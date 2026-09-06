Điểm chung của Doãn Hải My, ca sĩ Thủy Tiên và "công chúa béo" Quỳnh Anh

Cả ba nàng WAG đều là những người vợ sẵn sàng hy sinh, gác lại mọi công việc để đồng hành cùng chồng trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp.

Đằng sau những bàn thắng làm tung lưới đối phương hay phút giây giơ cao cúp vô địch của các ngôi sao bóng đá Việt Nam luôn là góc khuất trầm lặng của chấn thương và nỗi lo giải nghệ. Trong giai đoạn khủng hoảng tưởng chừng bế tắc nhất sự nghiệp của Lê Công Vinh, Đoàn Văn Hậu hay Đỗ Duy Mạnh, chính sự hy sinh lặng lẽ nhưng vô cùng kiên cường từ những người bạn đời - Thủy Tiên, Doãn Hải My và Quỳnh Anh đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất giúp họ chiến thắng số phận.

Thủy Tiên từng hủy lịch diễn để chăm sóc Công Vinh

Nhìn lại năm 2010, khi đang ở đỉnh cao phong độ, tiền đạo Lê Công Vinh bất ngờ gặp biến cố lớn nhất sự nghiệp khi bị đứt dây chằng chéo trước. Đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm, chân sút xứ Nghệ phải sang Bồ Đào Nha tiến hành phẫu thuật. Thời điểm ấy, Thủy Tiên đang là một trong những nữ ca sĩ đắt show ở Vbiz. Đứng trước hai lựa chọn, cô không ngần ngại gác lại hàng loạt hợp đồng biểu diễn và dự án nghệ thuật dở dang để cùng bạn trai sang Bồ Đào Nha. Ở nơi xứ người, nữ ca sĩ tự tay chăm sóc từng bữa ăn, sinh hoạt hằng ngày và nâng đỡ tinh thần giúp Công Vinh vượt qua cơn khủng hoảng tâm lý, kiên trì phục hồi để trở lại đỉnh cao.

Thủy Tiên từng gác lại công việc để sang Bồ Đào Nha chăm sóc Công Vinh (Ảnh: FBNV)

Doãn Hải My cùng chồng bay khắp nơi chữa chấn thương

Hơn một thập kỷ sau, câu chuyện về "hậu phương vững chắc" tiếp tục được nối dài bởi Doãn Hải My. Chấn thương gân gót Achilles dai dẳng khiến hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải rời xa sân cỏ hơn 2 năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng thử thách tinh thần của bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Trong suốt hành trình gian gian ấy, Hải My luôn sát cánh bên chồng qua các chuyến trị liệu tại Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc. Ngay cả trong giai đoạn mang thai mệt mỏi hay lúc mới sinh con đầu lòng, cô vẫn kiên trì đồng hành cùng Văn Hậu sang nước ngoài phẫu thuật. Sự cứng cỏi và niềm tin tuyệt đối của Hải My đã được đền đáp ngọt ngào khi Văn Hậu tái xuất mạnh mẽ, góp công lớn đưa tuyển Việt Nam đăng quang vô địch ASEAN Cup 2026.

Hải My đồng hành cùng chồng suốt giai đoạn khó khăn nhất (Ảnh: FBNV)

Quỳnh Anh sang Mỹ cùng Duy Mạnh phẫu thuật chấn thương

Mới đây nhất, tháng 9/2026, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng đối mặt với thử thách lớn khi dính chấn thương sụn chêm đầu gối, buộc phải sang Mỹ phẫu thuật và dự kiến mất khoảng 6 tháng nghỉ thi đấu. Để toàn tâm chăm sóc chồng, Nguyễn Quỳnh Anh đã đưa ra quyết định không dễ dàng, tạm gửi hai con nhỏ cho gia đình hai bên chăm sóc. Trước ngày làm thủ tục sang Mỹ, cô viết tâm thư bày tỏ sự thấu hiểu cho những nhọc nhằn, đánh đổi của chồng với nghiệp quần đùi áo số, đồng thời khẳng định tinh thần lạc quan, sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần trọn vẹn cho Duy Mạnh.

Quỳnh Anh cùng Duy Mạnh sang Mỹ để phẫu thuật chấn thương (Ảnh: FBNV)

Sự gác lại sự nghiệp riêng, nỗi vất vả nơi xứ người hay giọt nước mắt giấu kín của Thủy Tiên, Doãn Hải My và Quỳnh Anh chính là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu chân thành. Họ không chỉ chia sẻ hào quang chiến thắng, mà còn sẵn sàng nắm chặt tay người đàn ông của mình đi qua những nốt trầm lặng lẽ nhất của sự nghiệp.