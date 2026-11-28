Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 với nhiều điều chỉnh đáng chú ý, trong đó nhấn mạnh việc ghi nhận thành tích thực chất, chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất và khuyến khích sáng kiến, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thay đổi tiêu chuẩn Chiến sĩ thi đua các cấp

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật sửa đổi là điều chỉnh nguyên tắc khen thưởng theo hướng rõ ràng hơn: Một hình thức khen thưởng có thể được tặng nhiều lần cho một đối tượng, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Tuy nhiên, không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho cùng một thành tích, trừ khen thưởng công trạng.

Bên cạnh đó, luật cũng chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh. Những cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được xác định là đối tượng cần được quan tâm trong công tác khen thưởng.

Chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh. Ảnh minh họa.

Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, cá nhân được xét tặng phải có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được lựa chọn trong số những người có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh. Đồng thời, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về thành tích chuyên môn, sáng tạo.

Với danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, tiêu chuẩn về thành tích xuất sắc tiêu biểu được xác định trên cơ sở lựa chọn trong số những cá nhân có 3 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Ngoài ra, cá nhân phải có sáng kiến được áp dụng hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong phạm vi bộ, ban, ngành, tỉnh.

Ở cấp cơ sở, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn: Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt tiêu chuẩn “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có sáng kiến được cơ sở công nhận; có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả.

Đối với khen thưởng cấp cao, luật sửa đổi cũng điều chỉnh tiêu chuẩn xét tặng “Huân chương Hồ Chí Minh” lần tiếp theo đối với tập thể. Theo đó, tập thể đã được tặng “Huân chương Hồ Chí Minh”, sau đó có liên tục từ 15 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được nhiều thành tích xuất sắc, nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng liên tục được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì được xét tặng “Huân chương Hồ Chí Minh” lần tiếp theo.

Đáng chú ý, Chính phủ sẽ quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với ba nhóm tiêu chuẩn về sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như thành tích mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Bổ sung danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu

Một nội dung quan trọng khác được điều chỉnh là tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu. Theo quy định mới, danh hiệu này được xét tặng hằng năm cho xã, phường, đặc khu có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua cấp tỉnh và đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể.

Đặc biệt, tiêu chí về sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của chính quyền địa phương tiếp tục được xác định là một trong những điều kiện xét tặng danh hiệu.

Luật sửa đổi dành nội dung quy định về hiện vật khen thưởng, xác định đây là sản phẩm đặc biệt được Nhà nước bảo hộ để tặng cho tập thể, hộ gia đình, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân khi có quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền.

Quy định mới về thi đua, khen thưởng coi trọng sáng kiến, nhiệm vụ khoa học.

Các hiện vật gồm huân chương, huy chương ; huy hiệu của danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; kỷ niệm chương; bằng, cờ, giấy khen của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Thủ tướng Chính phủ quy định mẫu, màu sắc, số sao, số vạch đối với từng loại, hạng huân chương, huy chương và các loại huy hiệu, kỷ niệm chương; đồng thời quy định về chất liệu, kích thước, khung, bằng, cờ, giấy khen, hộp đựng và thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với bộ, ban, ngành, tỉnh, việc quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của mình và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc được giao cho các chủ thể này thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn.