nội dịch chuyển ra vùng ven.

Huyện Văn Giang (cũ) vốn nổi bật trên bản đồ bất động sản khi thu hút nhiều dự án khu đô thị quy mô lớn. Theo thống kê, riêng khu vực này có đến 8 dự án phát triển đô thị với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2.200 ha.

Trong khi đó, 3/10 dự án nằm tại địa bàn tỉnh Thái Bình (cũ) chủ yếu ở khu vực thành phố - khu vực sở hữu lợi thế về hạ tầng đô thị, tập trung dân cư đông, nhu cầu nhà ở và dịch vụ cao.

Một tuyến đường tại Hưng Yên.

Việc Hưng Yên thời gian qua được các chủ đầu tư lớn đến rót vốn không chỉ cho thấy sức hút của khu vực này, mà còn phản ánh rõ nét bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng giao thông.

Những năm qua, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được triển khai, có thể kể đến: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; tuyến đường nối 2 cao tốc…

Bên cạnh đó, đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô dài 19,3 km, tổng vốn đầu tư 5.244 tỷ đồng đang được tấp nập triển khai; đường Tân Phúc - Võng Phan có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ cũng được đẩy mạnh thi công.

Thời gian sắp tới, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dự kiến sẽ có thêm loạt dự án giao thông lớn với quy mô nghìn tỷ, gồm: Dự án đường Vành đai 3,5 (1.500 tỷ); Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng (9.300 tỷ); dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi (gần 11.800 tỷ)...



