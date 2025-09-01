HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong

Hoàng Thanh |

Ngày 1-9, Công an tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đập tràn tại làng Dút 1, xã Ia Hrung.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 31-8, tại khu vực đập tràn thuộc làng Dút 1, anh Hran (SN 2006) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Đa Wi (SN 2003) và con trai tên là Khiêm (SN 2023, cùng trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) di chuyển theo hướng từ làng Dút 1 về làng Bui, xã Ia Hrung.

Khi đi qua đập tràn giao nhau giữa làng Dút 1 về làng Bui thì gia đình bị nước cuốn trôi cả người và phương tiện.

Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Đa Wi

Trong quá trình bị trôi, anh Hran đã cứu được con là cháu Khiêm; còn vợ là chị Đa Wi thì bị nước cuốn.

Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (khu vực Pleiku) - Phòng PC07, Công an tỉnh Gia Lai điều động các phương tiện cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

Vì điều kiện trời tối, nước chảy xiết, trời mưa to, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị tạm dừng công tác tìm kiếm.

Đến 7 giờ sáng 1-9, đơn vị tiếp tục xuất 1 xe chở phương tiện, thiết bị cứu nạn cứu hộ cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể chị Đa Wi, cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 1,5 km.

Khám xét nơi ở, bắt Nguyễn Thị Ngọc
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại