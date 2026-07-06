Từ không có bài thi nào đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Tuyên Quang ghi nhận 154 điểm 10 ở kỳ thi năm 2026.

Kết quả thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Hiện toàn bộ các bài thi môn Toán đạt điểm 10 ở điểm thi trường này sẽ được rút ra để kiểm tra nhằm làm rõ có hay không hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng kiểm tra học bạ của tất cả học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn toán qua từng năm học. Bộ GD&ĐT cũng kiểm tra, rà soát theo quy định và công an vào cuộc xác minh.

Theo dữ liệu điểm thi do Bộ GD&ĐT công bố, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 4.208 bài thi môn Toán đạt điểm 10 trên cả nước. Trong đó, Tuyên Quang 154 bài thi đạt điểm tuyệt đối, nằm trong nhóm các địa phương nhiều điểm 10 môn Toán của cả nước. Hà Nội dẫn đầu với 676 điểm 10, tiếp đến là TP.HCM (445), Nghệ An (350), Ninh Bình (287), Thanh Hóa, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đắk Lắk và Đà Nẵng.

Điều đáng chú ý là ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Tuyên Quang không có bất kỳ bài thi nào đạt điểm 10 môn Toán.

Năm 2025, địa phương có tổng cộng 258 bài thi đạt điểm 10 ở các môn khác, gồm 162 điểm 10 môn Địa lý, 46 điểm 10 môn Lịch sử, 18 điểm 10 môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, 16 điểm 10 môn Công nghệ, 12 điểm 10 môn Vật lý, 3 điểm 10 môn Ngoại ngữ và 1 điểm 10 môn Sinh học. Tuy nhiên, toàn tỉnh Tuyên Quang không có bất kỳ điểm 10 nào ở môn Toán.

Chỉ sau 1 năm, Tuyên Quang gây sự chú ý lớn khi ghi nhận 153 bài thi đạt điểm tuyệt đối môn Toán, xếp thứ 11 cả nước về số lượng điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, và thứ hai cả nước về tỷ lệ điểm 10 trên tổng số thí sinh dự thi, chỉ sau Hà Tĩnh.

Theo trích xuất dữ liệu của Báo Điện tử VTC News, 147 trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh thuộc về học sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chiếm khoảng 95,5% số điểm 10 của toàn tỉnh.

Năm 2025, Tuyên Quang không có bất kỳ điểm 10 nào ở môn Toán. (Dữ liệu: Phạm Minh Tuệ)

Năm 2026, Tuyên Quang xếp thứ 11 cả nước về số lượng điểm 10 môn Toán và thứ hai cả nước về tỷ lệ điểm 10 trên tổng số thí sinh dự thi, chỉ sau Hà Tĩnh.

Dữ liệu điểm thi cũng cho thấy một dải số báo danh liền kề của trường này có tỷ lệ điểm cao nổi bật. Cụ thể, trong 328 bài thi thuộc dải số báo danh liên tiếp có 147 bài đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm.

Như vậy, số bài đạt từ 9,5 điểm trở lên là 255, chiếm khoảng 77,7% tổng số bài thi trong dải số báo danh. Nếu tính từ 9 điểm trở lên, có 298 bài, tương đương khoảng 90,9% số bài thi.

Bộ GD&ĐT và Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc

Bộ GD&ĐT cho biết qua rà soát đã nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Ngày 2/7, Bộ cử đoàn công tác đến Tuyên Quang để phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Theo Bộ GD&ĐT, việc kiểm tra được thực hiện khẩn trương, khách quan, nghiêm túc và toàn diện nhằm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có), việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định và đúng thẩm quyền.

Cùng thời điểm, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan rà soát, xác minh toàn diện các thông tin liên quan đến kết quả thi.

UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức kỳ thi; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại địa phương.