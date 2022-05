Dịch vụ tàu ngầm du lịch độc đáo tại Nha Trang lên báo Anh

Một khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam đã đưa trải nghiệm của du khách lên một tầm cao mới khi tạo cơ hội để khách du lịch khám phá đáy biển sâu.



Khách du lịch nghỉ dưỡng tại cơ sở Vinpearl trên đảo Hòn Tre, ngoài khơi thành phố Nha Trang, giờ đây có thể đặt một chuyến đi thú vị xuống dưới đáy biển trong một chiếc tàu ngầm lớn, trong suốt và có thể chứa đến 24 người.

Tàu ngầm này, được gọi là DeepView 24, có thể đạt độ sâu lên đến 100m (328ft). Du khách ngồi trong khoang bên trong dài 15,4m (50,5ft) và có thể đứng lên.

Du khách có thể có trải nghiệm khám phá đại dương mới với tàu Deep View 24 của Vinpearl (Ảnh: VinWonders)

Bất cứ ai cảm thấy lo lắng khi bước lên tàu đều sẽ cảm thấy an tâm hơn khi biết công ty đã chế tạo ra nó - Triton Submarines. Đây là một công ty hàng đầu về sản xuất các thiết bị di chuyển dưới nước, trong đó con tàu lặn thực hiện được một cuộc lặn kỷ lục xuống điểm sâu nhất dưới đại dương, Challenger Deep in the Mariana Trench, ở độ sâu 10,927m (35,853ft) dưới bề mặt.

Công ty Triton có trụ sở tại Florida từng nói rằng DeepView 24 là "tàu lặn du lịch thương mại quan trọng nhất được đưa ra thị trường trong hai thập kỷ qua". Và con tàu Deep View mà Vinpearl Nha Trang sở hữu sẽ đưa hành khách di chuyển dưới mặt biển trong 30 phút, khám phá những con tàu đắm và rạn san hô, cũng như giữa muôn vàn cuộc sống của sinh vật biển.

Một trong những mục đích của chuyến đi là nâng cao nhận thức về hiện trạng của đại dương và sự suy giảm nhanh chóng của các rạn san hô và sinh vật biển trên toàn cầu.

Công ty Triton cho biết: "Trong khi hưởng thụ sự thoải mái của nội thất máy lạnh sang trọng, hành khách của con tàu lặn này sẽ kết nối với đại dương theo cách vượt xa các tàu lặn du lịch truyền thống có tầm nhìn hạn chế".

"Được thiết kế để du khách có thể ngồi vững chắc, Triton DeepView 24 cho phép hành khách đi vào và đi ra dễ dàng, đồng thời cải thiện độ an toàn cho nhân viên hỗ trợ vận hành dưới nước. Cửa ra vào rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc ra vào con tàu lặn, ngay cả đối với những hành khách bị suy giảm khả năng vận động. Hầu như không gây tiếng ồn, hoàn toàn không gây ô nhiễm và không tạo ra khí thải carbon hoặc nước thải, Triton DeepView 24, giống như mọi tàu lặn khác, không gây hại cho môi trường. Con tàu này được phát triển để đáp ứng sự gia tăng nhu cầu từ khách du lịch muốn phiêu lưu và trải nghiệm".

Vinpearl cũng cho biết: "Triton đã nổi tiếng trong việc chế tạo các tàu ngầm di chuyển an toàn ngay cả tới những điểm sâu nhất trong đại dương, và chúng tôi biết kinh nghiệm đáng kể của họ sẽ đảm bảo an toàn cho tàu và khách của chúng tôi. Đội ngũ của họ đã cam kết hợp tác với Vinpearl trong dự án này ngay từ đầu và chúng tôi hy vọng hành khách sẽ đánh giá cao trải nghiệm mà chúng tôi đang chia sẻ với họ".