HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2026 mới nhất

Lệ Thu
|

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố điểm chuẩn 2026, trong đó Sư phạm Toán dẫn đầu với 27,51 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo công bố của trường, điểm chuẩn được xác định theo từng ngành và tổ hợp xét tuyển. Thí sinh cần đối chiếu điểm thi, tổ hợp môn và thông tin đăng ký nguyện vọng để xác định khả năng trúng tuyển.

Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể từng ngành:

- Ảnh 1.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2026.

Tags

trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

00:58
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

01:21
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại