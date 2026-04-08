Dịch vụ 60 phút ở Việt Nam được khách Tây truyền tai phải thử, nước ngoài có tiền cũng chẳng được hưởng

Ở Việt Nam, gội đầu là một dịch vụ quen thuộc đến mức nhiều người không coi đó là một lựa chọn cần cân nhắc. Không cần đặt lịch, không cần chuẩn bị trước, chỉ cần bước ra khỏi nhà là có thể tìm thấy một tiệm gội đầu, từ những quán nhỏ trong ngõ đến các salon bài bản.

Một lần gội thường kéo dài khoảng 30 đến 60 phút, bao gồm các bước cơ bản như làm sạch tóc, xả, kết hợp massage da đầu và sấy khô. Mức giá dao động từ vài chục nghìn đến hơn trăm nghìn đồng, tùy vào loại hình dịch vụ. Với mức chi phí này, việc đi gội đầu trở thành thói quen của nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng.

Điểm đáng chú ý là ở Việt Nam, gội đầu tồn tại như một dịch vụ độc lập. Khách hàng có thể vào tiệm chỉ để gội đầu rồi rời đi, không cần kết hợp với cắt tóc hay làm hóa chất. Mô hình này phổ biến ở nhiều khu dân cư và không đòi hỏi quy trình đặt lịch phức tạp.

Một du khách người Anh bất ngờ khi đi gội đầu tại Hội An được sấy tạo kiểu xịn xò nhưng chỉ hết 8 bảng Anh (khoảng 280 nghìn đồng). (Nguồn: @vic_whitehouse)

Thế nhưng tại nhiều quốc gia, gội đầu thường không được tách riêng thành một dịch vụ độc lập như ở Việt Nam. Trong phần lớn các salon, đây chỉ là một bước đi kèm trong các dịch vụ làm tóc như cắt, nhuộm hoặc tạo kiểu. Quy trình gội đầu thường diễn ra trong thời gian ngắn với mục đích chính là làm sạch tóc trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Những trải nghiệm quen thuộc với nhiều người Việt như vào tiệm chỉ để gội đầu, nằm thư giãn trong thời gian dài hay được massage da đầu kỹ lưỡng không phải là hình thức phổ biến. Thay vào đó, việc tự gội đầu tại nhà vẫn là lựa chọn chính trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong trường hợp muốn chăm sóc tóc chuyên sâu, khách hàng thường phải đặt lịch trước tại các salon hoặc spa, với chi phí cao hơn và đi kèm nhiều dịch vụ khác. Việc “ghé nhanh để gội đầu” gần như không phải là một thói quen tiêu dùng phổ biến.

Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Instagram, không khó để bắt gặp những video ghi lại phản ứng của du khách nước ngoài khi lần đầu trải nghiệm dịch vụ gội đầu tại Việt Nam.

Không ít du khách cho rằng thử trải nghiệm dịch vụ gội đầu mới hiểu vì sao ở Việt Nam, người ta thường không gội đầu tại nhà (Nguồn: @two_peas_abroad)

Khách tây chia sẻ đã 49 tuổi nhưng lần đầu tiên được trải nghiệm gội đầu ngoài tiệm khi đi du lịch ở Việt Nam (Nguồn: @grace_in_the_world)

Nhiều người tỏ ra bất ngờ với quy trình kéo dài, cách phục vụ và đặc biệt là phần massage da đầu trong lúc gội. Một số video ghi nhận phản ứng khá giống nhau: người trải nghiệm ban đầu ngạc nhiên, sau đó thư giãn dần và kết thúc với cảm giác thoải mái rõ rệt. Không ít nội dung dạng này thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận, trong đó nhiều người nước ngoài cho biết họ chưa từng thử dịch vụ tương tự trước đó.

Thực tế, dịch vụ gội đầu theo kiểu Việt không hoàn toàn vắng mặt ở nước ngoài nhưng thường xuất hiện trong những mô hình kinh doanh do người Việt vận hành. Các tiệm này chủ yếu nằm tại khu vực có đông người Việt sinh sống và thường kết hợp với các dịch vụ khác như làm móng, nối mi hoặc spa.

Tuy nhiên, tệp khách hàng chính của những cơ sở này vẫn là người Việt hoặc người châu Á. Khách bản địa ít có thói quen tìm đến các tiệm gội đầu để sử dụng dịch vụ riêng lẻ, mà thường lựa chọn các dịch vụ làm tóc theo nhu cầu cụ thể.

Một điểm khác biệt dễ nhận thấy là mức giá. Tại nhiều quốc gia, nếu tìm được dịch vụ gội đầu kèm massage theo hình thức tương tự Việt Nam, chi phí có thể lên tới vài chục, thậm chí khoảng 100 USD cho một lần, tùy thuộc vào địa điểm và gói dịch vụ.

Giá gội đầu ở Mỹ khá đắt đỏ, cũng không có quá nhiều cửa hàng (Nguồn: @huongnguyen1376)

Trong khi đó, tại Việt Nam, cùng một trải nghiệm này có thể được cung cấp với nhiều mức giá khác nhau, từ bình dân đến cao cấp, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu. Sự chênh lệch về chi phí cũng là một trong những lý do khiến dịch vụ gội đầu khó trở thành thói quen phổ biến ở nước ngoài.

Từ những tiệm nhỏ trong ngõ đến các salon chuyên nghiệp, gội đầu tại Việt Nam xuất hiện với mật độ dày và đa dạng hình thức. Người dùng có thể dễ dàng tiếp cận mà không cần lên kế hoạch trước hay sử dụng kèm dịch vụ khác.

Trong khi đó, tại nhiều quốc gia, gội đầu vẫn gắn liền với các dịch vụ làm tóc hoặc chăm sóc chuyên sâu, không tồn tại như một lựa chọn riêng biệt trong sinh hoạt hàng ngày. Chính sự khác biệt này khiến không ít người nhận ra rằng, một dịch vụ quen thuộc ở Việt Nam thực tế lại không dễ tìm ở nơi khác, ngay cả khi có tiền.

