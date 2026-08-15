Đi phỏng vấn được hỏi về phúc lợi mong muốn, ứng viên nói đúng 4 từ: CEO nghe xong quyết định tuyển luôn

Không phải lương thưởng hay số ngày nghỉ phép, phúc lợi mà ứng viên này kỳ vọng đơn giản đến mức chẳng ai nghĩ tới.

Mới đây, hành trình tìm việc của một ứng viên Gen Z tại Ấn Độ đã thu hút nhiều sự quan tâm trên nền tảng LinkedIn. Câu chuyện được chính Nitin Verma - Nhà sáng lập kiêm CEO một công ty công nghệ chia sẻ trên LinkedIn. Verma cho biết trong một buổi phỏng vấn, khi ông hỏi về phúc lợi mong muốn, ứng viên Gen Z này đã liệt kê 1 thứ khiến ông vô cùng ngạc nhiên: 30 phút ngủ trưa.

“Tôi cần ngủ trưa 30 phút mỗi ngày, điều đó giúp tôi tăng năng suất” - Verma thuật lại lời ứng viên nói.

Theo Verma, ứng viên đưa ra yêu cầu này với thái độ hoàn toàn nghiêm túc, không hề tỏ ra ngại ngùng hay đùa cợt. Cách người này trình bày về 30 phút ngủ trưa cũng giống như đang thương lượng về mức lương.

Ban đầu, Verma cho biết phản ứng đầu tiên của ông là muốn kết thúc buổi phỏng vấn ngay lập tức. Tuy nhiên, sau đó ông bắt đầu suy nghĩ liệu yêu cầu này có thực sự vô lý đến vậy hay không.

Verma cho rằng một giấc ngủ ngắn vào trưa thực tế có thể giúp cải thiện sự tập trung, trí nhớ và năng lượng. Ông thậm chí nhận xét rằng không ít nhân viên văn phòng vốn luôn “gật gù” trong những cuộc họp lúc 3 giờ chiều, chỉ là họ không nói thẳng ra như ứng viên này.

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Điều khiến Verma đánh giá cao ứng viên là sự thẳng thắn. Theo ông, trong các buổi phỏng vấn, phần lớn ứng viên thường cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất, phù hợp nhất với hình dung của nhà tuyển dụng. Trong khi đó, người này lại nói rõ mình làm việc hiệu quả nhất theo cách nào.

“Họ nói chính xác cách họ làm việc tốt nhất. Điều đó cần sự can đảm” - Verma chia sẻ.

Tuy nhiên, nhà sáng lập không đồng ý biến việc ngủ trưa thành một quyền lợi cố định. Thay vào đó, ông đưa ra một nguyên tắc đơn giản: Nhân viên có thể nghỉ khi nào họ muốn, miễn là hoàn thành công việc được giao.

“Tôi không quan tâm bạn ngủ lúc nào. Tôi quan tâm công việc có được hoàn thành hay không. Hãy tạo ra kết quả và tôi sẽ không đếm giờ làm của bạn. Nếu không làm được, thì chẳng có giấc ngủ trưa nào hết” - Verma kể lại câu trả lời của mình với ứng viên.

Mặc dù cách Verma trả lời nghe có vẻ không mấy gần gũi thân thiện, nhưng cuối cùng, ông vẫn quyết định tuyển ứng viên đòi ngủ trưa 30 phút này.

Verma cho biết cuộc phỏng vấn ấy cũng khiến ông suy nghĩ lại về cách doanh nghiệp đang đánh giá năng suất của nhân viên. Theo ông, đây cũng là một phần trong sự thay đổi lớn hơn về quan niệm làm việc của thế hệ trẻ. Thay vì coi số giờ ngồi tại bàn là thước đo cho sự chăm chỉ, ngày càng nhiều người quan tâm đến kết quả thực tế mà họ tạo ra.

“Cách quản lý cũ đo lường nỗ lực của nhân sự bằng số giờ họ hiện diện tại văn phòng. Nhưng thị trường việc làm hiện tại đang đặt ra một câu hỏi lớn hơn, đáng lưu tâm hơn: Không phải bạn có mặt ở văn phòng bao lâu mà là bạn thực sự tạo ra được giá trị gì?” - Verma viết.

Ảnh minh họa

Ông cũng nhấn mạnh rằng không phải mọi yêu cầu của Gen Z đều hợp lý. Tuy nhiên, trường hợp này khiến ông phải xem xét lại định kiến ban đầu của mình. Một ứng viên có thể khiến nhà tuyển dụng suy nghĩ khác về cách làm việc, theo Verma, thường đáng để trao cơ hội.

“Bạn trẻ đó đã được nhận việc. Giấc ngủ trưa không phải vấn đề. Điều đáng nói là sự tự tin để đưa ra yêu cầu đó và khả năng chứng minh bằng kết quả” - Verma chia sẻ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên LinkedIn, kéo theo nhiều ý kiến về cách doanh nghiệp nên nhìn nhận sự linh hoạt tại nơi làm việc. Một số người cho rằng sự trung thực về nhu cầu cá nhân có thể giúp hai bên hiểu nhau rõ hơn ngay từ đầu, thay vì nhân viên phải cố gắng che giấu thói quen hoặc cách làm việc của mình.

Một người dùng nhận xét rằng cuộc tranh luận về năng suất có lẽ không nên chỉ xoay quanh việc nhân viên làm việc vào thời điểm nào, mà quan trọng hơn là doanh nghiệp có xây dựng được môi trường trong đó kết quả được coi trọng hơn hình thức hay không.

Người khác cho rằng việc chuyển từ cách đo lường bằng thời gian ngồi tại bàn sang đánh giá dựa trên kết quả, quyền tự chủ và sự minh bạch có thể là dấu hiệu cho thấy quan niệm về công việc đang thay đổi.

Dĩ nhiên, không phải công ty nào cũng sẵn sàng để nhân viên tự quyết định giờ làm và giờ nghỉ, đặc biệt với những công việc đòi hỏi phải có mặt liên tục hoặc phối hợp theo khung giờ cố định. Nhưng câu chuyện của mà Verma chia sẻ cho thấy một yêu cầu tưởng như rất khó chấp nhận trong một buổi phỏng vấn, đôi khi lại mở ra một cuộc thảo luận đáng chú ý: Nhân viên được đánh giá dựa trên số giờ họ có mặt tại văn phòng, hay dựa trên những gì họ thực sự làm và đóng góp?

(Nguồn: News18.com)