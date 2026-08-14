Học viện Chính trị Công an nhân dân công bố điểm chuẩn 2026 hệ đại học chính quy.

Căn cứ Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/02/2026 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng; Hướng dẫn số 06/HD-BCA, ngày 19/3/2026 của Bộ Công an về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2026, và các văn bản hướng dẫn có liên quan; căn cứ Công văn số 4457/X02-P2, ngày 12/8/2026 của Cục Đào tạo về việc duyệt điểm chuẩn 2026 đại học chính quy (tuyển mới) Công an nhân dân;

Điểm chuẩn 2026 Học viện Chính trị Công an nhân dân theo Phương thức 2 và Phương thức 3

Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy (tuyển mới) Học viện Chính trị Công an nhân dân thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy (tuyển mới) theo Phương thức 2 và Phương thức 3 vào Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2026.

Chi tiết điểm chuẩn 2026 Học viện Chính trị Công an nhân dân như sau:

Khu vực Nam Nữ Phía Bắc 22,07 24,28 Phía Nam 20,46 22,86

Hướng dẫn cách tra cứu kết quả trúng tuyển

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên website của nhà trường và thực hiện thao tác chọn: Tra cứu kết quả trúng tuyển đại học chính quy (tuyển mới) năm 2026 theo Phương thức 2 và Phương thức 3, nhập chính xác số báo danh của Kỳ thi THPT quốc gia, nhập số Căn cước công dân, xác thực mã bảo vệ để tra cứu (thí sinh không có số báo danh của Kỳ thi THPT quốc gia thì nhập số 0).

Quy trình làm thủ tục xác nhận nhập học

Học viện Chính trị Công an nhân dân sẽ gửi văn bản về Ban Tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để thông báo cho các thí sinh biết và làm thủ tục xác nhận nhập học theo quy định, cụ thể:

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học vào Học viện Chính trị CAND trên Cổng thông tin tuyển sinh trước 17h00 ngày 21/8/2026 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc bản chính giấy chứng nhận chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cho Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển theo quy định.

Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT từ thí sinh, báo cáo kết quả tiếp nhận về Học viện Chính trị CAND trước 17h00 ngày 22/8/2026. Đồng thời, hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.