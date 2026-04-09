“Địch Lệ Nhiệt Ba có biết xấu hổ không vậy?”

Mới đây, khi xuất hiện trong một hoạt động quảng bá dự án mới, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ vấp phải làn sóng phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Lần này, tâm điểm chú ý không đến từ phim ảnh hay tạo hình mà lại xuất phát từ một chia sẻ gây tranh cãi trong buổi phỏng vấn.

Phát ngôn bào chữa cho sự thụ động của bản thân gây tranh cãi

Cụ thể, khi được hỏi về điều bản thân muốn thử sức nhưng chưa có cơ hội, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết cô muốn đóng một vai diễn thật “đã”, thật “thỏa mãn”. Tuy nhiên, điều khiến khán giả ngạc nhiên là cô lại thừa nhận bản thân không có bất kỳ hình dung cụ thể nào về kiểu nhân vật mình muốn trải nghiệm, cũng như không biết hiện tại thị trường đang có những dạng kịch bản gì.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng công việc của mình khá bị động, được đưa cho kịch bản nào thì chỉ biết kịch bản đó, lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi và gần như không thể tự lựa chọn hay định hướng rõ ràng cho sự nghiệp.

Chia sẻ này ngay lập tức tạo nên làn sóng bàn luận. Bởi với vị thế của một diễn viên hàng đầu như Địch Lệ Nhiệt Ba, việc nói rằng bản thân “không biết trên thị trường có những kịch bản gì” không chỉ là một câu trả lời thiếu chuẩn bị mà phản ánh một vấn đề sâu hơn về tư duy nghề nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng, ngay cả những diễn viên trẻ hoặc sinh viên ngành diễn xuất cũng chủ động tìm hiểu kịch bản, xu hướng thể loại để định hình con đường phát triển, trong khi một đại minh tinh lại thể hiện sự mơ hồ đến vậy.

Trong ngành giải trí, đặc biệt là với những diễn viên đã đạt đến vị trí top đầu, “bị động” là điều khó có thể chấp nhận. Bởi lẽ, càng ở vị trí cao, nghệ sĩ càng có nhiều quyền lựa chọn hơn từ việc đọc kịch bản, trao đổi với biên kịch, chủ động tìm kiếm dự án, thậm chí tham gia sản xuất. Không ít diễn viên cùng thời đã chuyển từ “người được chọn” sang “người đi chọn”, tự định hình con đường sự nghiệp cho mình.

Ở góc độ tích cực, có thể hiểu rằng Nhiệt Ba đang nói thật về cơ chế vận hành khắc nghiệt của showbiz, nơi nhiều diễn viên - kể cả nổi tiếng - vẫn phụ thuộc vào công ty quản lý. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ cô không chỉ mô tả thực trạng mà dường như đã chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, không có ý định thay đổi.

Và chính điểm này mới gây tranh cãi. Với một người làm nghề lâu năm, khán giả kỳ vọng nhiều hơn ở sự chủ động: Chủ động tìm hiểu xu hướng thị trường, chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân, chủ động thử nghiệm những dạng vai mới. Ngay cả khi chưa có kịch bản phù hợp, một diễn viên vẫn cần biết mình muốn gì. Trong khi đó, câu trả lời của Nhiệt Ba lại gần như rỗng tuếch về mặt định hướng, chỉ dừng ở mức cảm tính rằng muốn "thỏa mãn" bản thân, nhưng lại không biết cụ thể là gì.

Vì vậy, khi một đại minh tinh lại tự nhận mình chỉ “được đưa gì thì làm nấy”, điều đó khiến khán giả không khỏi đặt dấu hỏi về một tư duy làm việc nông cạn và thiếu trách nhiệm, cho rằng cô không biết xấu hổ khi có thể công khai phát biểu như vậy.

Hơn 10 năm loay hoay: Khi nhan sắc không còn là “lá chắn” cho một sự nghiệp tụt dốc

Phát ngôn này cũng khiến khán giả nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của cô. Nếu trong suốt nhiều năm, một diễn viên không có định hướng rõ ràng, thì việc lựa chọn vai diễn theo kiểu “có gì nhận nấy” hoàn toàn có thể lý giải vì sao hình tượng của cô bị lặp lại, thiếu đột phá.

Một trong những cột mốc gây tranh cãi nhất chính là giải Kim Ưng. Thời điểm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba giành cùng lúc nhiều hạng mục lớn chỉ với Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, một dự án không quá nổi bật. Kết quả này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng, cho rằng cô không đủ thuyết phục về mặt diễn xuất để đứng ở vị trí thị hậu. Từ đây, danh xưng “thủy hậu” cũng bắt đầu gắn với tên tuổi cô như một cách mỉa mai hơn là công nhận.

Sau giai đoạn đó, thay vì bứt phá để chứng minh thực lực, sự nghiệp của cô lại rơi vào vòng lặp: dự án lớn, kỳ vọng cao, và ngã đau. Hàng loạt bộ phim được đầu tư mạnh, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng lần lượt ra mắt nhưng lại không mang về dấu ấn tương xứng.

Ở Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính nhưng bị nhận xét lép vế trước bạn diễn. Sang Ngự Giao Ký, dù có thiết lập nhân vật rõ ràng hơn, cô vẫn không thoát khỏi lối diễn một màu. Đến An Lạc Truyện, dự án từng được kỳ vọng lớn lại gây thất vọng khi chemistry giữa hai diễn viên chính thiếu thuyết phục, còn diễn xuất của Nhiệt Ba tiếp tục bị chê “đẹp nhưng rỗng”.

Với Công Tố Tinh Anh, bước chuyển sang dòng phim chính kịch càng lộ rõ hạn chế của nữ diễn viên do cách thoại cứng, biểu cảm thiếu tự nhiên. Trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, dù khai thác đề tài hiện đại, nhân vật của cô vẫn không để lại nhiều ấn tượng. Tiếp đó, dự án cổ trang Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng tiếp tục cho thấy một vòng lẩn quẩn trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba: ngoại hình đẹp đến mấy vẫn âm điểm diễn xuất, không có sự bứt phá sau nhiều năm.

Đáng nói hơn, cô không hề thiếu tài nguyên. Ngược lại, cô là một trong những nữ diễn viên được ưu ái bậc nhất khi liên tục đóng chính trong các dự án lớn, hợp tác với dàn nam diễn viên đang hot, thậm chí thử sức cả chính kịch lẫn cổ trang. Nhưng càng nhiều cơ hội, kết quả lại càng khiến khán giả thất vọng.

Gần đây nhất, dự án cổ trang cấp S+ Bạch Nhật Đề Đăng - vốn được kỳ vọng sẽ giúp cô “lật kèo” - lại tiếp tục trở thành một minh chứng cho sự hụt hơi của mỹ nhân Tân Cương. Phim được nền tảng quảng bá mạnh, đầu tư lớn, nhưng thành tích lại không tương xứng. Lượt xem trung bình chỉ ở mức trung bình xấp xỉ 22 triệu/ngày, chỉ số thảo luận không nổi bật, nếu có thì toàn điểm chê, còn điểm nhiệt cũng chưa chạm ngưỡng phim “hot”.

Trong khi đó, một dự án cùng thời điểm như Nguyệt Lân Ỷ Kỷ do mỹ nhân cùng lứa Cúc Tịnh Y lại vượt lên rõ rệt về cả lượt xem lẫn độ thảo luận. Sự so sánh này càng khiến vị thế của nữ chính Bạch Nhật Đề Đăng trở nên lung lay, đặc biệt khi cô vốn được xếp vào hàng đỉnh lưu. Phía khán giả cũng ngày càng đánh mất niềm tin và cảm tình vào cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba.

Và nếu trước đây, nhan sắc từng là cứu cánh giúp cô giữ được sức hút thì hiện tại, lợi thế đó cũng bắt đầu lung lay. Trong Bạch Nhật Đề Đăng, nữ diễn viên bị nhận xét lộ dấu hiệu tuổi tác rõ rệt: gương mặt dài hơn, thần thái mệt mỏi, thiếu sức sống. Khi đứng cạnh bạn diễn trẻ như Trần Phi Vũ, sự chênh lệch càng trở nên rõ ràng, thậm chí tạo cảm giác "cô - cháu", khó cảm được chemistry. Khí chất và diễn xuất của nữ diễn viên không đủ lực để gánh vai, nhan sắc cũng không còn đủ để bù đắp, tổng thể hình tượng nhân vật trở nên nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn.

Đặt sự nghiệp tuột dốc của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phát ngôn mới, không khó hiểu khi dư luận phản ứng gay gắt. Khán giả ngày nay không còn dễ tính như trước. Ngoại hình có thể là lợi thế ban đầu, nhưng không thể là tấm khiên bảo vệ mãi cho một sự nghiệp dài hơi. Khi diễn xuất không tiến bộ, lựa chọn vai diễn thiếu đột phá, còn bản thân nghệ sĩ lại không cho thấy sự chủ động thay đổi, thì việc bị chỉ trích là điều khó tránh.

Chính vì vậy, những bình luận như “sống dựa vào nhan sắc đến bao giờ?”, hay thậm chí nặng nề hơn như “không biết xấu hổ khi vẫn giữ tư duy thụ động sau từng ấy năm” bắt đầu xuất hiện dày đặc.

“ Đỉnh lưu mà bị động ngồi chờ kịch bản đưa tới thì chỉ có cách suốt đời dựa vào tư bản mà thôi, đừng nói mình không thể chọn, do cô lười chọn đó. Nên là hãy gắn bó thật nhiều với Gia Hành để công ty còn o bế cho nhé”, “Nói cô sống dựa vào nhan sắc thì fan cô tự ái. Nhưng rồi cô lại lên nói vậy thì biết ngượng không?”, “Người ta 1 là đẹp thì lên phim vẫn đẹp, 2 là không có nhan sắc nhưng đóng hay diễn giỏi. Còn cô thì không có cả 2, lên phim xấu, lão hóa đã thế còn không có diễn xuất, “Là diễn viên không chủ động trau dồi và tìm kiếm kịch bản mình thích và phù hợp mà chỉ đợi người khác nhét tận tay thì mấy năm nay phim flop liên tục là đúng rồi, còn nói như vậy nữa thì thật không biết xấu hổ”.

Có thể cách nói của cư dân mạng là gay gắt, nhưng ẩn sau đó là một nỗi thất vọng bởi với vị trí và danh tiếng hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba lẽ ra phải xuất chúng hơn thế.