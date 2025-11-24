Điểm 5 vũ khí đủ sức hạ gục tàu sân bay Mỹ hiện đại

Tàu USS Gerald R. Ford đang trải qua thử nghiệm sốc - Hải quân Hoa Kỳ.

Tàu sân bay Mỹ hiện đại, tiêu biểu là USS Gerald R. Ford (CVN-78), được xem là chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo với lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn. Đây là “thành phố nổi” có khả năng triển khai sức mạnh quân sự toàn cầu, được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng thủ và đi cùng nhóm tàu hộ tống.

Việc đánh chìm một tàu sân bay Mỹ gần như bất khả thi, nhưng vẫn tồn tại một số loại vũ khí có khả năng về lý thuyết gây ra thảm họa. Dưới đây là 5 loại vũ khí có thể thực sự đánh chìm tàu sân bay Mỹ.

Một vụ nổ hạt nhân trong Chiến dịch Crossroads - Quân đội Hoa Kỳ/Wikimedia Commons

Thứ nhất, vũ khí hạt nhân . Thử nghiệm Operation Crossroads năm 1946 tại Bikini Atoll cho thấy bom hạt nhân có thể đánh chìm tàu sân bay USS Saratoga. Quả bom “Baker” có sức nổ 21 kiloton đã phá hủy Saratoga, minh chứng cho sức mạnh hủy diệt.

Vũ khí hạt nhân hiện đại có sức nổ từ 0,3 kiloton đến 340 kiloton, thậm chí lên tới mức megaton, chắc chắn khiến tàu sân bay không thể sống sót nếu trúng trực tiếp.

Hình ảnh 3D của ngư lôi phóng từ tàu ngầm - Alexyz3d/Getty Images

Thứ hai, ngư lôi hạng nặng tiên tiến . Ngư lôi Mk.48 của Mỹ có thể phá gãy tàu bằng cách nổ dưới sống tàu. Nga có Type 65, Trung Quốc có Yu-6, đều được thiết kế để đối phó nhóm tàu sân bay Mỹ. Vụ thử nghiệm cho thấy khi ngư lôi nổ dưới đáy tàu, lực phá hủy có thể khiến thân tàu gãy đôi, dẫn đến chìm.

Hình ảnh 3D về một tên lửa chống hạm bay trên mây - Olena Bartienieva/Getty Images

Thứ ba, tên lửa chống hạm siêu vượt âm . Đây là loại vũ khí mới, bay nhanh hơn Mach 5 (tức hơn 6.000 km/h), gần như không thể đánh chặn. Nga sở hữu 3M22 Zircon đạt Mach 9 (khoảng 11.100 km/h). Trung Quốc có DF-ZF đạt Mach 10 (khoảng 12.300 km/h).

Với khối lượng từ vài trăm kg đến hàng tấn cộng thêm đầu đạn, một cú đánh trúng có thể gây hư hại chí mạng cho tàu sân bay.

Một đàn drone bay qua một khu vực rừng rậm - Andy Dean Photography/Shutterstock

Thứ tư, tấn công bằng bầy drone cảm tử . Xung đột Nga–Ukraine cho thấy drone có thể đánh chìm tàu nhỏ. Nếu triển khai hàng trăm USV (tàu không người lái mang thuốc nổ), chúng có thể phá hỏng thân tàu sân bay.

Chi phí chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu USD, trong khi USS Ford có giá trị 13,3 tỷ USD, tạo ra tỷ lệ chi phí–thiệt hại cực lớn. Đây là mối đe dọa phi đối xứng mà hải quân Mỹ phải tính đến.

Một góc nhìn từ mạn trái về thiệt hại gây ra trong vụ tấn công vào tàu USS Cole năm 2000. - Hải quân Hoa Kỳ/Getty Images

Thứ năm, tàu lớn chở đầy thuốc nổ lao thẳng vào. Vụ khủng bố USS Cole năm 2000 là minh chứng. Một xuồng nhỏ mang bom đã tạo lỗ thủng 12 mét trên thân tàu, làm chết 17 thủy thủ.

Nếu thay bằng tàu dầu hoặc tàu lớn chứa thuốc nổ, va chạm trực diện có thể gây thiệt hại khủng khiếp, đủ sức đánh chìm tàu sân bay. Sự kết hợp giữa động năng và thuốc nổ khiến nguy cơ này không thể xem nhẹ.

Tàu sân bay Mỹ là biểu tượng sức mạnh quân sự, cực kỳ khó bị đánh chìm. Tuy nhiên, 5 loại vũ khí gồm: bom hạt nhân, ngư lôi hạng nặng, tên lửa siêu vượt âm, bầy drone cảm tử, và tàu lớn mang thuốc nổ đều có khả năng lý thuyết gây ra thảm họa. Mỗi loại vũ khí đều đã có bằng chứng thực tế hoặc thử nghiệm cho thấy sức mạnh hủy diệt.