Đến Đà Lạt từ sáng sớm nhưng chưa được nhận phòng, hoặc checkout từ trưa nhưng tối mới ra bến xe, du khách thường rơi vào cảnh kéo vali đi khắp nơi. Một số dịch vụ nhận và vận chuyển hành lý đang trở thành giải pháp cho những “khoảng trống” này.

Đi Đà Lạt, nhất là vào những kỳ nghỉ dài như 2/9, có một tình huống khá quen thuộc: xe khách tới nơi từ 4-5h sáng, hoặc chuyến bay vừa hạ cánh ở sân bay Liên Khương, nhưng phải tới khoảng 14h mới được nhận phòng. Khoảng thời gian chờ check-in tưởng dài mà ngắn, nếu muốn tranh thủ đi ăn sáng, ghé một quán cà phê hay săn mây thì lại vướng ngay… chiếc vali.

Kéo hành lý cồng kềnh đi qua những con dốc của Đà Lạt vừa bất tiện, vừa khiến việc di chuyển kém thoải mái. Chưa kể, đến quán ăn hay quán cà phê cũng phải tìm chỗ để đồ, lúc nào cũng có cảm giác phải để mắt tới hành lý.

Kéo hành lý cồng kềnh đi qua những con dốc của Đà Lạt vừa bất tiện, vừa khiến việc di chuyển kém thoải mái. Ảnh minh hoạ

Chiều ngược lại cũng chẳng khá hơn. Sau khi checkout, nhiều người thường gửi tạm vali ở khách sạn để tiếp tục đi chơi. Nhưng tới tối, đang ăn uống hoặc dạo phố chưa đã, lại phải tranh thủ quay về lấy hành lý rồi mới ra bến xe. Một lịch trình vốn để nghỉ ngơi đôi khi lại bị chia nhỏ chỉ vì… không biết để vali ở đâu.

Nhu cầu này càng đáng chú ý trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay, khi Đà Lạt bất ngờ ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Theo dữ liệu Agoda được VOV dẫn lại, lượng tìm kiếm chỗ lưu trú tại Đà Lạt của khách nội địa cho giai đoạn từ 19/8 đến 2/9 tăng 105% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều cơ sở lưu trú cũng cho biết lượng đặt phòng dịp này tăng khoảng 40%, trong khi nhu cầu được ghi nhận không chỉ tập trung vào vài ngày nghỉ lễ mà còn kéo dài sang tháng 9.

Kỳ nghỉ 2/9 năm nay, khi Đà Lạt bất ngờ ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Ảnh sưu tầm

Đáng chú ý, sân bay Liên Khương đã hoạt động trở lại từ ngày 19/8 sau thời gian tạm dừng, giúp các đường bay tới Đà Lạt được nối lại và kéo thêm lượng khách từ nhiều tỉnh, thành. Trong những ngày đầu kỳ nghỉ, các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ Đà Lạt và nhiều điểm vui chơi cũng ghi nhận lượng khách, phương tiện tăng rõ rệt.

Khi lượng người đổ về tăng, những khoảng thời gian “lỡ cỡ” giữa giờ đến và giờ nhận phòng, hay từ lúc checkout đến khi ra bến xe, cũng trở thành một bài toán với du khách. Đặc biệt với những người chọn xe khách hoặc chuyến bay có giờ đến từ sáng sớm, việc tìm một chỗ để hành lý trong vài tiếng đầu tiên của chuyến đi có thể giúp lịch trình thuận tiện hơn.

Từ nhu cầu này, tại Đà Lạt đã xuất hiện dịch vụ nhận và vận chuyển hành lý như Ký Gửi Vali, hướng tới nhóm du khách gặp khoảng trống giữa giờ đến - giờ nhận phòng hoặc sau khi checkout. Thay vì phải tự mang vali theo cả ngày, khách có thể gửi hành lý để vận chuyển tới nơi lưu trú hoặc theo chiều ngược lại, từ khách sạn, homestay ra điểm khởi hành.

Thay vì phải tự mang vali theo cả ngày, khách có thể gửi hành lý để vận chuyển tới nơi lưu trú hoặc theo chiều ngược lại, từ khách sạn, homestay ra điểm khởi hành. Ảnh: Ghiền Đà Lạt

Theo thông tin được cung cấp, đội ngũ của Ký Gửi Vali có thể nhận hành lý tại bến xe liên tỉnh, bến xe trung tâm, sân bay Liên Khương hoặc địa chỉ khách yêu cầu, với thời gian hỗ trợ khoảng 10 phút trong điều kiện phù hợp. Hành lý sau đó được chuyển tới khách sạn, homestay; chiều ngược lại, khách cũng có thể gửi đồ từ nơi lưu trú để vận chuyển ra bến xe trước giờ khởi hành.

Theo thông tin được cung cấp, đội ngũ của Ký Gửi Vali có thể nhận hành lý tại bến xe liên tỉnh, bến xe trung tâm, sân bay Liên Khương hoặc địa chỉ khách yêu cầu. Ảnh: Ghiền Đà Lạt

Cách này đặc biệt phù hợp với những lịch trình đến Đà Lạt từ sáng sớm. Vừa xuống xe, thay vì kéo vali đi tìm chỗ ngồi chờ tới giờ nhận phòng, du khách có thể xử lý hành lý trước rồi bắt đầu lịch trình trong ngày. Một buổi sáng có thể dành cho bánh căn, sữa đậu nóng, cà phê hoặc những điểm check-in thay vì xoay xở với đống đồ đạc.

Hành lí của khách sẽ được dán tem niêm phong. Ảnh: Ghiền Đà Lạt

Dịch vụ được cho biết hoạt động từ 4h sáng đến 23h, bao quát cả những chuyến xe và chuyến bay có giờ đến, giờ đi khá sớm hoặc muộn. Với những người rời khách sạn từ trưa nhưng tới tối mới ra bến xe, đây cũng là một lựa chọn để không phải quay lại lấy vali giữa chừng.

Ảnh: Ghiền Đà Lạt

Chi phí được tính theo quãng đường vận chuyển, tương tự cách tính của các dịch vụ giao hàng. Theo chia sẻ từ đơn vị cung cấp, lượng khách sử dụng dịch vụ tăng đáng kể trong thời gian gần đây, đặc biệt vào những ngày cao điểm du lịch khi nhu cầu di chuyển và lưu trú tại Đà Lạt tăng cao.

Suy cho cùng, đây không phải nhu cầu quá mới hay phức tạp. Nhưng với những chuyến đi đến sớm, về muộn và thời gian check-in/check-out không trùng với lịch trình, một phương án xử lý hành lý gọn gàng có thể giúp du khách có thêm vài tiếng để đi chơi thay vì phải xoay xở quanh chiếc vali.