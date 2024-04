Đi siêu thị bắt gặp chai Coca-Cola có nắp vàng đừng vội lo hàng nhái: Chiêu bán hàng đỉnh cao, chiều khách hàng số 2, không ai dám nhận số 1

Coca-Cola (còn được gọi tắt là Coke) là nhãn hiệu nước ngọt được đăng ký năm 1893 tại Mỹ. Cha đẻ của Coca-Cola là dược sĩ John Styth Pemberton, chủ một phòng thí nghiệm và hiệu thuốc tư nhân với mục đích ban đầu là chế tạo ra một loại siro có tác dụng giảm nhức đầu, mệt mỏi. Tuy nhiên, chính bản thân ông cũng không ngờ là đã mang lại cho thế giới một thứ đồ uống giải khát tuyệt hảo đến thế.

Từ khi được thành lập và đặt trụ sở chính tại Atlanta, bang Georgia, Coca-cola hiện đang hoạt động trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới.

Coca-cola hiện đang hoạt động trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới

Trong hàng ngàn các sản phẩm thị trường, Coca cola vẫn đứng vững và là biểu tượng cho thời hiện đại và khả năng sáng tạo của con người trên trái đất. Vì sao vậy? Câu trả lời có lẽ ở chỗ đồ uống này không phải chỉ là một thứ giải khát thuần túy, mà đã trở thành một phần bản sắc văn hóa Mỹ.

Tên tuổi của hãng đã được gắn liền với sự mát lạnh và sảng khoái, với logo màu đỏ tươi vô cùng nổi tiếng trên khắp thế giới. Vì vậy, khi mà hãng thay đổi đổi điều gì đó, chắc chắn sẽ mang một ngụ ý đặc biệt nào đó.

Thời gian gần đây, nhiều người tiêu dùng bất ngờ khi thấy các chai Coca-Cola được bày bán trong siêu thị sử dụng nắp màu vàng thay vì màu đỏ như thông thường.

Chai Coca nắp vàng dành riêng cho người Do Thái trong Lễ Vượt Qua

Qua tìm hiểu được biết, những chai nước giải khát đặc biệt này được dành riêng cho người Do Thái sử dụng trong thời gian Lễ Vượt Qua diễn ra. Năm nay, Lễ Vượt Qua bắt đầu vào tối ngày 22 tháng 4 và kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4.

Trong những ngày này, người Do Thái sẽ không ăn bất cứ thứ gì được phân loại là "chametz" - thực phẩm có men hoặc thực phẩm có thành phần men làm từ lúa mạch, lúa mạch đen, yến mạch, lúa mì hoặc đại mạch. Người Do Thái Đông Âu gốc Ashkenazi (chiếm khoảng 75% dân số Do Thái) cũng tránh một loại khác được gọi là kitniyot, bao gồm các loại đậu và các loại ngũ cốc khác như ngô.

Vậy chuyện này thì ảnh hưởng gì đến công ty nước giải khát? Theo đó, Coca-Cola đã được chứng nhận kosher (chứng nhận cho thực phẩm và sản phẩm nhằm xác định phù hợp với luật ăn kiêng của người Do Thái), nhưng lại chứa siro ngô nên không thích hợp để tiêu thụ vào Lễ Vượt Qua.

Bởi lí do này, công ty đã tạm thời thay thế công thức có chứa siro ngô bằng vị nguyên bản. Từ đó, các chai nước giải khát có ga được đánh dấu bằng các nắp chai màu vàng chóe.

Được biết, từ năm 1935, Giáo sĩ Tuvia Geffen, người từng là giáo sĩ của Giáo đoàn Shearith Israel ở Atlanta trong 60 năm, đã làm việc với công ty để thỏa thuận công thức sản xuất Coca trong khoảng thời gian Lễ Vượt Qua để những người Do Thái vẫn có thể thưởng thức loại đồ uống này, The New York Times đưa tin.

Mặc dù mục đích ban đầu được tạo ra là dành cho người Do Thái tổ chức Lễ Vượt Qua, nhưng những lon Coca vị nguyên bản này cũng rất được ưa thích bởi những người tín đồ của Coca-Cola. Nhiều người cố tình mua những chai có nắp vàng vì họ rất thích hương vị của nó hoặc là họ đang mong muốn tránh lượng đường fructo lớn từ siro ngô.

Và điều tuyệt nhất là gì? Những chai Coca này không hề tăng giá so với chai bình thường.

Theo Business insider