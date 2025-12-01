Địch Lệ Nhiệt Ba giàu mà keo kiệt?

Vụ cháy 8 tòa chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) gây bàng hoàng cho người dân địa phương và cả toàn cầu. Thảm kịch khiến nhiều người tử vong, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất vì nhà đã cháy rụi. Trong tình hình cấp bách đó, các ngôi sao danh tiếng xứ tỷ dân đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp, chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Những nghệ sĩ hạng A như Trương Bá Chi, vợ chồng Tạ Na - Trương Kiệt, Dịch Dương Thiên Tỉ, Châu Thâm, Dương Tử, Tiêu Chiến… ủng hộ 1 triệu NDT (3,7 tỷ đồng). Hứa Khải, vợ chồng Hàn Canh - Lư Tĩnh San, Triệu Nhã Chi, Ngô Thiên Ngữ, Văn Vịnh San, Cao Hải Ninh… có mức đóng góp 20-50 triệu NDT (75-186 triệu đồng).

Đáng chú ý, giữa bối cảnh nhiều nghệ sĩ ở Đại lục, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc đã nhanh chóng chung tay quyên góp vì các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, cư dân mạng không tìm thấy tên của Địch Lệ Nhiệt Ba. Không ít người đã đặt câu hỏi: "Tại sao cứ mỗi đợt quyên góp thiên tai, thảm kịch lại chẳng bao giờ thấy mỹ nhân Tân Cương xuất hiện?". Thậm chí, có người chỉ ra Địch Lệ Nhiệt Ba là người đẹp 9X hot nhất Trung Quốc hiện tại, nằm trong top "bà hoàng quảng cáo", nhưng lại luôn đóng góp từ thiện ít hơn nghệ sĩ khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Ở đợt quyên góp vì mưa lũ ở Hà Nam (Trung Quốc), giới nghệ sĩ đều quyên góp tối thiểu là 1 triệu NDT (3,7 tỷ đồng), Nhiệt Ba chỉ quyên tặng 500.000 NDT (gần 1,86 tỷ đồng). Trong đại dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ hạng A quyên 500.000 NDT (1,86 tỷ đồng), mỹ nhân Tân Cương chỉ góp 150.000 NDT (gần 558 triệu đồng). Với mức thu nhập bạc tỷ mỗi năm, con số đóng góp của Nhiệt Ba bị đánh giá quá ít ỏi. Không ít người châm chọc người đẹp sinh năm 1992 này giàu nhưng keo.

Mỹ nhân Tân Cương bị mỉa mai giàu nhưng keo kiệt

Trước làn sóng chỉ trích hướng đến Nhiệt Ba, các fan cho rằng việc quyên góp từ thiện xuất phát từ tấm lòng vì cộng đồng của nghệ sĩ, không nên dùng số tiền của người này để so sánh rồi chỉ trích người kia. Từ năm 2012, Nhiệt Ba cũng đã lặng lẽ làm thiện nguyện như đi thăm trẻ mồ côi và khuyết tật, quyên tiền vào quỹ phẫu thuật thính giác cho người nghèo, kêu gọi mọi người nhận nuôi chó mèo bị bỏ rơi... Do đó, fan người đẹp 9X cho rằng từ thiện không phân biệt nhiều ít lớn nhỏ, chỉ cần hành động là đã có giá trị.

Chưa kể, người đẹp Tân Cương không phải "cỗ máy kiếm tiền" như công chúng vẫn tưởng. Nhiệt Ba là nghệ sĩ làm công ăn lương, tiền thù lao của cô đều phải chia hoa hồng với công ty quản lý Gia Hành và nộp thuế. Bản thân Nhiệt Ba cũng từng trải qua 1 khoảng thời gian thất nghiệp, không có phim đóng. Từ khi dính nghi vấn mua giải Thị hậu tại Kim Ưng 2018, nữ diễn viên chỉ có 1-2 phim lên sóng mỗi năm. Riêng năm 2019 và 2024, cô không có tác phẩm nào được chiếu. Tính đến cuối năm 2025, mỹ nhân Tân Cương cũng chỉ có 1 phim truyền hình phát hành, nhưng thành tích cũng không mấy khả quan.

Không ít fan đã lên tiếng bênh vực Nhiệt Ba khi cô bị chỉ trích

Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên nổi trội nhất nhì dàn sao nữ thế hệ 9X của Cbiz hiện nay, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn đến từng milimet và khí chất minh tinh hơn người. Cô được coi là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ với vô số khoảnh khắc đẹp đến "phong thần", được giới mộ điệu hết mực săn đón.

Tuy nhiên, về diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba còn gây nhiều tranh cãi vì là "đỉnh lưu" duy nhất chưa thực sự chứng minh được sức hút của mình qua tác phẩm, cứ đóng phim là "xu cà na", rating thê thảm.

Nguồn: Sina, Sohu



