Đích thân Tóc Tiên lên tiếng về vụ bị "cắm sừng"

Những ngày qua, Tóc Tiên trở thành tâm điểm bàn tán khi một đoạn clip đu trend của cô bất ngờ hé lộ chi tiết từng bị "cắm sừng" nhưng vẫn lựa chọn tha thứ trong chuyện tình cảm. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt suy đoán từ cư dân mạng.

Giữa lúc câu chuyện bị đẩy đi theo nhiều hướng khác nhau, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng trên kênh broadcast cá nhân. Tóc Tiên xác nhận bản thân từng trải qua chuyện bị phản bội trong tình yêu, tuy nhiên cô nhấn mạnh đây chỉ là một câu chuyện tình trong quá khứ, không liên quan đến bất kỳ mối quan hệ cụ thể nào ở hiện tại. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng mong mọi người không gọi tên hay suy đoán danh tính người nào.

Trong chia sẻ của mình, Tóc Tiên cho biết cô nhìn nhận những tổn thương từng trải qua như một phần của hành trình trưởng thành. Nữ ca sĩ viết rằng những “chiếc sừng cũ” đều trở thành bài học giúp cô hiểu hơn về bản thân và cuộc sống, thay vì mang theo cảm xúc tiêu cực hay oán trách quá khứ.

Không né tránh câu chuyện, Tóc Tiên thẳng thắn cho thấy góc nhìn tích cực về tình yêu sau tất cả. Cô chia sẻ vẫn rung động trước những điều giản dị, vẫn tin vào cảm xúc và trân trọng việc được yêu thương. Thậm chí, nữ ca sĩ còn bày tỏ rằng sẽ rất buồn nếu một ngày không còn biết yêu, như một cách khẳng định mình vẫn luôn cởi mở với tình cảm.

Trước đó, Tóc Tiên trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia một trào lưu đang hot trên mạng xã hội. Theo đó, cô cùng bạn thân thực hiện thử thách mở mắt như cách thể hiện sự đồng ý với những câu nói được đưa ra.

Ngay ở câu mở đầu: "Đã từng bị cắm sừng xong tha thứ để yêu tiếp", Tóc Tiên lập tức mở mắt và cười nhẹ. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Ngoài ra, trong clip này, Tóc Tiên còn "gật đầu" tỏ ý đồng ý với những câu như: "Bị silent treatment nhưng người ta nhắn vẫn trả lời", "Đã từng viết cả bài văn để dạy anh ấy cách yêu mình", "Không đòi hỏi để tiết kiệm tiền cho anh ấy", "Đã từng cãi bạn cãi bè để yêu anh ấy". Cô chỉ không đồng ý với việc "từng bị tác động vật lý" hay "từng ở trong mối quan hệ không danh phận".

Chính những chi tiết này khiến cư dân mạng không khỏi tò mò và liên tục đặt ra nhiều giả thuyết. Tuy nhiên, sau khi lên tiếng mới đây, Tóc Tiên cho thấy cách cô lựa chọn đối diện với quá khứ, nhẹ nhàng, thẳng thắn nhưng không khai thác sâu hay gợi thêm tranh cãi.

Tóc Tiên và Touliver từng gắn bó 10 năm trước khi quyết định dừng lại trong êm đẹp, tôn trọng đối phương. Nữ ca sĩ nói về lý do ly hôn: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Sau ly hôn, dễ dàng nhận thấy nhất là tần suất hoạt động trên mạng xã hội của Tóc Tiên tăng lên đáng kể. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường, từ việc đi chơi cùng bạn bè, du lịch nghỉ dưỡng đến những lần đu trend vui vẻ. Không còn hình ảnh quá kín kẽ, Tóc Tiên hiện tại mang đến cảm giác gần gũi, năng động.

Ảnh: IG,FBNV