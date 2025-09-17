Đích thân Tổng thống Putin kiểm tra vũ khí tại thao trường Mulino

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thao trường Mulino ở Vùng Nizhny Novgorod, ngày 16/9/2025.

Theo hãng tin TASS, tổng cộng có 65 đơn vị tham gia triển lãm, trưng bày 405 sản phẩm. Khoảng 125 sản phẩm đang được mua và sử dụng trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, 194 sản phẩm đang được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu, 86 sản phẩm đang ở trạng thái "nguyên mẫu".

Một loạt các loại vũ khí được đại diện bởi các tập đoàn Kalashnikov, Technodinamika, Aeroscan (Zala), Arsenal và các doanh nghiệp của chính quyền Moscow.

Triển lãm được chia thành bốn khu vực. Khu vực đầu tiên là Khu Phố - dòng xe chỉ huy và tham mưu (CSV) của tiểu đoàn trưởng (tiểu đội), được phát triển bởi nhóm lực lượng Dnepr như những chiếc CSV đầy triển vọng trên nhiều khung gầm cơ bản.

Các mô hình sản xuất hàng loạt và nguyên mẫu của vũ khí và trang thiết bị quân sự đang được thử nghiệm tại khu vực tác chiến đặc biệt, cùng nhiều loại xe cơ giới cho các nhóm tấn công như xe buggy, xe máy và xe địa hình (ATV).

Khu trưng bày thứ hai, thứ ba và thứ tư được bố trí trong nhà.

Khu trưng bày thứ hai giới thiệu các phương tiện phát hiện và tiêu diệt máy bay không người lái, radar (KBB MDP, MSL, AU-80), tất cả các loại hệ thống phòng không FPV (Roi, Zhmil, D-11, Moray Eel, Boomerang, Air Defense Lightning, Fox, Christmas Tree, Archangel, Gadfly, Falcon) và đầu đạn phân mảnh nổ mạnh gắn trên chúng.

Ở khu trình bày thứ ba, Tổng thống Putin đã được giới thiệu về các phương tiện trang bị cho các nhóm bắn cơ động và các trạm giám sát trên không: vũ khí nòng trơn, thiết bị trinh sát quang điện tử, nhiều loại tháp pháo, vũ khí hạng nhẹ, bao gồm cả vũ khí cỡ lớn, xe bán tải.

Khu triển lãm thứ tư dành riêng cho việc phát triển thiết bị quân sự trong quá trình huấn luyện, đồng thời trưng bày nhiều loại vũ khí hạng nhẹ.