Điểm chuẩn các trường Công an cao nhất 24,42 điểm

Các học viện, trường đại học thuộc Bộ Công an công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Điểm chuẩn cao nhất năm nay đạt 24,42/30 điểm.

Năm 2026, các học viện, trường công an nhân dân được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường công an nhân dân và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Ảnh: Học viện Cảnh sát Nhân dân

Điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất vào các học viện, trường công an nhân dân là 24,42/30 điểm đối với nữ nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân; tiếp đến là ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế với 24,31/30 điểm và nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh với 24,30/30 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường cụ thể như sau:

Nguồn: website Bộ Công an

T01: Học viện An ninh nhân dân, T02: Học viện Cảnh sát nhân dân, T03: Học viện Chính trị Công an nhân dân, T04: Trường đại học An ninh nhân dân, T05: Trường đại học Cảnh sát nhân dân, T06: Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, T07: Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, B06: Học viện Quốc tế.

Năm nay, Bộ Công an tiếp tục giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường CAND. Phương thức 1 là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Kì thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 có hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Công thức tính điểm xét tuyển vẫn áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển chiếm tỉ lệ 40% và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỉ lệ 60%.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 21/8. Các thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trong thời gian quy định được coi là từ chối cơ hội trúng tuyển.

Trên cơ sở số thí sinh xác nhận nhập học, cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển các đợt tiếp theo (nếu có) và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.