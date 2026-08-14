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Điểm chuẩn 2026 Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, cao nhất 24 điểm

chinhphu.vn
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Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công bố điểm chuẩn 2026 với cao nhất là 24 điểm.

Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công bố điểm chuẩn 2026. Cũng như các trường Công an khác, năm nay trường tuyển sinh theo ba phương thức, gồm tuyển thẳng; xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với Bài thi đánh giá của Bộ Công an; và xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài thi này.

Điểm chuẩn 2026 Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công bố điểm chuẩn 2026 như sau:
Điểm chuẩn 2026 Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, cao nhất 24 điểm- Ảnh 1.

Năm 2026, bài thi đánh giá của Bộ Công an diễn ra ngày 21/6, trong 180 phút. Thí sinh chọn một trong bốn mã CA1-CA4, với các phần bắt buộc gồm tự luận Ngữ văn và trắc nghiệm Toán, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh; cùng một môn tự chọn là Vật lí, Hóa học, Sinh học hoặc Địa lí.

Trước đó, điểm chuẩn 2025 của trường dao động 19,75-24,23 điểm. Nữ phía Bắc dẫn đầu với 24,23 điểm, tiếp đến là nữ phía Nam 23,62. Nam phía Bắc lấy 21,1 điểm, còn nam phía Nam thấp nhất với 19,75 điểm.

Ngày 6/7/2026, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy chính thức đổi tên thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Tags

Điểm chuẩn 2026

Học viện Phòng cháy chữa cháy

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