Điểm chung khó ngờ ở 2 lần vượt ngục khỏi trại giam quân sự của Triệu Quân Sự

Liên quan đến vụ việc phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên), là phạm nhân đang bị giam giữ tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V (T10) vừa bị bắt giữ sau thời gian trốn khỏi nơi giam giữ, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ tổ chức thưởng nóng cho Công an TP Tam Kỳ vì thành tích bắt được phạm nhân trốn trại đặc biệt nguy hiểm.

Công an Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) trong tối ngày 18/6 đã tổ chức vây bắt thành công Sự khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại 1 quán internet trên đường Hùng Vương để chơi game.

Thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng Công an TP Tam Kỳ, cho biết việc bắt giữ được phạm nhân Sự nhờ lực lượng trinh sát đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, tất cả các quán internet trên địa bàn đều được bố trí trinh sát theo dõi vì Sự là phạm nhân nghiện game. Trinh sát công an TP Tam Kỳ sau đó phát hiện Sự đang ngồi chơi game ở máy 55 nên tiến hành vây bắt.

Máy tính số 55 Triệu Quân Sự sử dụng trong quán internet ở đường Hùng Vương

Theo đó, Sự đã ngồi chơi game tại quán liên tục trong 4 ngày trước khi bị bắt. Nhân viên quán cho hay, Sự có nhiều hành vi bất thường như đổi máy tính liên tục, sử dụng nhiều sim điện thoại cùng lúc. Ngoài ra, phạm nhân này còn bịt khẩu trang, đeo kính kín mít mỗi khi ra ngoài nên thu hút sự cảnh giác của nhân viên quán internet.

"Đây là đối tượng hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đang hoàn tất các hồ sơ thủ tục để bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra quân sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền", Thượng tá Sơn nói.

Phạm nhân Triệu Quân Sự

Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết so với lần vượt ngục đầu tiên vào năm 2015, Sự vẫn tiếp tục bị bắt giữ khi đang ở 1 tiệm internet và đang chơi game.

"Các phạm nhân thường khi vượt ngục không lặp lại hành vi cũ để không bị bại lộ tung tích. Tuy nhiên, Sự nghiện game nên vẫn tiếp tục vào quán internet để chơi. Do lặp lại hành vi cũ nên Sự sớm bị bắt chỉ sau 15 ngày trốn trại chứ không kéo dài 1 tháng như lần vượt ngục đầu tiên", một điều tra viên Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Trước đó, phạm nhân Triệu Quân Sự chấp hành án tù chung thân tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung - Quân khu 5 (Trại giam T10 ở Quảng Ngãi) đã trèo qua tường rào khu giam vượt ngục vào ngày 3/6. Sự sau đó ra ray cướp 1 xe máy hiệu Sirius BKS 76X6-2978 của người dân ở huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Triệu Quân Sự từng là quân nhân tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 trước khi gây ra vụ án mạng sát hại 1 nữ chủ quán cà phê, cướp tài sản tại Hà Nội vào năm 2012. Tháng 3/2013, Toà án quân sự Quân khu 1 mở phiên toà xét xử tuyên phạt Sự án chung thân với các tội danh giết người, cướp của, đào ngũ.

Năm 2015, Triệu Quân Sự cùng 1 phạm nhân khác tổ chức vượt ngục và thành công. Đúng 1 tháng sau, Sự bị bắt giữ tại Hà Nội.