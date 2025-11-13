HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử

Hải Yến |

Từng được kỳ vọng thay đổi cục diện không chiến, 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ này lại bị khai tử vì lý do bất ngờ.

Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử- Ảnh 1.

10. Grumman XF5F-1 Skyrocket. Hai động cơ, leo cao vượt trội Corsair và Spitfire. Tuy bị loại vì khó bảo trì, nhưng là tiền thân của máy bay F7F Tigercat.

Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử- Ảnh 2.

9. McDonnell XP-67 'Moonbat'. Thiết kế như cá đuối bay, dự kiến đạt 760 km/h nhưng yếu và tốn nhiên liệu. Một nguyên mẫu rơi, dự án kết thúc.

Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử- Ảnh 3.

8. Northrop F-18L. Nhẹ hơn 30% so với F/A-18A, tầm bay xa hơn nhưng bị Canada từ chối vì không có khách hàng sẵn, dự án bị hủy.

Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử- Ảnh 4.

7. Curtiss-Wright XF-87 Blackhawk. Tiêm kích phản lực 4 động cơ, sau đổi sang 2 J47. USAF chọn F-89 thay thế, Curtiss-Wright rút khỏi ngành.

Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử- Ảnh 5.

6. Curtiss-Wright XP-55 Ascender. Thiết kế tương lai, động cơ đẩy sau. Bay năm 1943 nhưng hiệu suất kém, 2/3 nguyên mẫu rơi, dự án bị hủy.

Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử- Ảnh 6.

5. North American YF-93. Biến thể F-86 Sabre, tầm bay gấp đôi, có radar và 6 pháo 20 mm nhưng bị loại vì không đủ tốc độ hộ tống B-47.

Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử- Ảnh 7.

4. Heinrich Pursuit. Tiêm kích Mỹ thời Thế chiến I, động cơ 100 mã lực. Thiết kế tốt nhưng bị loại vì Mỹ mua máy bay nước ngoài.

Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử- Ảnh 8.

3. Grumman XF10F Jaguar. Máy bay cánh cụp xòe đầu tiên của Grumman. Hải quân đặt 112 chiếc nhưng hủy sau 32 chuyến bay thử vì lỗi kỹ thuật.

Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử- Ảnh 9.

2. Lockheed XF-90. Máy bay siêu âm khi bổ nhào, có động cơ đốt sau đầu tiên của Lockheed. Thiết kế đẹp nhưng hiệu suất kém, thua XF-88.

Điểm danh 10 mẫu chiến đấu cơ Mỹ gây sửng sốt nhưng bất ngờ bị khai tử- Ảnh 10.

1. Vultee P-66 Vanguard. Sản xuất 146 chiếc, tốc độ cao, điều khiển tốt nhưng dễ lật khi hạ cánh. Mỹ chuyển cho Anh rồi tặng Trung Quốc.

