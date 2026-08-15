Đi uống rượu rồi thân mật với cô gái, người đàn ông qua đời

Vợ con nạn nhân đòi cô gái và bạn nhậu bồi thường 5 tỷ đồng.

Một vụ tranh cãi pháp lý thu hút sự chú ý lớn từ dư luận diễn ra tại Tòa án Nhân dân Nội Mông, Trung Quốc liên quan đến cái chết đột ngột của một người đàn ông. Mặc dù gia đình nạn nhân đã đệ đơn kiện người phụ nữ có quan hệ thân mật cùng người bạn đi cùng để đòi bồi thường số tiền lên tới hơn 1,28 triệu nhân dân tệ (5 tỷ đồng), Tòa án đã chính thức tuyên bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện do thiếu căn cứ pháp lý và thực tế.

Diễn biến vụ việc cụ thể

Theo thông tin công bố, sự việc diễn ra vào khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2025, khi người đàn ông họ Trương đến nhà một người bạn họ Lưu để nấu ăn. Sau đó, ông Lưu gọi điện mời thêm một cô gái tên Vương tới dùng bữa. Khoảng 21 giờ, Trương chủ động đề nghị uống rượu. Trong cuộc vui, Trương uống bạch tửu (rượu trắng), còn ông Lưu và bà Vương uống bia. Đến 23 giờ, ông Trương và cô gái Vương cùng đi taxi về nhà của Trương. Tại đây, hai người đã phát sinh quan hệ tình dục rồi đi ngủ.

4 giờ sáng hôm sau, cô Vương giật mình phát hiện ở khóe miệng ông Trương xuất hiện tình trạng sủi bọt lẫn máu. Bà nhanh chóng gọi cấp cứu và tích cực hỗ trợ sơ cứu. Tuy nhiên, mặc dù được đưa đến bệnh viện và nỗ lực cấp cứu, ông Trương đã không qua khỏi và tử vong sau đó 1 giờ. Bệnh viện chẩn đoán sơ bộ nguyên nhân tử vong là do đột tử vì bệnh tim.

Kết quả điều tra y tế và pháp y

Sau khi nhận được thông tin về cái chết bất thường, lực lượng công an đã đến làm việc và lấy lời khai từ những người liên quan. Qua xác minh, ông Trương có tiền sử bị bệnh cao huyết áp, thường xuyên phải sử dụng thuốc hạ huyết áp và thỉnh thoảng hay than phiền về các cơn đau tim.

Kết quả giám định pháp y cho thấy: Hàm lượng cồn trong máu: Kết quả đo hàm lượng ethanol trong máu của ông Trương ở mức khá thấp. Lịch sử khám chữa bệnh cho thấy ông Trương từng nhập viện điều trị triệu chứng chóng mặt. Đặc biệt, kết quả điện tâm đồ di động 24 giờ cho thấy nạn nhân có hiện tượng biến đổi sóng vào ban đêm.

Cho rằng cái chết của Trương có liên quan trực tiếp đến cuộc nhậu và hành vi quan hệ tình dục, cha mẹ, vợ và các con của ông Trương đã đệ đơn kiện bà Vương. Những người bạn trên bàn nhậu cũng liên đới bồi thường khoản tiền hơn 1,28 triệu nhân dân tệ (gần 5 tỷ đồng).

Phán quyết của Tòa án

Sau khi xem xét các bằng chứng và căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự, Tòa án Nhân dân đã đưa ra phán quyết sơ thẩm bác bỏ toàn bộ yêu cầu bồi thường từ phía gia đình nạn nhân dựa trên các luận điểm pháp lý: Với tư cách là người cung cấp địa điểm ăn uống, ông Lưu có nghĩa vụ an ninh bảo vệ an toàn. Các bằng chứng cho thấy ông Lưu đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này, không có hành vi ép rượu hay bỏ mặc khách.

Hồ sơ cảnh sát cho thấy sau khi quan hệ tình dục, ông Trương vẫn nghỉ ngơi bình thường và tử vong do phát bệnh tim sau một khoảng thời gian. Không có căn cứ khoa học hay y tế nào chứng minh việc quan hệ tình dục là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bộc phát bệnh tim. Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường của nạn nhân, cô gái Vương đã ngay lập tức gọi và chủ động hỗ trợ sơ cứu. Hành động này hoàn toàn phù hợp với quy định về cứu hộ kịp thời của Bộ luật Dân sự, do đó Vương không phải chịu trách nhiệm dân sự.

Tòa án nhận định ông Trương là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi uống rượu và sinh hoạt của bản thân. Mặc dù ông Trương có tiền sử bệnh tim, nhưng ông lại là người chủ động khởi xướng việc uống rượu. Nồng độ cồn trong máu của ông rất thấp, ông không ở trong tình trạng say khướt hay mất khả năng tự chủ khi rời nhà ông Lưu.

Việc nạn nhân bộc phát bệnh tim sau khi uống rượu là yếu tố bất ngờ, không thể lường trước đối với các bị đơn. Do các bị đơn không có lỗi và không thể dự đoán trước rủi ro sức khỏe của nạn nhân, họ không có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường.

Nguồn 163.com