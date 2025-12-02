Đi sửa điện nước ở nhà nghỉ bắt gặp con rể ngoại tình: Quyết định của bố vợ

Tôi là Cảnh, năm nay 58 tuổi, làm nghề điện nước hơn ba chục năm nay. Công việc vốn vất vả, lăn lộn khắp nơi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi bằng mấy ngày vừa rồi - khi tận mắt chứng kiến điều mình không bao giờ muốn thấy.

Hôm đó, chủ một nhà nghỉ gọi tôi đến sửa đường ống nước bị rò từ sáng sớm. Tôi mang đồ nghề đến như mọi lần, vừa cặm cụi kiểm tra hệ thống thì nghe tiếng người bước vào phòng bên cạnh. Định bụng làm xong rồi về cho sớm vì trời bắt đầu oi nóng, ai ngờ cánh cửa bật mở và người đi ra lại là Tuấn - con rể tôi.

Tuấn nhìn tôi trân trân, còn tôi thì chết lặng. Trên tay nó vẫn nắm chiếc chìa khóa phòng, phía sau là một người phụ nữ trẻ mỉm cười đầy tình tứ. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy như có ai đấm mạnh vào ngực. Con rể tôi - người chồng mà con gái tôi tin tưởng lại phản bội ngay trước mắt tôi.

Tuấn lắp bắp gọi: "Bố… bố làm gì ở đây?", nhưng tôi không trả lời. Một cơn giận dữ dâng lên, đến mức tôi chỉ muốn lao vào tát nó một cái cho hả giận. Nhưng tôi đứng im. Tôi nghĩ đến con gái mình, đến đứa cháu nội đang tập nói. Nghĩ đến cảnh gia đình tan nát nếu mọi chuyện vỡ lở. Tôi quay đi, để mặc hai người đó đứng ngơ ngác sau lưng.

Chiều hôm ấy, Tuấn tìm đến nhà. Nó quỳ xuống trước mặt tôi, nói rằng đó chỉ là sự "lầm lỡ nhất thời", rằng người kia là đồng nghiệp, họ uống say rồi "có chuyện ngoài ý muốn". Tôi không ngu để tin hoàn toàn lời giải thích ấy. Đàn ông mà, tôi hiểu quá rõ những vòng vo ngụy biện.

Nhưng nhìn thằng rể gục đầu như một đứa trẻ biết lỗi, tôi thấy thương cho chính con gái mình hơn là căm ghét nó. Tôi bảo: "Bố chỉ có một đứa con gái. Nếu mày làm nó khổ, bố sẽ không tha thứ lần thứ hai."

Tuấn khóc. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc thật sự. Nó hứa sẽ chấm dứt, sẽ làm một người chồng tử tế. Tôi không biết những lời đó có còn giá trị hay không, nhưng tôi chọn tin - ít nhất là lúc này.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi. Tôi nghĩ về cuộc đời đàn ông. Ai rồi cũng có lúc sai, lầm đường lạc lối. Nhưng điều quan trọng là biết quay đầu. Nếu tôi kể hết cho con gái, có thể nó sẽ rời bỏ Tuấn ngay lập tức. Nhưng rồi nó sẽ sống sao? Còn đứa cháu bé bỏng, nó có lỗi lầm gì đâu?

Tha thứ không có nghĩa là tôi quên đi. Chỉ là tôi cho Tuấn một cơ hội sửa sai.

Ảnh minh họa

Hôm sau, tôi gọi Tuấn đến sửa lại chiếc vòi nước trong bếp, việc không cần thiết nhưng tôi muốn nhìn xem thái độ nó thế nào. Nó rụt rè, làm việc rất cẩn thận, thi thoảng ngước lên nhìn tôi như để xin được công nhận. Tôi không nói gì nhiều, chỉ dặn: "Về mà yêu thương vợ con tử tế. Đừng để bố phải chứng kiến lần nữa."

Cuộc sống đôi khi bắt ta đối diện những điều đau lòng nhất. Nhưng nếu vì quá giận dữ mà phá bỏ tất cả, người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là những người vô tội.

Tôi chọn im lặng. Tôi chọn giữ lại mái ấm cho con gái. Và tôi hy vọng Tuấn hiểu rằng sự tha thứ này không phải là yếu đuối, mà là một sợi dây cuối cùng giữ nó lại với gia đình.

Nếu một ngày nào đó, tôi biết nó tái phạm, tôi sẽ không ngần ngại nói ra tất cả. Nhưng hôm nay, tôi vẫn muốn tin rằng ai cũng xứng đáng được một cơ hội để trở thành người tốt hơn.