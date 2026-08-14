Đại học An ninh nhân dân thông báo điểm chuẩn 2026 theo Phương thức 2, Phương thức 3 tuyển sinh đại học chính quy.

Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-BCA-X02 ngày 19/3/2026 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2026; Công văn số 4458/X02-P2 ngày 12/8/2026 của Cục Đào tạo về phê duyệt điểm trúng tuyển đại học chính quy tuyển mới CAND năm 2026, Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương điểm chuẩn 2026 Phương thức 2, Phương thức 3 và thủ tục xác nhận nhập học.

Điểm chuẩn 2026 Đại học An ninh nhân dân

Chi tiết điểm chuẩn 2026 trúng tuyển vào trường như sau:

Hướng dẫn tra cứu kết quả tuyển sinh

Thí sinh tra cứu kết quả tuyển sinh tại website của trường.

Thí sinh gõ số CCCD và SBD kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để tra cứu kết quả. Danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ gửi về Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển.

Quy định về thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2026 để xác nhận nhập học tại Công an đơn vị, địa phương nơi thí sinh sơ tuyển và thực hiện thao tác xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thành trước 17h00 ngày 21/8/2026.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2026 của thí sinh và tập hợp, báo cáo kết quả về Trường Đại học An ninh nhân dân trước 17h00 ngày 28/8/2026; Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học theo quy định của Bộ Công an./.