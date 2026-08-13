HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điểm chuẩn các trường, học viện công an nhân dân 2026

Lệ Thu
|

Điểm chuẩn các trường, học viện công an nhân dân năm 2026 dao động 17,14-24,42.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường, học viện Công an nhân dân năm 2026 từ 17,14 đến 24,42 điểm. Mức cao nhất thuộc về nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân, dành cho thí sinh nữ.

Xếp sau là Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế với 24,31 điểm với nữ; nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân với 24,30 điểm với nữ và ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước của Học viện Chính trị Công an nhân dân với 24,28 điểm với nữ.

Ở phía nam, điểm chuẩn cao nhất dành cho nữ là 23,87 điểm ở nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh của Trường Đại học An ninh nhân dân.

Trong khi đó, mức điểm thấp nhất trong bảng là 17,14 điểm, thuộc ngành Y khoa gửi đào tạo tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, dành cho thí sinh nam.

Điểm chuẩn từng trường, học viện công an năm 2026:

- Ảnh 1.

Điểm chuẩn các trường, học viện công an nhân dân năm 2026.

Hơn 22.300 thí sinh cạnh tranh 2.070 chỉ tiêu

Năm 2026, hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào 8 trường, học viện công an nhân dân, trong khi tổng chỉ tiêu là 2.070, tương đương tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1 chọi 11.

Trong tổng số chỉ tiêu này, 1.870 chỉ tiêu đào tạo tại các học viện, trường công an nhân dân và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo tại cơ sở ngoài ngành.

Theo số liệu tuyển sinh, 89 thí sinh đăng ký theo phương thức 1 - xét tuyển thẳng; 2.346 thí sinh đăng ký phương thức 2 - sử dụng chứng chỉ quốc tế kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an; và 21.611 thí sinh đăng ký phương thức 3 - kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Năm nay, Bộ Công an tiếp tục áp dụng ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với bài thi đánh giá; và xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo quy định, điểm xét tuyển được xác định từ kết quả ba môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an. Công thức xét tuyển năm 2026 tiếp tục tính 40% từ tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT và 60% từ bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Tags

Học viện chính trị công an nhân dân

bộ công an

học viện An ninh nhân dân

xét tuyển

Công an nhân dân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại