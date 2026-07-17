Giữa phố cổ Hà Nội tấp nập, một tiệm khắc dấu thủ công hơn 30 năm tuổi bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau một đoạn video trải nghiệm.

Giữa dòng người hối hả trên phố Hàng Quạt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một cửa hàng khắc dấu gỗ nhỏ vẫn đều đặn mở cửa mỗi ngày.

Không gian chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, kín những phôi dấu gỗ, hộp mực và các mẫu dấu được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ đã nhuốm màu thời gian.

Khách đến rồi đi, người mang con dấu cũ đến sửa, người đặt khắc dấu mới, người ghé mua hộp mực. Mọi thứ vẫn diễn ra bình lặng như suốt hơn ba thập kỷ qua.

Ít ai ngờ, những ngày gần đây, cửa hàng nhỏ ấy lại bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trong video chia sẻ trải nghiệm đi khắc dấu gỗ tại Hà Nội của một nữ TikToker.

Video gây nên nhiều bàn tán trên MXH (Ảnh: Tiktok)

Trong video, nữ TikToker cho biết cô "không nghĩ đi quay trải nghiệm dịch vụ lại đổ 1 lít nước mắt như vậy". Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận, kéo theo nhiều góc nhìn khác nhau về sự việc.

Một số người cho rằng chủ cửa hàng có cách ứng xử khá cứng rắn trong quá trình giao tiếp với khách. Trong khi đó, nhiều người khác lại cho rằng chỉ từ một đoạn video ngắn rất khó để hiểu đầy đủ diễn biến xảy ra trước và sau cuộc trò chuyện.

Dưới phần bình luận, nhiều người xem cũng đưa ra những suy đoán về nguyên nhân dẫn đến tình huống trong video. Một tài khoản bình luận trả lời: "Là bạn này mua con dấu nhưng nói chuyện với con gái bác ngồi cạnh nên hình như chú bị khó chịu nên mới nói 'cháu đi về, không cần mua đâu, bác không cần bán', nên bạn ấy mới khóc. Sau đó một lúc chú mới đồng ý làm và bán".

Những bình luận với nhiều chia sẻ trên MXH (Ảnh: Tiktok)

Trước những thắc mắc của người xem về việc đã xin phép bác chủ cửa hàng trước khi quay chưa, nữ TikToker cũng phản hồi dưới phần bình luận rằng: "Dạ tại tui thấy chị con gái hay tư vấn cho khách còn chú khắc dấu nên tui ra hỏi chị tư vấn, tui cũng chào hỏi đầy đủ cả í ạ".

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, không ít người từng là khách của cửa hàng cũng để lại bình luận cho biết họ đã nhiều lần khắc dấu tại đây và thấy chủ tiệm rất nhẹ nhàng, thân thiện.

Sáng 17/7, khi chúng tôi có mặt tại cửa hàng, nhịp làm việc vẫn diễn ra như thường lệ. Chủ cửa hàng là ông Toàn, người từng nhiều năm đứng trên bục giảng trước khi chuyển sang nghề khắc dấu thủ công từ năm 1993.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, đôi tay từng cầm phấn vẫn đều đặn hoàn thiện từng con dấu gỗ với sự cẩn trọng và tỉ mỉ.

Trong bộ quần áo giản dị quen thuộc, ông Toàn vẫn đều đặn ngồi khắc dấu và đón khách mỗi ngày

Khi được hỏi về đoạn video đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, ông Toàn chia sẻ về câu chuyện theo góc nhìn của mình.

Theo lời ông, thời điểm nữ TikToker đến cửa hàng để ghi hình, cả ông và con gái đều đang có mặt tại quầy.

Ông kể người quay khi bước vào đã trực tiếp xin phép con gái ông ghi hình và được đồng ý. Trong suốt quá trình đó, ông vẫn ngồi làm việc bình thường và không có ý kiến gì.

"Bạn ấy muốn quay video. Lúc đó bác và con bác đều ngồi ở đây. Khi vào thì bạn ấy hỏi chị ấy có được quay không, chị ấy cũng vui vẻ bảo được. Bác ngồi đây thì bạn ấy cũng không hỏi han gì bác cả. Đến khi quay thì cứ quay, cứ chụp, bác cũng không phát biểu gì", ông cho hay.

Theo ông Toàn, chỉ sau khi hoàn thành phần ghi hình với con gái, nữ TikToker mới quay sang muốn đặt câu hỏi với ông.

"Bác bảo cháu làm việc với chị, xin phỏng vấn chị thì cứ làm việc với chị thôi, còn bác không liên quan", ông Toàn nói.

Ông cho biết sau khi kết thúc việc ghi hình, nữ TikToker ngỏ ý muốn mua một con dấu. Theo lời kể của ông, ông nói việc mua hay không là tùy người quay vì trước đó cũng có nhiều người đến xin quay, xin chụp rồi rời đi mà không mua hàng.

" Bác bảo cháu quay xong rồi thì cũng được, bác không cần cháu phải mua dấu đâu. Nhiều bạn đến xin quay, xin chụp bác vẫn đồng ý mà. Công việc của cháu xong rồi thì cháu có thể đi quay chỗ khác để bác bán hàng".

Tuy nhiên, nữ TikToker vẫn chọn một con dấu và đề nghị khắc theo yêu cầu. Ông Toàn cho biết mình đã từ chối và nếu bạn muốn khắc thì gọi chị khắc.

"Tôi từng là giáo viên nên rất coi trọng lễ nghĩa. Bạn ấy ở tuổi con, tuổi cháu của tôi nhưng cách ứng xử khiến tôi cảm thấy mình không được tôn trọng".

Về những tranh luận trên mạng xã hội, ông chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Kệ nó đi. Cây ngay không sợ chết đứng".

Ông Toàn mở cuốn tạp chí xuất bản từ những năm 1990 với toàn tiếng nước ngoài, chỉ vào bức ảnh của mình khi đang ngồi khắc dấu và cười nói: "Lúc ấy cháu còn chưa ra đời đâu"

Ông Toàn cho biết mình đã ngồi bán hàng tại cửa tiệm trên phố Hàng Quạt hơn 30 năm. Từng là giáo viên, ông chuyển sang nghề khắc dấu thủ công từ năm 1993 và gắn bó với công việc này cho đến nay.

Những bài báo, cuốn tạp chí cũ được ông Toàn cẩn thận lưu giữ như kỷ niệm của nhiều năm gắn bó với nghề khắc dấu

Các mẫu dấu gỗ tại cửa hàng có nhiều kích cỡ và thiết kế, được cả khách trong nước lẫn du khách nước ngoài quan tâm

Mỗi ngày, ông vẫn trực tiếp ngồi tại quầy, tự tay khắc từng con dấu và đón tiếp khách như một thói quen đã duy trì suốt nhiều năm.