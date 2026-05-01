Đi làm lương 25 triệu không đủ thuê giúp việc nhưng quá mệt vì sống chung với bố với anh trai siêu lười

Những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khi nhiều người tranh thủ đi chơi hoặc nghỉ ngơi, thì trên mạng xã hội lại xuất hiện không ít câu chuyện “về nhà mà không được nghỉ”. Từ những câu hỏi quen thuộc đến các mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình, không ít người trẻ thừa nhận kỳ nghỉ đôi khi còn… mệt hơn cả đi làm.

Mới đây, một bài đăng ẩn danh trong hội nhóm hơn 1,8 triệu thành viên đã thu hút sự chú ý khi kể về trải nghiệm “nghỉ lễ như giúp việc không lương”. Nhân vật chính là một cô gái 26 tuổi, hiện đi làm với mức thu nhập khoảng 25 triệu/tháng, sống cùng bố và anh trai.

Chia sẻ của cô gái trong những ngày nghỉ lễ nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.

Theo chia sẻ, cả bố và anh trai đều không đi làm, phần lớn chi phí sinh hoạt trong nhà do cô gánh vác, riêng tiền ăn đã chiếm tới khoảng 2/3. Tuy nhiên, điều khiến cô mệt mỏi không chỉ nằm ở tài chính mà còn ở việc nhà.

Cô cho biết mọi việc từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ đều mặc định do mình đảm nhận. Dù đi làm về muộn, thậm chí có vấn đề về sức khỏe như thoát vị đĩa đệm, cô vẫn phải xoay xở hết mọi thứ. “Có những ngày em đi công tác 3-4 ngày không về, bồn rửa chén chất đống không ai đụng tới. Quần áo thì để nguyên, thà mặc lại đồ dơ chứ không chịu giặt dù đã có máy giặt”, cô chia sẻ.

Đỉnh điểm là trong kỳ nghỉ lễ, khi nhiều người được nghỉ ngơi, cô vẫn phải dành phần lớn thời gian để dọn dẹp, rửa chén, lo việc nhà. Cảm giác “ở nhà mà không được nghỉ” khiến cô ngày càng kiệt sức.

Cô cho biết vì đã quá mệt mỏi nên từng thử thuê giúp việc theo tháng nhưng không đủ tiền để duy trì.

“À mà căn nhà em ở với bố và anh trai thì bố em cho anh trai đứng tên riêng rồi thêm miếng đất ở Bình Phước nữa. Em chưa được cho gì, bố bảo mốt sẽ cho lại tài sản trong di chúc, em có nên tin tưởng bố em không mọi người, do trước đây em cũng bị bố lừa, cho bố mượn 100 triệu tiền riêng của em rồi sau này bố xù kèo luôn.

Em có nên thuê trọ ở riêng mình em không mọi người, hay có cách nào xử lý được tính ham ăn lười làm của người nhà em đây ạ”, cô bạn “cầu cứu” mong cộng đồng mạng cho lời khuyên.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Không quá bất ngờ khi phần lớn ý kiến đều nghiêng về việc cô gái nên ra ở riêng càng sớm càng tốt.

Theo nhiều người, vấn đề ở đây không chỉ là việc nhà hay tiền bạc, mà là môi trường sống không còn phù hợp. Khi tất cả đều đã trưởng thành, việc một người đi làm nuôi cả gia đình, đồng thời gánh toàn bộ việc nhà là điều khó có thể duy trì lâu dài. Sự “mặc định” này, nếu kéo dài, dễ biến thành áp lực tâm lý hơn là trách nhiệm.

Bên cạnh đó, việc tách ra sống riêng không đồng nghĩa với bất hiếu hay bỏ rơi gia đình, mà đơn giản là một lựa chọn để bảo vệ sức khỏe, tài chính và cả tinh thần của bản thân. Nhiều người cho rằng, chỉ khi có không gian riêng, cô gái mới có thể thực sự nghỉ ngơi sau giờ làm, đồng thời chủ động hơn trong việc quản lý cuộc sống cá nhân.

Một số ý kiến khác lại nhìn câu chuyện ở góc độ cảm xúc. Qua những gì được chia sẻ, họ cho rằng điều khiến cô gái mệt mỏi không chỉ là “làm nhiều”, mà còn là cảm giác không được ghi nhận, thậm chí thiếu sự quan tâm trong chính gia đình mình. Khi nỗ lực bị xem là hiển nhiên, còn nhu cầu cá nhân không được để ý, cảm giác tủi thân là điều khó tránh.

Ngoài ra, cũng có không ít người cho biết bản thân từng hoặc đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Từ đó, họ đưa ra một hướng khác: nếu chưa thể dọn ra ngay, ít nhất cô gái cần đặt lại ranh giới rõ ràng.

Cụ thể, việc nhà nên được phân chia lại thay vì “mặc định ai là con gái thì làm hết”. Những điều khiến bản thân không thoải mái cũng cần được nói ra trực tiếp, thay vì im lặng chịu đựng. Bởi trong nhiều gia đình, sự im lặng lâu ngày vô tình tạo thành thói quen, khiến những người còn lại nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn và tiếp tục duy trì cách sống đó.

Tất nhiên, việc thay đổi thói quen của người thân không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng nếu không bắt đầu từ việc nói rõ quan điểm, thì khả năng cao tình trạng hiện tại sẽ tiếp diễn, thậm chí còn nặng nề hơn theo thời gian.

Những bình luận của cư dân mạng:

“Chuyển ra ở riêng gấp đi bạn ơi. Phải vì mình chứ. Bạn thử hỏi coi ở đó bạn có thấy mệt mỏi không? Bạn có phát triển được bản thân không? Sau này bạn có gì, tương lai bạn biết trông vào đâu"

“Bố với anh đủ trưởng thành rồi và còn khoẻ mạnh, theo tình theo lý theo luật thì đều không cần em lo. Em một thân bệnh tật lo hết cả ăn uống lẫn việc nhà em không thấy vô lý và thương thân em à? Nhất là cho 2 kẻ vừa lười, vừa bẩn, vừa ích kỷ, vừa không thương yêu em. Mạnh mẽ và dứt khoát lên! Nếu có thể chuyển việc đi làm nơi xa, tách hẳn ra"

“Ở riêng nha. Đó không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác, mà còn là không được yêu thương nữa. Chả có ai lại đối xử với con, với em ruột mình như vầy”

“Nhà tui cũng thế nè, may mà tui đi lấy chồng. Chứ trước ở nhà bố mẹ tui cũng cứ mặc định con gái là giặt đồ, lau nhà, nấu ăn, còn anh hai tôi thì không động vào bao giờ. Nhưng mà ví như tôi ốm hay mệt thì bố mẹ vẫn làm, đại loại là vẫn yêu thương nhưng tui vẫn tị nạnh chuyện này á. Còn bà thì thấy bị coi như là giúp việc cũng đúng”

“Ra riêng nha, nghe bạn kể mà thấy bị mệt ấy”.