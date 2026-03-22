Đi vệ sinh lúc rạng sáng, cụ ông 87 tuổi bất ngờ chạm trán "sinh vật khổng lồ": Cái kết ám ảnh

Cuộc chạm trán "sinh vật khổng lồ" trong bóng tối và cái kết không ai ngờ

Một buổi sáng sớm yên tĩnh tại tỉnh Nakhon Nayok bỗng bị phá vỡ bởi một sự việc khiến cả khu vực bàng hoàng. Khoảng 4h45 ngày 15/3, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo khẩn về một cụ ông bị "sinh vật khổng lồ" tấn công ngay phía sau nhà.

Nạn nhân là ông Heng Sae-Roo, 87 tuổi. Khi được phát hiện, ông nằm bất tỉnh với nhiều thương tích nghiêm trọng. Dù được sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng đưa tới bệnh viện, cụ ông đã không qua khỏi do rách phổi, vỡ lá lách và đa chấn thương nặng.

Theo lời kể của người dân, bi kịch xảy ra chỉ trong tích tắc. Cụ ông thức dậy từ rất sớm, đi ra phía sau nhà để vệ sinh cá nhân như thường lệ. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi tinh mơ, ông bất ngờ đối diện với một "sinh vật khổng lồ" đang đứng ngay gần khu vườn.

Không ai kịp phản ứng. Sự xuất hiện bất ngờ của con người dường như khiến con vật giật mình. Chỉ vài giây sau, nó lao tới tấn công, đạp lên người nạn nhân trong trạng thái hoảng loạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng kiểm lâm và đội ứng phó động vật hoang dã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Con vật gây ra vụ việc sau đó được xác định là một cá thể voi rừng đơn độc, đi lạc từ Vườn quốc gia Khao Yai vào khu vực trồng trọt của người dân để tìm thức ăn.

Các lực lượng chức năng đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, thành công đẩy đuổi con voi trở lại ranh giới rừng sâu nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là sự việc này không phải cá biệt. Khu vực giáp ranh Vườn quốc gia Khao Yai từ lâu đã trở thành "điểm nóng" về xung đột giữa con người và voi hoang dã.

Trong những năm gần đây, nhiều đàn voi có xu hướng rời khỏi môi trường tự nhiên, tiến sâu vào khu dân cư, đặc biệt là các đồn điền dứa, mía và sắn đều là những nguồn thức ăn dễ tiếp cận và có sức hấp dẫn lớn.

Một khi đã quen với việc tìm kiếm thức ăn ở những khu vực này, một số cá thể voi dần mất đi sự dè chừng với con người, khiến nguy cơ va chạm ngày càng tăng.

Không chỉ là một tai nạn đơn lẻ

Chỉ trong thời gian ngắn gần đây, nhiều sự cố tương tự đã liên tiếp xảy ra tại các tỉnh lân cận.

Ngay tại Nakhon Nayok, một con voi đực lớn từng xâm nhập khu cắm trại gần rừng, khiến du khách và người dân hoảng loạn. Trong khi đó, tại Tak, lực lượng kiểm lâm cũng ghi nhận voi rừng ngang nhiên đi qua các trạm kiểm soát, buộc chính quyền phải phát cảnh báo du lịch.

Theo thống kê từ cơ quan bảo tồn Thái Lan, mỗi năm nước này ghi nhận hàng chục trường hợp người bị thương hoặc thiệt mạng do voi hoang dã. Thiệt hại về mùa màng và tài sản cũng ở mức đáng kể.

Các chuyên gia nhấn mạnh, voi không phải loài chủ động tấn công con người. Tuy nhiên, trong những tình huống bất ngờ, đặc biệt vào ban đêm hoặc sáng sớm khi tầm nhìn hạn chế khiến chúng có thể phản ứng dữ dội nếu cảm thấy bị đe dọa.

Trường hợp của cụ ông 87 tuổi được cho là một cuộc chạm trán ngoài ý muốn, khi cả hai phía đều không kịp nhận ra sự hiện diện của nhau trong bóng tối.

Lời cảnh báo từ một bi kịch

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo khẩn tới người dân sống gần rừng.

"Người dân cần hết sức thận trọng, đặc biệt trong khung giờ đêm muộn và sáng sớm khi tầm nhìn hạn chế. Không nên ra ngoài một mình ở những khu vực có nguy cơ xuất hiện động vật hoang dã", một quan chức bảo tồn khuyến cáo.

Ngoài ra, người dân cũng được khuyến nghị không để thức ăn ngoài trời, hạn chế thu hút động vật, đồng thời báo ngay cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu voi rừng xuất hiện.

Bi kịch của cụ ông không chỉ là mất mát của một gia đình, mà còn là lời cảnh tỉnh rõ ràng về những rủi ro ngày càng hiện hữu tại các khu vực giáp ranh rừng.

Khi ranh giới giữa con người và thiên nhiên dần bị thu hẹp, những cuộc chạm trán tưởng như ngẫu nhiên lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào và đôi khi, chỉ một khoảnh khắc bất ngờ cũng đủ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Theo Yahoo, Line, Chinapress