Câu chuyện được chia sẻ trên Baidu - diễn đàn trên MXH Trung Quốc và nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

“Có vài triệu, ông để mà phòng thân”

Ở tuổi 70, ông Minh (ngụ tại một thị trấn nhỏ) đã quen với cảnh sống đơn độc. Vợ mất sớm, không có con cái, cả căn hộ nhỏ của ông chỉ còn lại dáng người gầy gò cùng chiếc tivi cũ kỹ phát những bản tin đều đặn. Thu nhập ít ỏi từ đồng lương hưu chỉ vừa đủ bữa cơm rau dưa qua ngày.

May mắn, ông vẫn còn những người hàng xóm tốt bụng. Trong đó, thân thiết nhất là vợ chồng bà Lý, họ là hàng xóm từ mấy chục năm nay. Thấy ông Minh ở cảnh đơn chiếc, người chồng hay bầu bạn đánh cờ còn vợ thì thường xuyên sang nhà phụ quét sân, hỏi thăm sức khỏe, mang sang bát canh nóng những hôm mưa gió. Cả hai bên coi nhau chẳng khác nào ruột thịt.

Vợ chồng bà Lý có con cái khá thành đạt, cả 2 con đều đang sinh sống ở nước ngoài. Nhiều năm nay, họ vẫn có ý muốn đưa bố mẹ sang đây để tiện chăm sóc khi về già và cuối cùng cũng thuyết phục được.

Ngược lại, ông Minh lại không có ai thăm nom, thỉnh thoảng chỉ biết tâm sự với vợ chồng bà Lý về chuyện chi phí sinh hoạt và thuốc thang đắt đỏ. “Nhiều khi nghĩ cũng khổ, tôi không dám ốm luôn” - ông Minh nói.

(Ảnh minh họa)

Trước ngày theo con cái ra nước ngoài, vợ chồng bà Lý sang nói chuyện với ông Minh và bất ngờ tặng một cuốn sổ tiết kiệm. “Chúng tôi có để dành được chút ít trong cuốn sổ này. Chỉ vài triệu đồng thôi nên ông không phải áy náy gì cả, cất đi, sau này có bệnh tật ốm đau gì cần thì rút ra mà dùng” - bà Lý nói.

Ông Minh xúc động, rưng rưng cầm lấy và nói lời cảm ơn. Đối với ông, vài triệu đã là cả một món quà lớn. Ông luôn tự nhủ sẽ chỉ dùng đến khi thật sự bất đắc dĩ, bởi chẳng muốn phiền ai, kể cả người hàng xóm thân tình.

Sổ tiết kiệm ấy từ đó nằm yên trong ngăn tủ.

Quyết định rút tiền sửa nhà

Thời gian trôi nhanh, căn nhà của ông Minh dần dột nát. Một cơn mưa lớn đầu mùa khiến mái ngói bung ra, nước hắt khắp phòng. Ông Minh nhìn mái nhà chảy dột, trong lòng áy náy: “Hay mình lấy cuốn sổ ấy ra, chắc có đủ sửa lại mái ngói, để không phải chạy chậu hứng nước khắp nơi.”

Mấy ngày sau hôm ông Minh dậy sớm, mặc chiếc áo sơ mi cũ đã sờn cổ, chống gậy ra ngân hàng. Trong đầu ông nhẩm tính, số tiền trong sổ chắc chỉ khoảng 3 - 5 triệu đồng, vừa đủ mua vật liệu đơn giản và nhờ người xung quanh sửa giúp.

Khi đến lượt mình, ông run run đưa sổ cho nhân viên giao dịch. Cô gái trẻ cẩn thận nhập thông tin vào máy. Bất chợt, cô ngẩng lên, thoáng lưỡng lự: “Cụ muốn rút toàn bộ ạ? Nhưng… số tiền trong sổ lớn lắm”.

(Ảnh minh họa)

Ông bật cười hiền lành: “Ôi, tôi được cho thôi. Người ta bảo chỉ vài triệu nên nay tôi rút hết để sửa lại cái mái nhà”.

Nhưng đến khi nhân viên quay màn hình cho ông xem, con số hiện rõ: hơn 300 triệu đồng cả gốc lẫn lãi.

Ông Minh chết lặng. Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc gậy, mắt ông nhòe đi: “Không… không thể nào… Ông bà ấy nói chỉ có vài triệu mà…”

Hóa ra sau khi đưa sổ cho ông Minh, vợ chồng bà Lý vẫn âm thầm gửi thêm tiền hàng năm. Họ không bao giờ kể, sợ ông Minh ngại ngùng hoặc từ chối. Từng đồng tiết kiệm của họ, cộng với lãi suất qua nhiều năm, giờ đã thành khoản tiền lớn - như một món quà dưỡng già mà ông bà chuẩn bị cho người hàng xóm thân thiết.

Ngồi lặng ở ghế chờ, ông Minh òa khóc như một đứa trẻ. Cả đời ông chưa từng nghĩ mình lại được ai đó lo lắng chu toàn đến vậy. Với ông, đây không còn là tiền bạc nữa, mà là tình cảm, là sự sẻ chia thầm lặng giữa những con người vốn chẳng chung huyết thống nhưng coi nhau như ruột rà.

“Cái sổ này… không phải chỉ là tiền. Nó là cả tấm lòng những người hàng xóm tốt bụng dành cho tôi. Tôi nợ ông bà ấy, gia đình ấy cả một đời ân tình”, ông nghẹn ngào nói.

Tin về cụ ông bất ngờ phát hiện số tiền khủng trong cuốn sổ “vài triệu” nhanh chóng lan khắp xóm. Người thì xúc động, người thì thầm cảm phục tình nghĩa hàng xóm hiếm có. Trong xã hội hiện đại, giữa guồng quay hối hả, tình cảm chân thành ấy trở thành điểm sáng khiến nhiều người suy ngẫm.

Câu chuyện không chỉ khiến cụ ông xúc động đến bật khóc, mà còn làm tất cả những ai chứng kiến hiểu rằng: Đôi khi, tài sản quý giá nhất không nằm ở con số, mà ở tình nghĩa và sự quan tâm lặng lẽ giữa con người với nhau.