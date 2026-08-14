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Điểm chuẩn 2026 và tiêu chí phụ trúng tuyển Đại học Cảnh sát nhân dân

chinhphu.vn
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Đại học Cảnh sát nhân dân công bố điểm chuẩn 2026 và tiêu chí phụ trúng tuyển.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo điểm chuẩn 2026 Đại học Cảnh sát nhân dân theo phương thức 2, phương thức 3 tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Điểm chuẩn 2026, tiêu chí phụ trúng tuyển

Chi tiết điểm chuẩn 2026:

TT

Vùng

tuyển sinh

Giới tính

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Phía Nam

Nam

20.85

Tiêu chí phụ

2

Nữ

22.95

Tiêu chí phụ trúng tuyển 2026:

Thứ nhất, lấy thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, điểm xét trong từng chứng chỉ tương đương lần lượt từ cao đến thấp;

Thứ hai, xét thí sinh có điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp (thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển: 20.85 điểm, thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 57.75 điểm trở lên.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo để Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh được biết.

Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển phối hợp với Nhà trường trong tổ chức hướng dẫn cho thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học theo lịch tuyển sinh của Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo./.

Tags

đại học cảnh sát nhân dân

Điểm chuẩn 2026

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