Đi rừng không mang gạo nhóm người dùng loại quả 'khắc tinh của bệnh gút': Có thể ăn thay cơm!

Trên kênh Youtube Thợ Rừng, nhóm thợ đi lấy mật ong rừng sau khi lấy một tổ mật ong đã phát hiện ra một loại cây vô cùng đặc biệt mà hạt của chúng có thể dùng thay thế cho gạo vì chứa rất nhiều tinh bột.

Nhóm lấy mật này thường tận dụng những sản vật của núi rừng để làm thức ăn nên họ có rất nhiều kỹ năng sinh tồn trong rừng. Loại quả mà họ giới thiệu lần này được gọi là quả gắm (Tên khoa học: Gnetum gnemon).

Đây là loài quả mà chồn rất thích ăn, có vị khá giống củ lạc (đậu phộng), tuy nhiên nếu không biết cách làm thì cũng sẽ rất ngứa, vì phần thịt quả có các sợi nhỏ như lông mèo mà nếu dính vào kẽ tay thì sẽ gây ngứa ngáy, khó chịu.

Để có thể làm được món ăn từ loại quả gắm, nhóm đi rừng phải đạp chúng bằng chân ở dưới suối cho lớp thịt quả bị trôi đi và chỉ còn hạt bên trong, sau đó đun sôi hạt quả và lại tách tiếp lớp vỏ mỏng ngoài hạt quả một lần nữa.

Loài quả rừng kỳ lạ có thể dùng thay gạo

Cây gắm là cây thân gỗ đứng, quả giống như quả hạch, hình bầu dục, dài 2 đến 5 cm, có mũi ngắn, lấm tấm lông như nhung. Lúc chưa chín thì quả có màu vàng, sau đó chuyển dần sang màu đỏ tới tía khi chín.

Thành phần hoá học của hạt gồm: Trong 100 g (khoảng 70 đến 80 hạt) có chứa 30 g nước, 11 g protein, 1,7 g lipid, 50 g cacbonhyđrat và 1,7 g tro. Không chỉ hạt mà lá non, cụm hoa và quả non đều có thể dùng ăn được như một loài rau rừng vì giàu protein, chất khoáng, vitamin A và C.

Ngoài ra rễ hay dây cây gắm còn có công dụng chữa bệnh xương khớp, gút... vô cùng hiệu quả trong Y học (được xem là 'khắc tinh” của bệnh Gút (Gout) và xương khớp vì có chứa nhiều hoạt tính kháng khuẩn như ethyl acetat).