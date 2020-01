Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình

Hà Nội bắn pháo hoa giao thừa tại 30 điểm

UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 5168/UBND-NC đồng ý với đề xuất của Sở VH&TT về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Theo đó, trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp.

Thời gian bắn là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 25/1/2020, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Hà Nội được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết nguyên đán 2020 tại Hải Phòng

Theo cổng tin tức TP Hải Phòng, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón chào năm mới và Tết cổ truyền, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa giao thừa Tết nguyên đán Canh Tý 2020 tại 8 điểm trên địa bàn thành phố. Tại mỗi điểm sẽ có 500 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp.

8 điểm bắn pháo hoa giao thừa:

- Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố, quận Hồng Bàng;

- Bờ hồ An Biên, quận Lê Chân;

- Trung tâm hành chính quận Dương Kinh;

- Khu CN VSIP – huyện Thủy Nguyên;

- Trung tâm hành chính huyện An Dương;

- Trung tâm hành chính huyện Tiên Lãng;

- Khu di tích Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – huyện Vĩnh Bảo;

- Khu cầu Cảng Cát Bà – huyện Cát Hải.

Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 (ảnh: Cổng tin tức TP Hải Phòng )

Ngoài ra, Thành phố cho phép các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại 1 điểm trung tâm trên địa bàn quận, huyện;

Huyện Cát Hải tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại 1 điểm trên đảo Cát Hải. Số lượng pháo hoa tầm thấp không quá 90 giàn/1 điểm.

Kinh phí bắn pháo hoa của các quận, huyện bằng nguồn xã hội hóa do các quận, huyện tự huy động.

Kinh phí mua pháo hoa, cước vận chuyển và công tác bảo đảm cho bắn pháo hoa bằng nguồn huy động xã hội hóa. Kinh phí mua trang thiết bị, vật chất và súng bắn pháo hoa bằng nguồn ngân sách.

Hòa Bình có 9 điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020

Theo Kế hoạch số 200/KH-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tỉnh Hòa Bình có 9 điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020:

- TP Hòa Bình: bắn tại Cầu Hòa Bình 1.

- Huyện Mai Châu: Sân vận động trung tâm huyện.

- Huyện Tân Lạc: Nhà Văn hóa huyện, thuộc Khu 2, thị trấn Mường Khến.

- Huyện Lạc Thủy: Khu I, thị trấn Chi Nê.

- Huyện Kỳ Sơn (nay là TP Hòa Bình): Sân vận động trung tâm, thuộc tiểu khu 2, thị trấn Kỳ Sơn.

- Huyện Yên Thủy: Sân vận động trung tâm huyện.

- Huyện Kim Bôi: Xóm Bờ Rường, xã Trung Bì.

- Huyện Lương Sơn bắn pháo hoa tại 2 điểm: Trung tâm thị trấn huyện Lương Sơn và Trung tâm xã Cao Thắng (nay là xã Thanh Cao).

Thời gian bắn pháo hoa trong vòng 15 phút (từ 00h.00’ - 00h.15’ ngày 25/1/2020).

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa không sử dụng ngân sách Nhà nước.