Racheal Kaur (sống tại Malaysia) thường đi chuyến bay 40 phút từ thành phố Penang đến Thủ đô Kuala Lumpur mỗi ngày làm việc trong tuần.

Kaur chia sẻ với Newsflash : “Với sự sắp xếp này, tôi có thể về nhà mỗi ngày, có thể gặp con vào buổi tối và giúp con làm bài tập về nhà. Tôi có hai đứa con, cả hai đều đang lớn. Bé lớn năm nay 12 tuổi và con gái thứ hai 11 tuổi. Khi con cái lớn lên, tôi cảm thấy chúng cần mẹ ở bên thường xuyên hơn".

Hằng ngày, Kaur thức dậy lúc 4h, muộn nhất là 4h15, sau đó vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và ra khỏi nhà lúc 5h. Chuyến bay khởi hành lúc 5h55 và kéo dài 30- 40 phút. Chị có mặt tại văn phòng lúc 7h45.

Racheal Kaur đi làm bằng máy bay mỗi ngày vì chi phí rẻ hơn thuê nhà. (Ảnh: NX)

Chị thức dậy lúc 4h để bắt chuyến bay sớm và đến văn phòng lúc 7h45. (Ảnh: NX)

Mặc dù làm việc cho hãng hàng không AirAsia, Kaur không được hưởng các chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên và buộc phải trả tiền vé máy bay hàng ngày.

Kaur cho biết, chi phí đi lại bằng máy bay rẻ hơn so với việc thuê nhà ở Kuala Lumpur, nơi giá thuê một căn hộ thường ở mức 300 USD (7,6 triệu đồng) mỗi tháng. Di chuyển bằng máy bay, cô có thể ở nhà chăm sóc con cái.

Kuar cho biết chi phí đi làm bằng máy bay rẻ hơn so với việc thuê căn hộ ở thành phố khác. (Ảnh: NX)

Năm 2024, một phụ nữ Mỹ cũng tiết lộ rằng, chồng cô thường xuyên di chuyển bằng máy bay từ bang Minneapolis đến New York để làm việc.

Một nhà tạo mẫu tóc từng chia sẻ với The Post rằng 2 tuần một lần, cô đi từ Charlotte (Bắc Carolina, Mỹ) đến thành phố New York làm việc bằng máy bay. Một nhân viên khác phải chi hơn 1.000 USD (25 triệu đồng) mỗi tháng để đi làm từ Washington đến New York bằng máy bay.

Caroline Colvin, 23 tuổi, sống ở Manhattan (New York, Mỹ) nhưng làm việc ở thành phố Maryland, nói với The Post rằng: “Tôi sống ở thành phố New York, một thành phố đắt đỏ và có chi phí sinh hoạt cao. Và tôi làm việc ở Baltimore (Maryland), nơi ít tốn kém hơn và có chi phí sinh hoạt thấp hơn". Caroline cho biết chi phí di chuyển bằng máy bay cao hơn so với các hóa đơn khác và tiền thuê nhà.