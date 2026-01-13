Điểm chung của Ngọc Loan và Lona Kiều Loan

Ngọc Loan và Kiều Loan là 2 mỹ nhân Việt liên tục bị réo gọi vào những bàn tán, so sánh bởi nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống hiện tại. Dù bước ra từ những xuất phát điểm khác nhau trong showbiz, cả hai lại có chung lựa chọn rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, xây dựng hình ảnh kín tiếng, tập trung vào đời sống cá nhân và công việc riêng. Phong cách sống sang chảnh, xuất hiện lần nào cũng gây chú ý khiến Ngọc Loan và Kiều Loan trở thành những cái tên thường xuyên được nhắc đến, dù không còn hoạt động giải trí sôi nổi như trước.

Ngọc Loan và Kiều Loan nhiều lần bị gọi tên chung vào những đồn đoán liên quan đến đời tư (Ảnh: FBNV)

Ngọc Loan: Cuộc sống như phú bà, đảm đang

Ngọc Loan là thí sinh nổi bật tại The Face Vietnam 2016, cô ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái chuẩn người mẫu. Ngọc Loan là "gà cưng" thuộc đội của HLV Phạm Hương. Tuy không giành ngôi vị cao nhất, nhưng cô nhanh chóng được khán giả nhớ tên nhờ hình ảnh chỉn chu và nét cá tính riêng biệt

Sau thời gian rời xa ánh đèn sân khấu, Ngọc Loan hiện có cuộc sống khá kín tiếng nhưng không kém phần sang chảnh. Cô gần tập trung vào công việc kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp. Trên mạng xã hội, Ngọc Loan thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường với không gian sống sang trọng, những chuyến du lịch đắt đỏ và phong cách thời trang tinh giản nhưng toàn hàng hiệu.

Ngọc Loan thường xuyên "flex" sự khéo léo, đảm đang khi chăm sóc gia đình (ảnh: FBNV)

Ngọc Loan sống như phú bà, có công việc trong viện thẩm mỹ (ảnh: FBNV)

Ngọc Loan sở hữu nhiều đồ hiệu, thường xuyên du lịch sang chảnh (ảnh: FBNV)

Kiều Loan: Sắm penthouse, lui về hậu trường học bác sĩ

Có xuất phát điểm là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan liên tục ghi điểm khi thử sức ở nhiều lĩnh vực: MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão tại King of Rap. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, phong cách sống hiện đại, những chuyến đi và hình ảnh cuộc sống tiện nghi tại không gian sống cao cấp. Có giai đoạn Lona Kiều Loan im hơi lặng tiếng, không nhắc việc học hành cũng như đi sự kiện. Thời điểm đó, cô vướng nghi vấn ở ẩn để bầu bí và sinh con.

Gần đây, Kiều Loan cũng khiến netizen ngỡ ngàng khi thông báo nhận được kết quả trúng tuyển Đại học ngành Y khoa. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 khoe đậu hai trường gồm Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang, ngành Y khoa hệ chính quy năm 2025. Hiện tại, cô đang theo học tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Kiều Loan ở trong penthouse khi mới 23 tuổi (ảnh: FBNV)

Kiều Loan cũng rất ra dáng một bà nội trợ khéo léo (ảnh: FBNV)

Kiều Loan có thời gian ở ẩn nhưng nay đã trở lại hoạt động showbiz (ảnh: FBNV)

Kiều Loan khoe tận hưởng hạnh phúc nhưng ít khi để lộ đối phương (ảnh: FBNV)

Ngọc Loan và Kiều Loan đều vương tin đồn sinh con, hẹn hò bác sĩ thẩm mỹ

Vào tháng 1/2019, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải loạt ảnh Ngọc Loan cùng một bé gái được cho là con của nữ người mẫu và một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng. Đến tháng 4/2025, Ngọc Loan đã đăng ảnh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng, nhân vật xuất hiện trên bánh kem là một người đàn ông mặc áo blouse nắm chặt tay một bé trai. Bé trai được cho là nhóc tỳ thứ 2 của Ngọc Loan có họ "Chiêm".

Mới đây nhất, Ngọc Loan bị "tóm dính" đi du lịch, nghỉ dưỡng ngày đầu năm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu netizen không phát hiện ra người ngồi sát bên cạnh cô không ai khác mà chính là vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Chiêm Quốc Thái. Đặc biệt, khung hình này còn có sự xuất hiện của 2 em bé 1 trai 1 gái.

Ngọc Loan bị bắt gặp du lịch cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái (Ảnh: @cadangbuonngu)

Về phía Lona Kiều Loan, sau khi có danh hiệu Á hậu, cô công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè... Tháng 9/2024, trên mạng xã hội rộ tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng.

Chiêm Quốc Thái sinh năm 1974, là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, anh đã trải qua 1 cuộc hôn nhân và có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt.

Lona Kiều Loan cũng từng lộ ảnh đi khám thai (ảnh: MXH)