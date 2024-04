Đi tàu cao tốc đến hòn đảo đẹp nhất nhì Việt Nam: Lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ lễ đang khiến MXH rần rần

Được mệnh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất Việt Nam, Côn Đảo trở thành điểm đến thu hút rất nhiều du khách ở cả trong và ngoài nước. Không chỉ có cảnh đẹp, Côn Đảo còn hội tụ rất nhiều trải nghiệm thú vị dành cho khách tham quan. Bởi vậy, mỗi mùa nghỉ lễ hoặc nghỉ hè, hòn đảo này cũng thu hút rất nhiều lượt khách tới tham quan và trải nghiệm.

Càng hot hơn khi mới đây, dân tình khắp nơi rần rần với những chuyến tàu cao tốc tới Côn Đảo. Trải nghiệm mới mẻ này được rất nhiều người yêu thích bởi chi phí không đắt đỏ như máy bay, cũng không phải mất thời gian tận 13 tiếng như đi bằng tàu chậm.

Cơn sốt tàu cao tốc đi Côn Đảo với rất nhiều điểm xuất phát

Có rất nhiều chuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo, xuất phát từ nhiều điểm khác nhau, trong đó hot nhất phải kể đến hành trình Vũng Tàu - Côn Đảo. Đây là chuyến tàu cao tốc tới Côn Đảo đang rất hot thời gian gần đây. Với khoảng thời gian di chuyển chỉ khoảng 4 giờ đồng hồ, du khách vừa có thể ngắm biển, vừa có thể nghỉ ngơi thoải mái bên trong khoang tàu trước khu thoả thích khám phá hòn đảo xinh đẹp. Giá vé dao động từ 550k - 1200k/người/chiều, tuỳ thời điểm di chuyển, đối tượng và hạng ghế ngồi.

Tàu cao tốc đi Côn Đảo

Bên cạnh đó, và quý 1 vừa qua, chuyến tàu cao tốc khởi hành từ TP.HCM đi Côn Đảo đã chính thức đi vào hoạt động. Du khách sẽ khởi hành từ cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, thời gian hành trình khoảng 5 giờ/chiều. Giá vé dao động từ 615k - 1100k/người.

Du khách xuất phát từ Cần Thơ cũng có thể đi tàu cao tốc tới Côn Đảo. Hành trình này tốn thời gian di chuyển khoảng 4 giờ đồng hồ, với mức giá 690k/người lớn và 580k/trẻ em.

Tàu cao tốc từ Cần Thơ đi Côn Đảo hoạt động trở lại vào tháng 3/2024 vừa qua (Nguồn: @rua_rat_gap_ka)

Khi đặt vé tàu cao tốc đi Côn Đảo, đừng quên một vài lưu ý sau:

- Nên đặt vé trước khi đi khoảng 2 tuần và chọn mua vé khứ hồi.

- Nếu là một người bị say tàu xe và say sóng, hãy chủ động chủ động chuẩn bị thuốc chống say.

- Đừng quên đặt khách sạn hoặc homestay để tránh trường hợp không có chỗ ở khi đặt chân đến Côn Đảo.

Những hoạt động thú vị không thể bỏ lỡ ở Côn Đảo

Bên cạnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng, một không gian vô cùng thoải mái để "chill", ở Côn Đảo còn có rất nhiều hoạt động độc đáo, thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ.

- Chụp ảnh, quay clip với máy bay tại bãi Đầm Trầu: Đây là hoạt động được các bạn trẻ cực kỳ yêu thích mỗi khi tới Côn Đảo. Tại bãi Đầm Trầu, những chiếc máy bay bay qua tạo cảm giác rất gần, tạo nên những khung hình cực "ảo diệu".

- Đi tour các đảo để ngắm san hô, ngắm cả rùa đẻ trứng: Đây là hoạt động sinh thái nổi bật nhất khi đến Côn Đảo. Du khách có thể chèo thuyền kayak trong suốt để ngắm san hô bên dưới. Đặc biệt, vào giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 này, chúng ta có thể xem rùa đẻ trứng - một trải nghiệm độc đáo và khó quên tại Côn Đảo.



- Tham quan, check-in "sống ảo" ở Bãi Nhát - Mũi Cá Mập: Nơi đây đã trở thành địa điểm check-in của rất nhiều du khách khi đến Côn Đảo bởi địa điểm này nổi bật với mũi biển nằm cạnh cung đường uốn lượn ven biển.

(Ảnh: @takadianka, 2trip.vn, Viettravel, Nguyễn Thuỳ, @ryannguyen_offical)

Có thể thấy, du lịch Côn Đảo đang ngày càng khởi sắc bởi việc đi lại từ đất liền ra đảo đã không còn gặp nhiều trở ngại như trước. Mảnh đất hoang sơ này với rất nhiều trải nghiệm thú vị nhất định sẽ mang đến cho bạn một chuyến đi tuyệt vời. Chưa có lựa chọn nào cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này thì còn chần chờ gì mà không lựa chọn hòn đảo xinh đẹp này?