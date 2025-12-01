Một đoạn chat nội bộ bị rò rỉ và đăng tải trên Qilu Evening News đã hé lộ quy định nghiêm ngặt đến mức khó tin của công ty: nhân viên bị giám sát thời gian sử dụng nhà vệ sinh bằng cách… cử người đột xuất vào toilet để kiểm tra. Người được phân công không chỉ kiểm tra thời gian mà còn chụp ảnh gửi lên nhóm chung của phòng ban, báo cáo trực tiếp cho giám sát viên.

Điều gây phẫn nộ là các bức ảnh này hoàn toàn không được che mờ, khiến quyền riêng tư của nhân viên bị xâm phạm một cách trắng trợn. Không ai trong công ty được quyền từ chối hay phản đối.

Theo nguồn tin đăng tải, công ty quy định rõ ràng: mỗi lần đi vệ sinh không được phép quá 15 phút, nếu vượt quá sẽ bị phạt 450 nhân dân tệ (gần 1,7 triệu đồng). Không chỉ vậy, nhân viên cũng có thể bị phạt nếu “đi vệ sinh quá nhiều lần” trong ngày — mà thế nào là “nhiều” thì lại tùy thuộc vào cảm tính của giám sát viên.

Một nhân viên của công ty, người đã đăng đoạn chat lên mạng xã hội, kể rằng quy định này đã được áp dụng từ tháng 3. Vì quá sợ bị trừ lương, nhiều người đành phải chịu đựng dù đang đau bụng, tiêu chảy hay gặp vấn đề tiêu hóa cấp tính. “Mọi người đều sợ bị phạt, nên chẳng ai dám đi vệ sinh theo nhu cầu bình thường nữa”, nhân viên này chia sẻ.

Không khí trong công ty lúc nào cũng căng thẳng. Nhu cầu cơ bản của con người trở thành một dạng áp lực. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng sự giám sát này “không khác gì theo dõi tù nhân”, thậm chí có người gọi đây là “quy định phi nhân tính nhất năm”.

Khi sự việc lan truyền chóng mặt, phóng viên liên hệ với bộ phận nhân sự của công ty nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Không biết về quy định này.” Họ từ chối cung cấp thêm chi tiết và cũng không phủ nhận hay xác nhận tính chính xác của đoạn chat.

Trong khi đó, chính quyền địa phương lập tức vào cuộc. Phòng Tuyên truyền của Ủy ban quận Giang Ninh cho biết đã cử người tới công ty để điều tra. Đội Giám sát an toàn lao động của quận cũng khuyến nghị nhân viên liên hệ đường dây nóng pháp lý để xác minh quy định có hợp pháp hay không.

Theo đường dây nóng 12333 của Nguồn nhân lực và An sinh Xã hội, luật pháp Trung Quốc không quy định giới hạn thời gian sử dụng nhà vệ sinh, đồng nghĩa việc công ty đặt ra mức phạt nêu trên là hoàn toàn tùy tiện. Nếu nhân viên cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm, họ có thể nộp đơn phản đối hoặc khiếu nại.

Nhiều luật sư cũng đã lên tiếng, cho rằng sử dụng nhà vệ sinh là nhu cầu sinh lý cơ bản, không thể bị kiểm soát bằng các hình thức phạt mang tính trừng phạt như vậy. Việc chụp ảnh nhân viên trong khu vực riêng tư được coi là hành vi xâm phạm quyền cá nhân và có thể vi phạm các quy định về quản lý doanh nghiệp.

Một số ý kiến cho rằng sự việc này cũng phản ánh áp lực cạnh tranh khốc liệt tại một số môi trường làm việc ở Trung Quốc, nơi hiệu suất được đặt lên hàng đầu, đôi khi vượt quá cả những ranh giới tối thiểu về nhân quyền.

Hiện câu chuyện vẫn đang được điều tra và gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người hy vọng sự việc sẽ trở thành “tiếng chuông cảnh tỉnh” để các doanh nghiệp xem lại cách quản lý và tôn trọng hơn những nhu cầu cơ bản nhất của người lao động — những điều vốn dĩ chẳng bao giờ nên bị biến thành công cụ để trừng phạt hay kiểm soát.

