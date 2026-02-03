Đi xin việc nhưng bị lừa hết tiền, nam thanh niên đi bộ 1.400km về quê ăn tết, ngày ăn 1 bữa cầm cự

Ngày 5/12/2025, Yu Tao bắt đầu khởi hành từ TP Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) với mục tiêu vượt qua quãng đường 1.580km để về quê nhà ở Trùng Khánh.

Đến nay, anh Yu Tao đã trải qua gần 60 ngày trên đường, đi bộ được 1.400km. Chàng trai hy vọng sẽ kịp đến quê nhà trước đêm giao thừa Tết Nguyên đán để sum họp cùng gia đình.

Yu Chou, 26 tuổi đi bộ từ Hàng Châu về Trùng Khánh

Trước đó, vào tháng 11/2025, Yu mang theo hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) đến Hàng Châu tìm việc. Tuy nhiên, anh rơi vào cảnh trắng tay do bị môi giới việc làm lừa đảo. Không muốn vay mượn, chàng trai 26 tuổi chọn cách đi bộ hơn 1.400 km về quê để tiết kiệm chi phí. "Dù giàu hay nghèo, ai cũng mong được về nhà đón Tết", Yu nói về động lực của mình.

"Tôi lâm vào tình cảnh khó khăn nhưng không muốn nhờ gia đình giúp đỡ. Đi bộ về nhà giúp bản thân tiết kiệm chi phí và giữ sự kiên trì với mục tiêu đã đặt ra", Yu nói thêm.

Sau 53 ngày, anh đã hỏng ba đôi giày, đế nứt toác vì ma sát liên tục với mặt đường. Để duy trì sức lực với ngân sách bằng 0, mỗi ngày Yu chỉ ăn một bữa và ngủ trong lều cá nhân dựng ven đường. Trong gần hai tháng di chuyển, anh mới tắm bốn lần.

Thời gian đầu, do sử dụng bản đồ dành cho người đi bộ, Yu thường xuyên lạc vào những cung đường hẻo lánh, hiểm trở. Sau đó, anh chuyển sang chế độ định vị cho xe đạp và di chuyển dọc theo quốc lộ.

“Điều khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất không phải là sự mệt mỏi vì chặng đường dài, mà là cảm giác cô đơn khi phải di chuyển một mình”, anh chia sẻ.

Đôi giày rách đế của nam thanh niên do đi bộ quá nhiều

Hình ảnh ngôi nhà có bố mẹ đang chờ đợi luôn hiện lên trong tâm trí, trở thành động lực để anh kiên trì bước tiếp mỗi ngày.

Để bớt cô đơn và ghi lại kỷ niệm, Yu bắt đầu phát trực tiếp (livestream) hành trình của mình lên mạng xã hội. Từ một tài khoản vô danh, kênh của Yu thu hút hơn 5.000 người theo dõi thường xuyên. Số tiền 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng) do khán giả ủng hộ đã giúp anh trang trải chi phí ăn uống dọc đường.

Điều khiến Yu xúc động nhất không phải là sự khắc nghiệt của thời tiết mà là lòng tốt của những người xa lạ. Tại An Huy, một người đồng hương đã mời anh về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi cho lại sức. Khi đến Hồ Bắc, một khán giả theo dõi hành trình đã đón anh đến dự tiệc tất niên truyền thống và hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm.

Ngày 28/1, Yu đã đặt chân đến địa phận tỉnh Hồ Bắc, cách nhà khoảng 120 km. Anh dự kiến sẽ về tới Trùng Khánh sau khoảng 5 ngày nữa, vừa kịp đón giao thừa.

"Chuyến đi giúp tôi nhận ra bản thân có thể làm nên chuyện nếu đủ kiên trì, thay vì hay bỏ cuộc như trước đây", Yu nói.

Sau kỳ nghỉ Tết, Yu dự định sẽ tiếp tục thử thách bản thân với chuyến đi bộ 10.000 km đến Tây Tạng trong năm 2026, đồng thời phát triển công việc sáng tạo nội dung số.