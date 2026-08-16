Đi trăng mật thì thấy rắc rối ở sảnh khách sạn, tôi sợ chồng biết nên đòi đổi nơi ở, không ngờ lại khiến hôn nhân sóng gió

Chính hành động đó khiến chồng tôi sinh nghi và tức giận.

Tôi và chồng mới cưới quen nhau hơn 1 năm rồi mới quyết định kết hôn. Trước khi cưới, tôi từng có một mối tình kéo dài gần 3 năm. Chúng tôi chia tay đã lâu, sau đó người cũ cũng có cuộc sống riêng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh ta, càng không nghĩ lần gặp lại đầu tiên lại đúng vào tuần trăng mật của mình.

Ngày đầu tiên đến khách sạn, tôi còn đang vui vẻ làm thủ tục nhận phòng thì bất ngờ nhìn thấy một gia đình đang đứng phía trước. Người đàn ông quay lưng về phía tôi, nhưng chỉ cần nhìn dáng người, tôi đã nhận ra ngay đó là người yêu cũ.

Tôi chết lặng vài giây. Anh ta cũng nhìn thấy tôi. Hai người chỉ kịp chạm mắt nhau rồi đều quay đi như không quen biết. Tôi không muốn chồng tôi biết chuyện này, vì thật chẳng vui vẻ hay ho gì.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần tránh mặt nhau thì mọi chuyện sẽ ổn. Không ngờ đến tối, lúc hai vợ chồng xuống nhà hàng ăn, tôi lại thấy người cũ cùng gia đình ngồi ở bàn cách đó không xa.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu và đề nghị chồng đổi khách sạn vì tôi biết cứ ở chung khách sạn thì kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nhau.

Chồng tôi lập tức hỏi tại sao đang ở một khách sạn tốt, phòng đẹp, dịch vụ ổn mà tôi lại đột nhiên muốn đổi? Đổi có phải dễ đâu, sẽ bị mất phí cọc và cũng có thể không tìm được khách sạn khác vì đang mùa du lịch, không đặt trước thì lấy đâu ra phòng trống. Tôi viện lý do khách sạn đông người, không thích không gian ở đây, tôi còn nói dối rằng muốn trải nghiệm thử các homestay gần đây mà tôi thấy review tốt trên mạng. Nhưng càng giải thích, tôi càng thấy chồng nhìn mình đầy nghi ngờ.

Ảnh minh họa

Anh hỏi tôi có phải đang giấu chuyện gì không? Vì chẳng ai đi tuần trăng mật mà ở homestay để tự phục vụ cả.

Tôi lúc ấy vừa sợ vừa bực. Tôi không muốn nói chuyện người cũ vì chuyện đã kết thúc, không đáng để nhắc lại trong tuần trăng mật. Nhưng việc tôi cứ quanh co lại khiến chồng càng nghi ngờ. Hai vợ chồng cãi nhau ngay ngoài hành lang tầng 1. Đúng lúc đó, người yêu cũ từ thang máy bước ra.

Anh ta nhìn thấy tôi thì đứng lại, có lẽ định chào hỏi nhưng chồng tôi vừa quay sang đã nhìn thấy tất cả. Rồi anh quay lại nhìn tôi, khuôn mặt thay đổi rõ rệt, trở nên giận dữ đến đáng sợ.

Tôi chưa kịp giải thích rằng mọi chuyện chỉ là tình cờ thì anh đã nói: "Hóa ra nguyên nhân là đây". Sau đó anh vào thang máy, quay ngược lên phòng thu dọn đồ đạc. Tôi đuổi theo và hỏi anh định làm gì thì chồng bảo, anh sẽ về, để tôi tận hưởng trăng mật với người cũ.

Tôi đứng nhìn theo mà không biết phải làm gì. Tôi biết mình không phản bội chồng, nhưng tôi cũng hiểu chính việc giấu chuyện người cũ và cố đổi khách sạn đã khiến mọi thứ trở nên đáng ngờ.

Tuần trăng mật đáng lẽ là những ngày đầu tiên vợ chồng cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới, vậy mà giờ lại tan vỡ theo kiểu như thế này đây và tôi biết cuộc sống hôn nhân sắp tới cũng chẳng êm đẹp gì.