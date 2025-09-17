HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong sau va chạm với ô tô

Thanh Hà |

Rạng sáng 17/9, một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Lúc này, xe ô tô đi tới xảy ra va chạm trực diện với xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn cầu Nhật tân: Người đàn ông đi xe đạp tử vong sau va chạm với ô tô - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 0h, tại cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân, hướng từ ngoại thành vào trung tâm thành phố.

Khi đến gần giữa cầu, xe đạp xảy ra va chạm với ô tô trên đường. Cú đâm mạnh khiến xe đạp và người điều khiển văng ra xa. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố giải quyết vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định danh tính nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 19/2, trên cầu Nhật Tân. Ô tô biển kiểm soát 29K-006.XX đi hướng trung tâm thành phố ra ngoại thành va chạm với 1 người đi xe máy ngược chiều ở làn ngoài cùng bên trái.

Va chạm đã khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện bị văng xa hàng chục mét.

Đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong sau va chạm với ô tô - Ảnh 2.Từ vụ tai nạn hy hữu, Cục CSGT cảnh báo nóng

Cục CSGT khuyến cáo tài xế tuyệt đối không được chủ quan, bởi chỉ một khoảnh khắc lơ là có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

