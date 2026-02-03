Dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới bùng phát tại Disneyland, giới chức phát cảnh báo khẩn

Theo thông tin từ cơ quan y tế, người này đã có mặt tại cả Disneyland Park và Disney California Adventure từ khoảng 12h30 trưa đến khi công viên đóng cửa vào ngày thứ Tư, 28/1. Trước đó, người bệnh cũng dùng bữa tại nhà hàng Goofy’s Kitchen trong khách sạn Disneyland Hotel, với khung thời gian có nguy cơ phơi nhiễm từ 10h30 đến 13h30 cùng ngày.

Trao đổi với Deadline, bác sĩ Pamela Hymel, Giám đốc Y khoa của Disney Experiences, cho biết Disney được Cơ quan Y tế quận Orange thông báo vào ngày 31/1/2026 rằng một du khách quốc tế từng đến Disneyland Resort ngày 28/1 sau đó đã được xác nhận dương tính với bệnh sởi. Disney hiện đang phối hợp chặt chẽ và tuân thủ mọi hướng dẫn từ giới chức y tế địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên.

Các chuyên gia y tế cảnh báo sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất từng được ghi nhận, thậm chí còn cao hơn cả Ebola hay đậu mùa.

Ảnh: Steven Miller, Flickr

Bác sĩ Muntu Davis, Giám đốc Y tế quận Los Angeles, cho biết sởi là bệnh đường hô hấp nghiêm trọng, có thể lây lan qua không khí và bề mặt tiếp xúc, đặc biệt nguy hiểm với những người chưa có miễn dịch. Đáng chú ý, người nhiễm có thể lây bệnh cho người khác ngay cả trước khi xuất hiện triệu chứng, trong khi thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ 7 đến 21 ngày. Sởi có thể gây biến chứng nặng ở trẻ nhỏ và người lớn có sức đề kháng yếu.

Disneyland từng ghi nhận một trường hợp tương tự vào năm 2023 nhưng không dẫn đến bùng phát lớn. Tuy nhiên, một đợt dịch nghiêm trọng từng xảy ra vào giai đoạn 2014 đến 2015, bắt nguồn từ Disneyland và lan sang 7 bang của Mỹ, Canada và Mexico. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, đợt bùng phát này đã châm ngòi cho cuộc tranh luận toàn cầu về tiêm chủng và tâm lý do dự vaccine. Riêng tại Mỹ, 125 ca sởi được xác định có liên quan đến đợt dịch này, phần lớn ở bang California. Canada sau đó cũng ghi nhận hơn 150 ca mắc do lây từ một trường hợp nhập cảnh có liên quan đến Disneyland.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tính đến ngày 30/1/2026, nước này đã ghi nhận 588 ca sởi chỉ trong tháng đầu năm. Trong khi đó, cả năm 2025 có tổng cộng 2.267 ca, mức cao nhất trong hơn 30 năm, với 3 trường hợp tử vong. Dù từng được tuyên bố đã loại trừ từ năm 2000 nhờ chương trình tiêm chủng diện rộng, sởi đang có dấu hiệu quay trở lại khi tỷ lệ tiêm vaccine suy giảm tại nhiều khu vực.

Hiện Mỹ đang đối mặt với hai ổ dịch lớn tại Texas và South Carolina. Riêng South Carolina đã ghi nhận 847 ca tính đến cuối tháng 1. Trường hợp liên quan đến Disneyland là ca sởi thứ hai trong khu vực trong năm nay.

Theo giới chức y tế, bệnh nhân đã nhập cảnh Mỹ trên chuyến bay quốc tế Viva Aerobus Flight 518, hạ cánh tại nhà ga quốc tế Tom Bradley, sân bay LAX vào tối thứ Hai. Người này có thể đã làm lây virus tại nhà ga từ 22h45 đến 1h sáng hôm sau. Ngoài ra, nguy cơ phơi nhiễm cũng được xác định tại một cửa hàng Dunkin’ Donuts ở Woodland Hills vào chiều thứ Sáu cùng tuần.

Những hành khách ngồi gần bệnh nhân trên chuyến bay đang được các cơ quan y tế địa phương phối hợp với CDC thông báo và theo dõi triệu chứng đến ngày 16/2. Thời gian có thể phát bệnh kéo dài đến ngày 20/2.

Giới chức khuyến cáo những người có khả năng phơi nhiễm nên kiểm tra tình trạng miễn dịch và liên hệ bác sĩ để được tư vấn tiêm vaccine MMR nếu chưa tiêm hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng. Các triệu chứng phổ biến của bệnh sởi gồm sốt, ho, mắt đỏ, chảy nước và phát ban bắt đầu từ vùng đầu rồi lan ra toàn thân.

Nguồn: Deadline