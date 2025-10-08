Dịch vụ cầu hôn tại Mars Venus: Khoảnh khắc đáng nhớ cho tình yêu

Mars Venus là chuỗi nhà hàng chuyên tạo không gian hẹn hò riêng tư tại TP.HCM, nơi các cặp đôi có thể biến những khoảnh khắc quan trọng như cầu hôn thành kỷ niệm khó quên. Nơi đây nổi bật nhờ sự đa dạng địa điểm, từ không gian hẹn hò yên bình đến các bữa fine dining lãng mạn trên du thuyền, giúp các cặp đôi chọn lựa phù hợp với phong cách riêng.

Mỗi lựa chọn đều cho phép tùy chỉnh trang trí như hoa tươi, nến thơm hoặc yếu tố cá nhân hóa dựa trên sở thích của cặp đôi. Ẩm thực là set menu bí ẩn với món Âu vị Á, mang theo câu chuyện xúc cảm để tôn vinh tình yêu. Các dịch vụ này không chỉ dừng ở bữa ăn mà còn bao gồm hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên, như sắp xếp thời điểm bất ngờ hoặc ghi hình khoảnh khắc. Nhờ vậy, nhiều cặp đôi đã tin tưởng lựa chọn Mars Venus làm nơi đánh dấu bước ngoặt tình yêu.

Cầu hôn lãng mạn - ấm cúng tại nhà hàng mặt đất

Nhóm dịch vụ Vùng đất dịu êm (The Tender Ground) với bốn chi nhánh mang đến lựa chọn cầu hôn gần gũi, ấm cúng, hoạt động từ 17h00 đến 22h00. Mỗi địa điểm có phong cách riêng, cho phép tổ chức cầu hôn trong không gian riêng tư, với đa dạng concept trang trí mang lại buổi cầu hôn trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

Vintage Villa (Quận 10): Phong cách biệt thự Ý cổ điển với đèn chùm và nội thất ấm cúng, lý tưởng cho cầu hôn hoài niệm. Không gian trong nhà kín đáo giúp tạo bất ngờ bên ánh nến, phù hợp cho cặp đôi yêu thích sự tinh tế Châu Âu.

Wine Cellar (Phú Nhuận): Một không gian huyền bí lấy cảm hứng từ hầm rượu, nơi cầu hôn trở nên cuốn hút với ánh sáng dịu nhẹ trong nhà, sự thoáng đãng của sân vườn, hay sự riêng tư tuyệt đối trong phòng VIP.

Garden in Island (Quận 7): Khu vườn tách biệt ven sông tạo cảm giác như một ốc đảo riêng tư. Cầu hôn giữa thiên nhiên cảnh sông nước mang đến sự yên bình, gần gũi thiên nhiên. Đặc biệt khi khách checkin vào hoàng hôn sẽ cảm nhận được sự lãng mạn tuyệt đối từ ánh sáng và không gian mang lại.

White Pier (Thanh Đa): Kiến trúc Địa Trung Hải ven sông, với tầm nhìn sông Sài Gòn. Cầu hôn tại bến thuyền thêm phần thơ mộng, kết hợp tiếng sóng và ánh đèn đêm để tăng cảm xúc.

Các chi nhánh mặt đất rực rỡ như sân khấu tình yêu, lý tưởng cho một lời cầu hôn truyền thống với đa dạng concept trang trí độc đáo theo ý khách hàng. Dịch vụ trọn vẹn với đầu bếp riêng, nhân viên tỉ mỉ sắp xếp và kịch bản cầu hôn bất ngờ được chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp cặp đôi đắm mình trong khoảnh khắc lãng mạn.

Hành trình sông nước với cầu hôn trên thuyền

Nhóm dịch vụ Dòng chảy tình ta (Flow of Love) với hai du thuyền sang trọng mang đến cho bạn một buổi cầu hôn sống động giữa dòng sông Sài Gòn. Không gian di chuyển tạo sự bất ngờ tự nhiên, lý tưởng cho những cặp đôi yêu thích sự mới mẻ, độc đáo.

Thuyền Lunaria Cruise: Hai tour hàng ngày (17h30 - 19h30 đón hoàng hôn và 20h00 - 22h00), với vị trí ngồi đa dạng như mũi thuyền hoặc phòng VIP. Cầu hôn có thể diễn ra khi thuyền lướt qua cảnh quan thành phố, với trang trí nhẹ nhàng và set menu tôn vinh ẩm thực Việt qua lăng kính Âu.

Thuyền La Filante (Mini Yacht): Một tour mỗi ngày hoạt động từ 18h30 - 22h00, dành cho cặp đôi hoặc nhóm dưới sáu người, kèm đầu bếp riêng. Không gian sang trọng trên du thuyền mini tạo cho bạn một buổi cầu hôn riêng tư tuyệt đối. Với nhạc nền hoặc pháo hoa giấy trên sông Sài Gòn view landmark, khung cảnh lung linh giúp bạn dễ dàng tạo ấn tượng với nửa yêu thương.

Trải nghiệm trên thuyền nhấn mạnh sự phiêu lưu, nơi lời cầu hôn hòa quyện với gió sông và ánh sáng lung linh. Dịch vụ đảm bảo an toàn và riêng tư, giúp khoảnh khắc trở nên khó quên giữa nhịp sống đô thị.

Cầu hôn tại Hidden Amoura: Fine dining kết hợp homestay

Hidden Amoura là lựa chọn cao cấp cho cầu hôn với fine dining và homestay riêng tư, phục vụ chỉ một cặp đôi/phòng. Không gian như ngôi nhà ấm cúng, cho phép lưu trú sau sự kiện, kéo dài khoảnh khắc lãng mạn.

Trang trí miễn phí theo chủ đề cầu hôn, như hoa hồng, nến và bảng thông điệp cá nhân hóa, kết hợp set menu bí ẩn với món Âu vị Á từ đầu bếp riêng. Dịch vụ bao gồm phục vụ tận phòng, giúp cặp đôi tận hưởng mà không bị gián đoạn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho cầu hôn bất ngờ, nơi lời tỏ tình dẫn đến đêm nghỉ dưỡng, tăng thêm chiều sâu cảm xúc.

Hidden Amoura nổi bật với sự kết hợp ăn uống và lưu trú, phù hợp cho những ai muốn biến ngày đặc biệt thành cuối tuần riêng tư, với chi tiết chăm chút từ hương vị đến không gian.

Sẵn sàng cho lời tỏ tình hoàn hảo?

Mars Venus mang đến đa dạng lựa chọn cầu hôn từ mặt đất yên bình, sông nước phiêu lưu đến lưu trú riêng tư, tất cả đều chú trọng chi tiết để tạo kỷ niệm bền vững. Đây là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi muốn đánh dấu tình yêu một cách ý nghĩa. Để khám phá thêm hoặc đặt lịch, truy cập https://marsvenus.vn/.