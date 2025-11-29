Địch Lệ Nhiệt Ba hại bạn diễn

Trang QQ đưa tin sau khi bộ phim Kiêu khởi thanh nhưỡng (tên khác: Đất xanh sinh cú hoặc Cú rời đất xanh ) lên sóng những chủ đề bàn luận về nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba như "Vận nam chính của Địch Lệ Nhiệt Ba", "Cái khó của Địch Lệ Nhiệt Ba" thu hút hàng chục triệu lượt đọc.

Nguyên nhân là bộ phim Kiêu khởi thanh nhưỡng vốn được kỳ vọng có thành tích khả quan khi lên sóng vì hai diễn viên chính đẹp đôi, nội dung tiểu thuyết gốc thu hút, nhân vật phù hợp với ngoại hình khí chất của Địch Lệ Nhiệt Ba, tuy nhiên càng chiếu lượt xem và độ hot của phim càng suy giảm. Dù ngày đầu, Kiêu khởi thanh nhưỡng phá vỡ nhiều kỷ lục về độ hot, chứng minh khán giả chờ đón dự án, song bộ phim và dàn diễn viên không níu chân được người xem.

Tác phẩm mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại thất bại dù trước đó được kỳ vọng cao.

Theo QQ, thống kê trong vòng 5 năm trở lại đây Địch Lệ Nhiệt Ba không có dự án nào gây tiếng vang, đạt mức xem trung bình 40 triệu/tập. Trong khi đó, các đối thủ cùng lứa như Dương Tử, Bạch Lộc, hay đàn em Triệu Lộ Tư để liên tục ra mắt tác phẩm hot, danh tiếng vang dội.

Một điều đáng buồn hơn, các bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng hợp tác với những sao nữ trên nhưng họ kết hợp thành công, đến lượt mỹ nhân Tân Cương lại thất bại. Vì vậy, nhiều người cho rằng chính Địch Lệ Nhiệt Ba đã ''hại'' những bạn diễn.

Trong đó có thể kể đến nam diễn viên Hoàng Cảnh Du đóng chung trong phim Hạnh phúc trong tầm tay . Khi đó, Hoàng Cảnh Du là nam diễn viên trẻ hiếm hoi theo đuổi hình tượng nam tính mạnh mẽ, anh cũng có những tác phẩm truyền hình hot, cả hai được đánh giá có ngoại hình hợp nhau thậm chí còn làm nảy sinh tin đồn tình ái. Thế nhưng, phim Hạnh phúc trong tầm tay không được đón nhận nồng nhiệt.

Trong Trường Ca hành , cặp diễn viên chính là Ngô Lỗi - Nhiệt Ba bị chê, sức hút kém hơn hẳn so với đôi phụ là Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư. Trường Ca hành bị đánh giá là phim thất bại toàn tập. Nhưng sau đó, khi Ngô Lỗi đóng cặp với Triệu Lộ Tư trong Tinh hán xán lạn lại bùng nổ thành tích.

Dương Dương là nam thần quốc dân, đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Em là niềm kiêu hãnh của anh , chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn, tác giả từng có những dự án phim rất nổi trước đó là Sam Sam đến rồi, Bên nhau trọn đời, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng Em là niềm kiêu hãnh của anh không thể đạt được thành công vang dội khắp châu Á như những tác phẩm trước.

Nhậm Gia Luân từng nổi đình đám với phim cổ trang Cẩm y chi hạ và Châu sinh như cố , được mệnh danh là nam thần cổ trang thế hệ mới. Song, tác phẩm Ngự giao ký anh diễn chung với Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê không tiếc lời, đồng thời cũng đánh dấu thời kỳ xuống dốc của Nhậm Gia Luân.

Tương tự, nam diễn viên Cung Tuấn có lượng người hâm mộ hùng hậu sau Sơn hà lệnh , kết hợp cùng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là nữ diễn viên 9X hot nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, bộ phim An Lạc truyện của họ thất bại thảm hại.

Bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những người đã có danh tiếng và lượng fan ổn định, phim được chuyển thể từ những tiểu thuyết nổi tiếng, có danh tiếng sẵn. Nhưng tác phẩm của họ vẫn không thể thu hút người xem do nội dung và chất lượng sản xuất phim kém. Đồng thời, cũng phải nhắc tới khả năng diễn xuất hạn chế của mỹ nhân Tân Cương. Thậm chí, khi Nhiệt Ba đóng chung cùng các tài tử có thực lực cao như Đồng Đại Vi, Kim Thế Giai, phim của cô cũng có thành tích bết bát.

Theo QQ , vấn đề lớn nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn xuất không có nhiều tiến bộ, không tạo được sức hút với người xem. Thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba đã cố gắng thay đổi thể loại phim, đa dạng vai diễn từ nữ tướng quân tới cảnh sát, minh tinh... nhưng biểu cảm của nữ diễn viên vẫn một màu rập khuôn. Bên cạnh đó, khẩu hình của Nhiệt Ba khi đọc thoại bị đánh giá xấu, kéo tụt nhan sắc và khiến người xem khó chịu.

Khi nhắc tới tên cô, khán giả không muốn thử thưởng thức bộ phim. Điều này trái ngược với những nữ diễn viên như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư. Dù được coi là mỹ nhân đẹp nhất lứa tiểu hoa đán 9X, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thể "gánh" được phim, không đủ sức đảm bảo thành công của dự án. Cô thậm chí bị cho là phiên bản thứ hai của Angelababy, bình hoa di động không có diễn xuất.

Địch Lệ Nhiệt Ba quá đẹp trên thảm đỏ, vui vẻ khi tham gia show giải trí, nhưng lại nhạt nhẽo khi diễn xuất.

Địch Lệ Nhiệt Ba thuộc kiểu nghệ sĩ có ngoại hình đẹp, tỏa sáng rực rỡ trên thảm đỏ, nhưng trong chính tác phẩm phim ảnh của mình lại trở nên nhạt nhẽo, đơ cứng thiếu tự nhiên. Bên cạnh đó, cô khó tạo tương tác đẹp đôi cùng bạn diễn nam, trong khi dòng phim mỹ nhân Tân Cương tham gia chủ yếu là phim tình cảm. Điều này khiến khán giả cứ nghe tên Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ từ chối xem phim. Vì vậy, nhiều lần thất bại khiến các bạn diễn cũng bị cô làm ảnh hưởng danh tiếng.